Παρατείνονται οι εκδηλώσεις για μασκαρεμένους

Όση σοβαρότητα, υπευθυνότητα και γνώση του αντικειμένου επιστρατεύουν οι περισσότεροι από τους βουλευτές και τους καλεσμένους τους όποτε κλαίμε επί των ερειπίων π.χ. μιας πυρκαγιάς, την ίδια σοβαρότητα επέδειξαν και χθες, για τον αφθώδη πυρετό.

Οι εκδηλώσεις για τον καρνάβαλο μάλλον πήραν παράταση και μεταφέρθηκαν στο κτήριο της Βουλής. Που είναι κατά κανόνα φιλόξενο σε μασκαρεμένους.

Τις προάλλες φώναζαν πως δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο η ατιμωρησία. Χθες, πολλοί από όσους μαζεύτηκαν στη Βουλή έτριξαν τα δόντια στις κρατικές υπηρεσίες και την Αστυνομία, απαιτώντας να μην στοχοποιούνται κτηνοτρόφοι. Και όχι μόνο αυτό: Προσκάλεσαν στη Βουλή και έδωσαν ευχέρεια λόγου ακόμα και σε εμπλεκόμενους των οποίων ο ρόλος στη διασπορά του ιού και την απόκρυψη της μόλυνσης χιλιάδων ζώων εξετάζεται από την Αστυνομία.

Και γιατί να μην στοχοποιηθούν όσοι κατόπιν ερευνών και ανακρίσεων προκύψει πως φέρουν ευθύνες για παράνομη μεταφορά μολυσμένων ζωοτροφών και για παράνομη αγορά και διοχέτευσή του σε χιλιάδες ζώα; Να μην ανακριθούν καν, μπας και προκύψουν αποδείξεις που να δικαιολογούν την ποινική τους δίωξη;

Είπε ο κ. Γαβριήλ, του ΑΚΕΛ, ότι οι κτηνοτρόφοι χρειάζονται στήριξη γιατί αγαπούν τα ζώα τους όπως αγαπούν τα παιδιά τους. Ναι; Ταϊζουν, κάποιοι, παράνομες ή μη ελεγμένες τροφές και τα παιδιά τους, για να μειώσουν το κόστος παραγωγής πριν τα οδηγήσουν στα σφαγεία; Αλλού αυτά. Ως μέσα παραγωγής κέρδους τα χρησιμοποιούν.

Ο Ανδρέας Πασιουρτίδης, του ΑΚΕΛ, διαβάζουμε πως έθεσε επιτακτικά το ερώτημα γιατί δεν υπήρξε προληπτικός εμβολιασμός. Μάλλον δεν έμαθε ακόμα πως η ΕΕ δεν επιτρέπει (πλην εξαιρετικών περιπτώσεων) μαζικούς προληπτικούς εμβολιασμούς για την ασθένεια αυτή, γιατί οι εμβολιασμοί δεν σκοτώνουν τον ιό και δεν περιορίζουν αποτελεσματικά την εξάπλωσή του, ακόμα και σε εμβολιασμένα ζώα. Εμβολιασμοί γίνονται μόνο ως επείγον τοπικό μέτρο συγκράτησης μιας σαρωτικής εκδήλωσης της νόσου. Όχι με θεαματικά αποτελέσματα, συνήθως. Προληπτικά επιτρέπονται – συστήνονται μόνο οι ψεκασμοί αντικειμένων και εξοπλισμών, όχι των ζώων, με ισχυρά φάρμακα απολύμανσης. Αλλά, ως συνήθως, αυτό γίνεται μετά το κακό.

Ο Χρίστος Ορφανίδης, του ΔΗΚΟ, είπε ότι η ασθένεια μεταδίδεται με τον αέρα, έως και 300 χλμ., απειλώντας ακόμα και τα αγρινά. Όντως, μεταδίδεται και με αέρα – σταγονίδια, αλλά μάλλον είναι υπερβολή τα 300 χλμ. Αυτό πάντως δεν εμπόδισε τον κ. Ορφανίδη και άλλους να κατακρίνουν τις Αρχές ότι δεν αντέδρασαν αποτελεσματικά όταν η ασθένεια θέριζε στα κατεχόμενα. Όλοι ξέρουν πως είχαν ληφθεί κάποια μέτρα, αλλά, αγαπητοί, αφού ο ιός μεταδίδεται με τον αέρα και μπορεί να σκοτώσει, όπως φοβάται ο κ. Ορφανίδης, ακόμα και τα αγρινά στο Τρόοδος και το δάσος της Πάφου, πόσο εύκολο είναι να τον φυλακίσουμε στα κατεχόμενα, που κάποιες περιοχές απέχουν 5-10 χιλιόμετρα από μάντρες Ελληνοκυπρίων; Και όταν τα… επίγεια μέτρα πρόληψης δεν εφαρμόστηκαν ούτε από τους άμεσα επηρεαζόμενους; Και όταν τόνοι από κοπριά απλώνονται σε εκατοντάδες χωράφια της ευρύτερης περιοχής;

Ο Αλέκος Τρυφωνίδης είχε -πάλι- έμπνευση: Ζήτησε να λογοδοτήσουν ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Αρχηγός Αστυνομίας για την κατάργηση των 300 οριοφυλάκων, οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν εντοπίσει, είπε, την παράνομη διακίνηση σανού. Απορώ πώς δεν ζήτησε και την παραίτηση του σημερινού Υπουργού Δικαιοσύνης, επειδή δεν επαναπροσέλαβε τους οριοφύλακες.

Ο Λίνος Παπαγιάννης, του ΕΛΑΜ ανέφερε πως οι κτηνοτρόφοι δεν ξέρουν τι να κάνουν με το γάλα από μολυσμένα ζώα. Ο κ. Πίπης είπε πως όλο το γάλα από μολυσμένα υποστατικά καταστρέφεται. Παρ’ ότι ο ιός δεν απειλεί την υγεία του ανθρώπου. Και παρ’ ότι έλεγαν όλοι χθες πως ούτως ή άλλως δεν υπάρχει κίνδυνος για το παστεριωμένο γάλα ή το χαλλούμι, καθώς ο ιός ψοφά κατά το βράσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες. Μόνο που οι υψηλές θεροκρασίες γάλακτος είναι στα τυροκομεία, όχι στις μάντρες. Άρα, είτε δεν πρέπει να διακινδυνέψει κανείς να μολύνει και τα τυροκομεία με μολυσμένο γάλα, είτε οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να πουλούν βραστό το γάλα στα τυροκομεία, που λέει ο λόγος.

Είναι και το θέμα της στήριξης των κτηνοτρόφων. Άλλο στήριξη και άλλο αποζημίωση, σε τιμές αγοράς και με υπολογισμό του απωλεσθέντος κέρδους, κ. βουλευτές. Το απαίτησαν όλοι: Πλήρης αποζημίωση. Καλά, να μην τελειώσουν πρώτα οι έρευνες, κύριοι; Να μη δούμε αν κάποιοι παρανόμησαν ή αισχροκερδούσαν ή αδιαφόρησαν, θυματοποιώντας συναδέλφους τους και υπονομεύοντας την οικονομία;