Η Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, με αρκετή διαφάνεια και αρκετή προετοιμασία, έδωσε σάρκα και οστά στη φορολογική μεταρρύθμιση, τα νομοσχέδια της οποίας εγκρίθηκαν στις 29 Οκτωβρίου 2025 από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ήδη τα έξι κυβερνητικά νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή, η οποία καλείται με σοβαρότητα να μελετήσει και να εγκρίνει τους σχετικούς νόμους, ώστε η φορομεταρρύθμιση να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2026.

Καλείται η Βουλή να επιδείξει μέγιστη υπευθυνότητα και μακριά από οποιεσδήποτε κομματικές και άλλες σκοπιμότητες να ανάψει το πράσινο φως στην εφαρμογή της φορομεταρρύθμισης, η οποία καθυστέρησε να έρθει τουλάχιστον μια δεκαετία.

Το 2015 επίσημη ανακοίνωση-μελέτη του Υπουργείου Οικονομικών υποστήριζε πως: «Τώρα είναι η ώρα, ο κατάλληλος χρόνος για διορθωτικές φορολογικές αλλαγές, που θα βελτιώνουν το φορολογικό σύστημα της Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη πως η προηγούμενη φορομεταρρύθμιση έγινε το 2002, με την ευκαιρία της προετοιμασίας για ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Έκτοτε πέρασαν δέκα χρόνια αδράνειας, μέχρι που η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, με υπουργό Οικονομικών τον Μάκη Κεραυνό προχώρησε στην υποχρέωση προς την κοινωνία, να μεταρρυθμίσει το φορολογικό σύστημα, με τρόπο που θα στηρίζεται κυρίως η μεσαία τάξη, αφού στη φορολόγηση του εισοδήματος των φυσικών προσώπων λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της οικογένειας.

Υπό τις περιστάσεις, τα κυβερνητικά νομοσχέδια κινήθηκαν προς τη σωστή κατεύθυνση, τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα, ενώ λαμβάνονται μέτρα για πάταξη της φοροδιαφυγής, η οποία για κάποιους έγινε εθνικό σπορ.

Έκκληση

Τώρα ο λόγος ανήκει στο Κοινοβούλιο. Απευθύνουμε αρθρογραφική έκκληση και στους 56 βουλευτές να επιδείξουν σοβαρότητα, υπευθυνότητα και μέγιστη ευθύνη. Το θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης δεν προσφέρεται για προεκλογική εκμετάλλευση, ούτε για δημαγωγία. Ούτε για φιλολογικό λαϊκισμό και άκρατη πολυλογία.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ως κόμμα αντιπολίτευσης που θέλει να είναι, οφείλει να δώσει το δικό του ναι. Είναι κάτι που το χρωστά στην κοινωνία. Είναι κάτι που έπρεπε να κάνει στη δεκαετή διακυβέρνηση του και, ατυχώς για τον ίδιο το ΔΗΣΥ, δεν το έκανε. Κρίμα, γιατί υπήρχαν και ο χρόνος και η ευκαιρία, να μειώσει το φορολογικό βάρος των πολιτών και να εισέπραττε το πολιτικό όφελος που θα προέκυπτε.

Το ΑΚΕΛ ας μην υψώσει αντιπολιτευτικό τείχος. Το 2012, όταν κυβερνούσε, μας έφερε την Τρόικα, μας φόρτωσε φόρους κατανάλωσης π.χ στα καύσιμα, στα καπνικά προϊόντα και αλλού, ενώ αύξησε το ΦΠΑ από το 15% στο 19%, με την ψεύτικη υπόσχεση πως η αύξηση της συγκεκριμένης φορολογίας θα ήταν προσωρινή.

Το κόμμα της Αριστεράς, εκτός του ότι επέβαλε φοροκαταιγίδα, παγοποίησε την ΑΤΑ, ενώ εισήξε το 12% ως πέναλτι σε όσους επιλέξουν να αφυπηρετήσουν στο 63ο έτος της ηλικίας τους. Το ΑΚΕΛ που παινεύεται για τα δήθεν φιλεργατικά του αισθήματα, οδήγησε τότε την εργατική τάξη (και όχι μόνο), σε φορολογική ασφυξία, όπως κετέγραψε το 2015 και η μελέτη του Υπουργείου Οικονομικών που προαναφέραμε αλλά και από τα όσα επιβεβαιώνονται σήμερα και τα οποία βιώσαμε την περίοδο 2008-2013.

Είναι τώρα η ώρα, το ΑΚΕΛ να εξιλεωθεί έστω μερικώς μέσα από τη θετική ψήφο που οφείλει στη φορομεταρρύθμιση.

Υποθέτω πως τα κόμματα της συμπολίτευσης θα τοποθετηθούν και θα λειτουργήσουν υπεύθυνα και δεν θα πέσουν στην παγίδα της οποιασδήποτε προεκλογικής ή άλλης σκοπιμότητας. Το λέω γιατί, σε καιρούς ύποπτους και προεκλογικούς, πολλά μπορούν να συμβούν.

Υ.Γ: Η απόφαση της Κυβέρνησης να παρατείνει μέχρι το τέλος του 2026 τη μηδενική φορολογία σε είδη πρώτης ανάγκης είναι απόλυτα ορθή. Φρονούμε πως ο κατάλογος με τη μηδενική φορολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει και το φρέσκο γάλα και τα αυγά, που σήμερα επιβαρύνονται με φόρο ύψους 5%.

* Οικονομολόγος – Δημοσιογράφος