Κάθε φορά που η Μέση Ανατολή εισέρχεται σε περίοδο έντασης, επανέρχεται σχεδόν μηχανικά η ίδια υπόθεση: η Κύπρος θα αποτελέσει άμεσο αποδέκτη κεφαλαίων και η αγορά ακινήτων θα κινηθεί ανοδικά σχεδόν αυτόματα. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη και σαφώς λιγότερο εντυπωσιακή από αυτή την απλουστευμένη προσέγγιση.

Η Κύπρος πράγματι διαθέτει ουσιαστικά πλεονεκτήματα, όπως η γεωγραφική εγγύτητα, το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, η θεσμική σταθερότητα και ο υψηλός βαθμός προβλεψιμότητας στις συναλλαγές. Σε περιόδους αβεβαιότητας, τα χαρακτηριστικά αυτά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, συχνά μεγαλύτερη ακόμη και από την προσδοκώμενη απόδοση μιας επένδυσης.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι κάθε κρίση μεταφράζεται αυτομάτως σε μαζική εισροή κεφαλαίων ή σε εκρηκτική άνοδο τιμών. Όποιος το θεωρεί δεδομένο, πιθανότατα παρερμηνεύει τον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα κεφάλαια σε περιόδους αυξημένου γεωπολιτικού ρίσκου.

Πρώτα η ασφάλεια, μετά η επένδυση

Η αγορά ακινήτων δεν αντιδρά με ένστικτο, αλλά με καθυστέρηση. Το πρώτο κύμα ζήτησης είναι σχεδόν πάντα αμυντικό και εκφράζεται κυρίως μέσα από ενοικιάσεις, προσωρινή εγκατάσταση και μεταφορά οικογενειών. Σε αυτή τη φάση, προτεραιότητα δεν είναι η επένδυση, αλλά η ασφάλεια και η λειτουργικότητα.

Οι αποφάσεις αγοράς έρχονται μόνο όταν η αβεβαιότητα αποκτήσει διάρκεια και παύσει να θεωρείται παροδική. Όταν, δηλαδή, μια κρίση μετατραπεί σε νέο καθεστώς, τότε αρχίζει να διαμορφώνεται πραγματική επενδυτική συμπεριφορά.

Αυτό έχει μια πολύ συγκεκριμένη συνέπεια: η αρχική πίεση δεν εμφανίζεται στις τιμές πώλησης, αλλά στη διαθεσιμότητα και στα ενοίκια. Μόνο στη συνέχεια, και υπό προϋποθέσεις, η ζήτηση μετατρέπεται σε αγοραστική. Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη, διότι χωρίς αυτήν η αγορά κινδυνεύει να λειτουργήσει με βάση προσδοκίες και όχι πραγματικά δεδομένα.

Δεν υπάρχει μία αγορά, αλλά πολλές

Ένα δεύτερο συχνό λάθος είναι η αντιμετώπιση της Κύπρου ως ενιαίας αγοράς ακινήτων. Στην πράξη, πρόκειται για ένα σύνολο επιμέρους αγορών, καθεμία με διαφορετικά χαρακτηριστικά, δυναμική και έκθεση στη διεθνή ζήτηση.

Η Λεμεσός παραμένει το βασικό σημείο αναφοράς για αγοραστές υψηλού εισοδήματος. Ωστόσο, η ωρίμανση της αγοράς και τα ήδη υψηλά επίπεδα τιμών περιορίζουν τα περιθώρια ταχείας ανόδου. Πρόκειται πλέον περισσότερο για αγορά διατήρησης αξίας παρά για αγορά υψηλής υπεραπόδοσης.

Η Λάρνακα, αντίθετα, συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που την καθιστούν πιο δεκτική σε νέες ροές κεφαλαίων. Το χαμηλότερο κόστος εισόδου, η στρατηγική εγγύτητα στο αεροδρόμιο και η αυξανόμενη παρουσία αγοραστών από τη Μέση Ανατολή δημιουργούν ένα διαφορετικό επενδυτικό προφίλ. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης κινητικότητας, τα στοιχεία αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Η Πάφος διατηρεί ισχυρή διεθνή ζήτηση, αλλά με διαφορετικό χαρακτήρα. Παραμένει κυρίως αγορά τρόπου ζωής και δεύτερης κατοικίας, λιγότερο συνδεδεμένη με άμεσες γεωπολιτικές μετακινήσεις.

Τα όρια του «ασφαλούς καταφυγίου»

Η έννοια του ασφαλούς καταφυγίου είναι χρήσιμη, αλλά συχνά χρησιμοποιείται χωρίς τις απαραίτητες επιφυλάξεις. Οι επενδυτές υψηλής καθαρής θέσης δεν λειτουργούν μονοδιάστατα ούτε αντιδρούν σπασμωδικά. Αντιθέτως, κινούνται με όρους διαφοροποίησης κινδύνου, κατανέμοντας τα κεφάλαιά τους σε πολλαπλές αγορές και διατηρώντας εναλλακτικές επιλογές.

Το Λονδίνο, η Νίκαια και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις αποτελούν άμεσους ανταγωνιστές. Παράλληλα, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ποιοτικών ακινήτων, ιδιαίτερα σε ώριμες αγορές, θέτει φυσικά όρια στην ένταση οποιασδήποτε ανόδου. Επιπλέον, η ίδια η γεωγραφική εγγύτητα της Κύπρου στην περιοχή της έντασης λειτουργεί ταυτόχρονα ως πλεονέκτημα αλλά και ως παράγοντας επιφυλακτικότητας για ορισμένους επενδυτές.

Η Κύπρος μπορεί να αποτελεί μέρος της λύσης, σπάνια όμως αποτελεί τη μοναδική επιλογή. Σε τελική ανάλυση, το ασφαλές καταφύγιο δεν ορίζεται μόνο από τη γεωγραφία ή τη συγκυρία, αλλά κυρίως από την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τη συνέπεια στην εφαρμογή του δικαίου.

* Δικηγόρος στη Λάρνακα