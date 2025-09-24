Πρόεδρος CFA Society Cyprus

Η εκπαίδευση στον τομέα των χρηματοοικονομικών ξεχωρίζει από άλλους τομείς σπουδών χάρη στον μοναδικό συνδυασμό θεωρίας, πρακτικής εφαρμογής, ανάλυσης συμπεριφορών και σύνδεσης με τα παγκόσμια χρηματοοικονομικά συστήματα. Αυτό έχει αναγνωριστεί από τα τοπικά πανεπιστήμια, τα οποία έχουν αναπτύξει ισχυρές συνεργασίες με τον κλάδο, συμπεριλαμβανομένου του CFA Institute, του CFA Society Cyprus και πολλών κορυφαίων επαγγελματιών στον τομέα των επενδύσεων. Τα οφέλη για τη νέα γενιά φοιτητών, οι οποίοι έχουν ως στόχο να γίνουν επαγγελματίες στον τομέα των επενδύσεων είναι σημαντικά, καθώς αποκτούν υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή κατάρτιση, πρακτική εμπειρία και επαφή με θεμελιώδη ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα, και όλα αυτά πριν καν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

CFA University Affiliation Program

Το CFA University Affiliation Program αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία του CFA Institute που αναγνωρίζει και υποστηρίζει ακαδημαϊκά ιδρύματα, των οποίων τα προγράμματα σπουδών ενσωματώνουν σημαντικό μέρος της διδακτέας ύλης του προγράμματος CFA, το CFA Program Candidate Body of Knowledge. Με τον τρόπο αυτό, προετοιμάζουν τους φοιτητές για καριέρα στη διαχείριση επενδύσεων και στα χρηματοοικονομικά, γενικότερα. Το Candidate Body of Knowledge καλύπτει βασικά θέματα όπως οικονομικά, ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ανάλυση μετοχών και ομολόγων, παράγωγα, εναλλακτικές επενδύσεις και διαχείριση πλούτου.

Το CFA Program αποτελείται από τρία επίπεδα:

Το Επίπεδο I, το οποίο προσφέρει μια ευρεία εισαγωγή στις επενδυτικές έννοιες, καλύπτοντας θέματα όπως ηθική, οικονομικά, ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ποσοτικές μέθοδοι.

Το Επίπεδο II, το οποίο εστιάζει σε εις βάθος ανάλυση και αποτίμηση διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, εφαρμόζοντας λογιστικά πρότυπα και χρηματοοικονομικές τεχνικές σε πραγματικά σενάρια.

Το Επίπεδο III, το οποίο δίνει έμφαση στη διαχείριση χαρτοφυλακίων και στη διαχείριση πλούτου, ενσωματώνοντας όλες τις έννοιες για τη δημιουργία και διαχείριση θεσμικών και ατομικών επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

Στην Κύπρο, τέσσερα ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα CFA University Affiliation: Το Πανεπιστήμιο Λεμεσού με το μεταπτυχιακό MSc in Financial Services,το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με το πτυχίο BSc in Economics and Finance, το Πανεπιστήμιο Κύπρου με το πτυχίο BA in Business Administration – Finance και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με το πτυχίο BSc in Accounting.

Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη επιτυχία, δεδομένου του μικρού μεγέθους της χώρας μας. Ωστόσο, είναι ένα απολύτως δικαιολογημένο αποτέλεσμα, που αντανακλά την ισχυρή και παραγωγική συνεργασία ανάμεσα στο CFA Society Cyprus και τα τοπικά πανεπιστήμια, τα οποία υποστήριξαν ενεργά την πρωτοβουλία αυτή.

Η αναγνώριση αυτή από το CFA Institute προσθέτει κύρος και αξιοπιστία στα χρηματοοικονομικά προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων, ενώ παράλληλα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία συνεργασίας με το τοπικό CFA Society και τους επαγγελματίες του κλάδου. Επιπλέον, τα πανεπιστήμια αποκτούν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, έρευνα και επαγγελματική στήριξη απευθείας από το CFA Institute, καθώς και τη δυνατότητα να διαθέτουν κάθε χρόνο, αριθμό υποτροφιών του προγράμματος CFA , σε φοιτητές τους.

Οι φοιτητές, με τη σειρά τους, ωφελούνται ουσιαστικά, καθώς αποφοιτούν με γνώσεις που ευθυγραμμίζονται με τα παγκόσμια ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα, αποκτούν επαφή με τα χρηματοοικονομικά εργαλεία και γνώσεις που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες του κλάδου, λαμβάνοντας παράλληλα υποτροφίες για τις εξετάσεις CFA.

