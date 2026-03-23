Οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και διαχείρισης δανείων διαχειρίζονται σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στην Κύπρο, αναλαμβάνοντας έναν ρόλο κρίσιμο για τη σταθερότητα και τη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. Το έργο τους εκτελείται μέσα σε αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις, διαδικασίες και στόχους, οι οποίοι δεν επιτρέπουν πρόχειρες ή άτυπες προσεγγίσεις.

Η Διαμεσολάβηση ως εργαλείο λειτουργικής επικοινωνίας

Σε αυτό το περιβάλλον, η Διαμεσολάβηση μπορεί να λειτουργήσει ως χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας και διαχείρισης υποθέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται με επαγγελματισμό και θεσμική συνέπεια. Όταν γίνεται σωστά, συμβάλλει στη δομημένη ανταλλαγή πληροφοριών, στη μείωση των παρεξηγήσεων και στη διερεύνηση ρεαλιστικών επιλογών, χωρίς να διαταράσσει τις εσωτερικές διαδικασίες των εταιρειών διαχείρισης.

Σαφείς ρόλοι και αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις

Η εμπειρία δείχνει ότι οι διαπραγματεύσεις αποδίδουν καλύτερα όταν διεξάγονται μέσα σε σαφές πλαίσιο ρόλων. Ο πιστοποιημένος Διαμεσολαβητής λειτουργεί ακριβώς σε αυτό το σημείο. Γνωρίζει τα όρια της διαδικασίας, σέβεται τις υποχρεώσεις των εταιρειών διαχείρισης και διασφαλίζει ότι η συζήτηση παραμένει οργανωμένη, τεκμηριωμένη και συμβατή με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στην πράξη.

Προβλεψιμότητα και συνέπεια για τις εταιρείες διαχείρισης

Για τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, η ύπαρξη πιστοποιημένου Διαμεσολαβητή προσφέρει προβλεψιμότητα και συνέπεια. Η επικοινωνία γίνεται με σαφήνεια, τα αιτήματα παρουσιάζονται με δομημένο τρόπο και μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται για να αξιολογηθεί αν μια υπόθεση μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω. Αυτό δεν σημαίνει παραχώρηση ή αλλαγή πολιτικής. Σημαίνει καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας.

Ρεαλιστικές προσδοκίες και ουσιαστικός διάλογος

Από την πλευρά των δανειοληπτών, η παρουσία επαγγελματία Διαμεσολαβητή συμβάλλει στην κατανόηση του πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργούν οι εταιρείες διαχείρισης. Βοηθά να διαμορφωθούν ρεαλιστικές προσδοκίες και να αποφευχθούν αιτήματα που δεν μπορούν να εξεταστούν. Το αποτέλεσμα είναι λιγότερη ένταση και περισσότερη ουσία στη συζήτηση.

Οι συνέπειες της άτυπης προσέγγισης

Όταν η Διαμεσολάβηση επιχειρείται χωρίς πιστοποιημένο επαγγελματία, συχνά δημιουργούνται διαδικαστικές δυσκολίες. Η έλλειψη δομής, η ασάφεια στον ρόλο και η μη ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις των εταιρειών διαχείρισης οδηγούν σε καθυστερήσεις και αδιέξοδα. Αυτό επιβαρύνει όλες τις πλευρές και δεν εξυπηρετεί τον σκοπό της αποτελεσματικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

Ένα εργαλείο που συμπληρώνει, δεν υποκαθιστά

Η Διαμεσολάβηση δεν υποκαθιστά τις πολιτικές ή τα κριτήρια των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων. Μπορεί όμως να λειτουργήσει ως μηχανισμός που βελτιώνει τη ροή της επικοινωνίας και ενισχύει τη διαφάνεια της διαδικασίας. Για να επιτύχει αυτόν τον ρόλο, χρειάζεται επαγγελματισμό, σαφή όρια και πιστοποιημένους ρόλους.

Προς όφελος όλων των πλευρών

Σε ένα σύστημα που βασίζεται στη συνέπεια, τη συμμόρφωση και τη μετρήσιμη πρόοδο, η οργανωμένη Διαμεσολάβηση μπορεί να αποτελέσει εργαλείο που διευκολύνει και τις δύο πλευρές. Η επιλογή πιστοποιημένου Διαμεσολαβητή διασφαλίζει ότι η διαδικασία παραμένει λειτουργική, προβλέψιμη και συμβατή με το πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι εταιρείες διαχείρισης δανείων.

Η εφαρμογή της Διαμεσολάβησης με επαγγελματισμό και σαφείς κανόνες ενισχύει την ποιότητα του διαλόγου, περιορίζει τις άσκοπες συγκρούσεις και δημιουργεί συνθήκες που εξυπηρετούν ταυτόχρονα τη σταθερότητα του συστήματος, την αποτελεσματικότητα των εταιρειών διαχείρισης και τις ανάγκες των δανειοληπτών. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία λειτουργεί ουσιαστικά προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Του Σωκράτη Ιωακείμ Head of Public Affairs RedwolfOgilvy