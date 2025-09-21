Τελικά τόσος θόρυβος για το τίποτα; Η πολυδιαφημισμένη μεταρρύθμιση στην κρατική μηχανή αποδείχτηκε τελικά πυροτέχνημα, αφού στην ετήσια έκθεση της ΕΔΥ για το 2024, όλοι σχεδόν οι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν και πάλι άριστοι.

Μάλιστα, υπήρξε τμήμα το οποίο εξασφάλισε το απόλυτο 10. Ούτε ένα ψήγμα, ούτε μια υποψία λάθους ή ατέλειας, ούτε ένας εργαζόμενος κάτω από το άριστα. Όλα ήταν τέλεια.

Ας δούμε τα γεγονότα αναλυτικότερα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας Γεώργιος Παπαγεωργίου παρέδωσε προ ημερών την ετήσια έκθεση της ΕΔΥ για το 2024 στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν προκαλούν προβληματισμό σε σχέση με το σύστημα αξιολόγησης στη δημόσια υπηρεσία, καθώς τα περισσότερα Υπουργεία, Υφυπουργεία, Τμήματα και Υπηρεσίες, όχι μόνο εξακολουθούν να το εφαρμόζουν με πλήρη απόκλιση από τις διατάξεις του νέου συστήματος, αλλά το παραβιάζουν κατάφωρα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαγεωργίου.

Για να προσθέσει ότι «παρουσιάζονται συμπτώματα που παραπέμπουν σε παρωχημένες ισοπεδωτικές νοοτροπίες, τάσεις που αν δεν ανακοπούν και αναστραφούν έγκαιρα θα οδηγήσουν και πάλι με μαθηματική ακρίβεια σε ανεπιθύμητες καταστάσεις. Είναι προφανές ότι οι αξιολογούντες δεν έχουν αντιληφθεί το μέγεθος της ευθύνης που έχουν σε σχέση με την αξιολόγηση των υφιστάμενων τους».

Και ο προβληματισμός του κ. Παπαγεωργίου συνεχίζεται: «Είναι προφανές ότι η εκπαίδευση των αξιολογητών που προηγήθηκε, στην έκταση και το βαθμό που έγινε, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, και ως εκ τούτου θα πρέπει να επαναληφθεί», σημείωσε.

Γιατί όμως ο πρόεδρος της ΕΔΥ έφτασε να παρουσιάζεται τόσο απογοητευμένος σε σχέση με το νέο σύστημα αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλήλων; Ο μέσος όρος βαθμολογίας του συνόλου των αξιολογηθέντων όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά από το 8.747 το 2023 ανέβηκε στο 9.01 το 2024. Του μη εναλλάξιμου προσωπικού από 8.754 στο 9.00 και του εναλλάξιμου προσωπικού από 8.724 στο 9.09.

Όπως είπε ο κ. Παπαγεωργίου, με εξαίρεση το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, όπου παρατηρείται επιτυχής συμμόρφωση με τις αρχές του συστήματος αξιολόγησης, στις υπόλοιπες περιπτώσεις ο μέσος όρος βαθμολογίας κατά το 2024 όχι μόνο κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2023, αλλά παρουσίασε περαιτέρω αύξηση, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις ήταν σημαντική (Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου μέση βαθμολογία 10 (!!!), Υπουργείο Υγείας 9,84, Δικαστική Υπηρεσία 9,55).

Για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Αν όλα λειτουργούσαν τέλεια στη Δημόσια Υπηρεσία, οι εργαζόμενοι όχι μόνο να αξιολογηθούν με 8 και 9 αλλά να πάρουν το απόλυτο 10. Ωστόσο, όταν τόσο μεγάλη μερίδα των πολιτών, των επιχειρήσεων, καθώς και των ξένων επενδυτών που έρχονται σε επαφή με τη Δημόσια Υπηρεσία κάνουν λόγο για παράπονα, καθυστερήσεις, αναπάντητες κλήσεις και διάφορα άλλα προβλήματα, τότε σημαίνει ότι η γενική αξιολόγηση του 9,01 του συνόλου των αξιολογηθέντων δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική.

Κάπου η διαδικασία πάσχει και φυσικά δεν τιμά εκείνους που αξιολογούν. Γιατί φαίνεται πως είτε δεν αξιολογούν με αντικειμενικά κριτήρια, είτε τα κριτήρια που υπάρχουν για την αξιολόγηση δεν είναι σωστά.