CFA Institute Research Challenge

Το CFA Institute Research Challenge είναι ένας ετήσιος διεθνής διαγωνισμός μεταξύ πανεπιστημίων, που προσφέρει στους φοιτητές πρακτική εμπειρία στην ανάλυση μετοχών, στη χρηματοοικονομική ανάλυση, στον επαγγελματισμό και την ηθική στον χρηματοοικονομικό τομέα. Η διοργάνωση του 2024 κατέδειξε το εύρος και την επιρροή του διαγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, με περισσότερους από 6.700 φοιτητές από πάνω από 1.000 πανεπιστήμια, σε σχεδόν 100 χώρες.

Οι συμμετέχουσες ομάδες καθοδηγούνται από τον πανεπιστημιακό τους σύμβουλο (καθηγητή ή μέλος ακαδημαϊκού προσωπικού) και από έναν επαγγελματία μέντορα (CFA charterholder με σχετική εμπειρία). Και οι δύο παρέχουν καθοδήγηση, προτάσεις και ανατροφοδότηση. Οι φοιτητές αναλύουν μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία, συντάσσουν επαγγελματική αναλυτική έκθεση και παρουσιάζουν τις εισηγήσεις τους σε επιτροπή επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού τομέα, κατά κανόνα CFA charterholders με εκτεταμένη εμπειρία.

Τα οφέλη για τους φοιτητές είναι πολλαπλά: αποκτούν πρακτική εμπειρία στην χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση μετοχών εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές της επαγγελματικής δεοντολογία, δέχονται καθοδήγηση από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες, αναπτύσσουν σημαντικές δεξιότητες όπως ομαδικότητα, ηγεσία, παρουσίαση και επικοινωνία, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Η συμμετοχή τους στον διαγωνισμό προσφέρει επαφή με πιθανούς εργοδότες, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και ένα διεθνώς αναγνωρισμένο επίτευγμα στο βιογραφικό τους.

Το CFA Society Cyprus έχει δημιουργήσει ειδική επιτροπή για τις σχέσεις με τα πανεπιστήμια και τη διοργάνωση του τοπικού διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός διεξάγεται επιτυχώς για περισσότερα από 10 χρόνια, με το επίπεδο ποιότητας να ανεβαίνει κάθε χρόνο. Αξιόπιστοι εργοδότες στην Κύπρο στηρίζουν ενεργά τον θεσμό, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε φοιτητές. Η νικήτρια ομάδα εκπροσωπεί την Κύπρο στον περιφερειακό διαγωνισμό των CFA Societies, που διεξάγεται συνήθως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Φέτος, η τοπική διοργάνωση θα αρχίσει με την εναρκτήρια συνάντηση τον Οκτώβριο, προσφέροντας σε όλα τα πανεπιστήμια πολύτιμες πληροφορίες για τον διαγωνισμό.

Συμμετοχή σε Career Fairs και Διαλέξεις

Το CFA Society Cyprus διατηρεί στενή σχέση με τα τοπικά πανεπιστήμια μέσα από τη συμμετοχή του σε career fairs, διαλέξεις και συζητήσεις πάνελ. Οι δράσεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να έρθουν σε άμεση επαφή με CFA Charterholders και επαγγελματίες στον χρηματοοικονομικό τομέα, αποκτώντας μια πιο καθαρή εικόνα για τις επαγγελματικές προοπτικές στον χώρο των χρηματοοικονομικών, την αξία του προγράμματος CFA και τη σημασία των ηθικών προτύπων στο επάγγελμα.

Η παρουσία του CFA Society Cyprus σε αυτές τις εκδηλώσεις εμπνέει τους φοιτητές, ώστε να ακολουθήσουν καριέρα στη διαχείριση επενδύσεων και σε συναφείς τομείς, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη διασύνδεση του Συνδέσμου μας με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η συνεργασία ανάμεσα στο CFA Institute, το CFA Society Cyprus και τα κυπριακά πανεπιστήμια έχει δημιουργήσει μια ισχυρή «γέφυρα» μεταξύ ακαδημαϊκής γνώσης και επαγγελματικής πράξης. Με την ενσωμάτωση παγκόσμιων προτύπων ηθικής και επαγγελματισμού αλλά και πρακτικής εφαρμογής στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση, η συνεργασία αυτή εξοπλίζει τους φοιτητές με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αξίες που απαιτούνται για να διακριθούν σε έναν απαιτητικό και δυναμικό κλάδο.

Ως αποτέλεσμα, η Κύπρος όχι μόνο ενισχύει την ποιότητα της χρηματοοικονομικής της εκπαίδευσης αλλά και καλλιεργεί μια νέα γενιά επαγγελματιών, έτοιμων να συμβάλουν ουσιαστικά τόσο στην τοπική όσο και στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.