Του David M. Drucker

Η δεύτερη κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδεικνύει ένα συγκεκριμένο είδος αρρενωπότητας – ένα που αντικατοπτρίζει την έννοια της ανδροπρέπειας της λαϊκιστικής δεξιάς: ένας υπουργός Άμυνας που λέει στον κόσμο “F-A-F-O” (“f*ck around and find out), ένας υπουργός Υγείας που δημοσιεύει φωτογραφίες του χωρίς μπλούζα ενώ γυμνάζεται, ένα επερχόμενο τουρνουά MMA στον κήπο του Λευκού Οίκου.

Οι νεαροί Αμερικανοί άνδρες που ψήφισαν κατά πλειοψηφία τον Τραμπ στις εκλογές του 2024, βοηθώντας τον 45ο πρόεδρο να γίνει ο 47ος, απλά δεν ενδιαφέρονται. Μια δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Third Way, ενός κεντρώου δημοκρατικού think tank στην Ουάσινγκτον που συχνά επικρίνει τους προοδευτικούς, έδειξε ότι το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ έπεσε στο 32% μεταξύ των ανδρών ψηφοφόρων ηλικίας 18-29 ετών. Πρόσθετα στοιχεία από την έρευνα Speaking with American Men, ένα πρότζεκτ που συνδέεται με το Δημοκρατικό Κόμμα, έδειξαν ότι μόνο το 27% των ανδρών ηλικίας 16-29 συμφωνεί με τη φράση ότι ο Τραμπ “εκπληρώνει τις προσδοκίες ανθρώπων όπως εσείς”.

Δεν χρειάζεται πτυχίο ψυχολογίας για να καταλάβει κανείς τι συνέβη.

Οι άνδρες της Γενιάς Ζ υποστήριξαν τον Τραμπ έναντι της υποψήφιας των Δημοκρατικών, της τότε αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, επειδή ένιωθαν οικονομική ανασφάλεια και πίστευαν ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εστίαζε σε λανθασμένες προτεραιότητες. Κυριότερες ανησυχίες τους ήταν το υψηλό κόστος ζωής και η εμπλοκή των ΗΠΑ σε στρατιωτικές συγκρούσεις. Στον Τραμπ είδαν έναν φιλόδοξο υποψήφιο που θα επαναπροσδιόριζε την ατζέντα στην Ουάσινγκτον, θα εγκαινίαζε μια νέα εποχή οικονομικής ευημερίας και θα μείωνε τις αμερικανικές δεσμεύσεις στο εξωτερικό.

Όμως, για τουε νέους άνδρες, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ο Τραμπ που καυχιέται ότι “κέρδισα [την κρίση] του κόστους ζωής” – επιμένοντας ότι το περασμένο έτος αποτέλεσε μια ιστορική επιτυχία, δεν βοηθάει.

“Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι νέοι είναι τόσο απογοητευμένοι με τον Τραμπ αυτή τη στιγμή και τον αποφεύγουν είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο τον υποστήριξαν αρχικά”, μου είπε η Ρέιτσελ Τζανφάζα, ιδρύτρια της The Up and Up, μιας εταιρείας ποιοτικής έρευνας και media που εστιάζει στη Γενιά Ζ. “Ήθελαν αλλαγή, ήταν απογοητευμένοι με την οικονομική τους κατάσταση και το κόστος ζωής, και αυτός υποσχέθηκε να βελτιώσει τα οικονομικά τους. Και τώρα, πάνω από ένα χρόνο μετά, τίποτα δεν έχει αλλάξει – και στην πραγματικότητα, πολλοί νέοι, και νέοι άνδρες, αισθάνονται ότι η ζωή τους είναι χειρότερη”.

Ορισμένες αναλύσεις μετά το 2024 υπολογίζουν την υποστήριξη στον Τραμπ μεταξύ των νέων ανδρών σε λίγο κάτω από το 50%. Άλλες μελέτες έδειξαν ότι ο 79χρονος πλέον πρόεδρος, ο γηραιότερος στην αμερικανική ιστορία κατά τη στιγμή της εκλογής του, συγκέντρωσε πάνω από το 50% των ψήφων των ανδρών της Γενιάς Ζ.

Σε κάθε περίπτωση, η απόδοση του Τραμπ σε αυτή την ομάδα ήταν καθοριστική για τη νίκη του και βελτιώθηκε σημαντικά σε σχέση με τις εκστρατείες του 2016 και του 2020, στις οποίες οι νέοι άνδρες προτίμησαν τους υποψηφίους των Δημοκρατικών – την Χίλαρι Κλίντον και τον Τζο Μπάιντεν, αντίστοιχα – με σημαντική διαφορά. Πράγματι, οι Ρεπουμπλικανοί βγήκαν από την πιο πρόσφατη κούρσα για τον Λευκό Οίκο με την ελπίδα ότι είχε πραγματοποιηθεί μια αναδιάταξη, ότι οι νέοι άνδρες ήταν πιο πιθανό να ψηφίσουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στο μέλλον, μια σημαντική εξέλιξη. Τώρα, όμως, η υποστήριξη για τον πρόεδρο μεταξύ των νέων ανδρών έχει καταρρεύσει. Όχι μόνο οι άνδρες ηλικίας 18-29 ετών έχουν απογοητευτεί από τον Τραμπ, αλλά και το εύρος της αποδοκιμασίας τους είναι εντυπωσιακό.

Το πρόβλημα δεν είναι η προκλητική συμπεριφορά του Τραμπ, η καυστική ρητορική του, οι ανώριμες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα γνωρίζουν οι νεότεροι ψηφοφόροι, είναι φυσιολογικά για αυτούς. Η κριτική τους προς τον Τραμπ είναι λιγότερο “στυλιστική” και περισσότερο ουσιαστική.

Η Τζανφάζα εξήγησε ότι οι νέοι άνδρες θεωρούν το δασμολογικό καθεστώς του Τραμπ ως αποτυχία, αντιτίθενται στη χρήση στρατιωτικής δύναμης στη Βενεζουέλα και αλλού στον κόσμο, πιστεύοντας ότι τους εξαπάτησε με τις υποσχέσεις του να δώσει έμφαση στην αποκατάσταση της χώρας στο εσωτερικό και όχι στον εξωτερικό τυχοδιωκτισμό. Απεχθάνονται το επιθετικό πρόγραμμα απέλασης της κυβέρνησης και θεωρούν τον πρόεδρο αδιάφορο απέναντι στην υπηρεσία προς τον λαό και μάλλον έναν εγωιστή ηγέτη που ενδιαφέρεται να κολακεύει τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων για να γεμίσει τον τραπεζικό του λογαριασμό και να επιδιώξει ματαιόδοξα έργα, όπως η κατασκευή μιας νέας αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο.

“Βλέπουν πολλά παραδείγματα στα οποία ο ίδιος πλουτίζει και δεν επικεντρώνεται στον αμερικανικό λαό”, είπε. “Τον βλέπουν ως μέλος της ελίτ που ο ίδιος καταδίκαζε επί χρόνια”.

Οι επιπτώσεις είναι τόσο σοβαρές που πλήττουν ακόμη και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ελπίζει να διαδεχθεί τον Τραμπ και, στα 41 του, απέχει μόλις δώδεκα χρόνια από τη δημογραφική ομάδα των νέων ψηφοφόρων. “Μόνο ένα ασήμαντο 26% των νέων ανδρών θα υποστήριζε την υποψηφιότητα του Τζέι Ντι Βανς στις εκλογές του 2028, με 55% να αντιτίθενται και 17% να μην είναι σίγουροι”, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Third Way.

Το “U-turn” των νεαρών ανδρών είναι παρόμοιο με εκείνο άλλων εκλογικών ομάδων που συνήθως υποστηρίζουν τους Δημοκρατικούς, αλλά το 2024 στράφηκαν προς τον Τραμπ. Πολλοί από αυτούς τους ψηφοφόρους είναι πλέον δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που ο Τραμπ χειρίζεται την οικονομία και άλλα ζητήματα και τον έχουν σταδιακά εγκαταλείψει κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Οι νεαροί άνδρες ψηφοφόροι δεν διαφέρουν.

Οι άνδρες της Γενιάς Ζ ψήφισαν τον Τραμπ για να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Όχι μόνο πιστεύουν ότι απέτυχε να τα υλοποιήσει, αλλά εκτιμούν ότι επιδείνωσε τα προβλήματα που του εμπιστεύτηκαν να λύσει. Κανένα podcast που κατηγορεί τους “woke Δημοκρατικούς” δεν μπορεί να το αλλάξει, ακόμα και αν η κατηγορία ακούγεται αληθινή.

Απόδοση – Επιμέλεια: Λυδία Ρουμποπούλου

BloombergOpinion