Στην Ancoria Bank η τεχνολογία αποτελεί το μέσο για καινοτόμες ψηφιακές λύσεις στους πελάτες της, κρατώντας στο επίκεντρο τους ανθρώπους κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους στη διαχείριση των οικονομικών τους.

Η φιλοσοφία και το όραμα της Ancoria Bank είναι να γίνει ένας αξιόπιστος συνεργάτης για τους πελάτες της, για την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών τους και να επαναπροσδιορίσει την τραπεζική εμπειρία.

Συνδυάζοντας την τεχνολογία με τη δημιουργία αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, έχει καταφέρει να διατηρήσει το ψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης ανταποκρινόμενη στις οικονομικές ανάγκες των πελατών της.

Η καινοτομία, η διαφάνεια και η ακεραιότητα αποτελούν αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής της προσφέροντας υπεύθυνες οικονομικές λύσεις.

Στην Ancoria Bank η εξυπηρέτηση των πελατών βασίζεται στον σεβασμό και στην κατανόηση των αναγκών τους αξιοποιώντας καινοτόμες ψηφιακές λύσεις για μια ασφαλή και άνετη τραπεζική εμπειρία. Διαθέτοντας τρία Τραπεζικά Κέντρα σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα, αλλά και παρέχοντας την πλειοψηφία των υπηρεσιών της και ψηφιακά μέσω του myAncoria, η τράπεζα έχει καταφέρει να εναρμονιστεί με τον σύγχρονο τρόπο ζωής που διαρκώς μεταβάλλεται και εξελίσσεται, ιδιαίτερα με την ανοδική πορεία της Τεχνητής Νοημοσύνης. Βασικός πυλώνας της Ancoria Bank είναι οι πελάτες της να εξυπηρετούνται με ασφάλεια χωρίς να περιορίζεται ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας που τη διακρίνει από την αρχή της λειτουργίας της. Άλλωστε, η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας και πρακτικής της τράπεζας και με αυτόν τον γνώμονα εξελίσσεται και υλοποιεί τις στρατηγικές της αποφάσεις.

Πέρα από τα παραδοσιακά δανειακά και αποταμιευτικά προϊόντα, η Ancoria Bank προσφέρει μια γκάμα υπηρεσιών και προϊόντων για ιδιώτες παρέχοντας τόσο φυσική σε ένα από τα Τραπεζικά Κέντρα όσο και ψηφιακή πρόσβαση, επιλέγοντας τον τρόπο με τον οποίο θα εξυπηρετηθούν:

myAncoria

Το mobile/web banking, myAncoria, σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την Ancoria Bank, ώστε να προσφέρει στους πελάτες της, μια σύγχρονη ηλεκτρονική τραπεζική εμπειρία, σε εφαρμογή κινητού και προσωπικό υπολογιστή. Οι πρωτοποριακές ψηφιακές υπηρεσίες επιτρέπουν στους πελάτες να εξυπηρετούνται άμεσα κι εύκολα, χωρίς να χρειάζεται η επίσκεψη σε κάποιο από τα Τραπεζικά της Κέντρα.

Προτεραιότητα της τράπεζας είναι η ασφάλεια στις συναλλαγές και στη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Γι’ αυτό και οι πελάτες της έχουν τη δυνατότητα να κάνουν άμεσες μεταφορές χρημάτων μέσω SEPA Instant σε χώρες της ζώνης SEPA. Επιπλέον, οι συναλλαγές είναι ακόμη πιο ασφαλείς με την υπηρεσία Επαλήθευσης Δικαιούχου (Verification of Payee – VoP) για άμεσες μεταφορές πίστωσης SEPA και μεταφορές πίστωσης SEPA. Παράλληλα, μέσα από το myAncoria μπορούν να δηλώσουν την κλοπή/απώλεια της χρεωστικής τους κάρτας και να την απενεργοποιήσουν/ενεργοποιήσουν.

Ανάμεσα σε άλλα, προσφέρονται κι άλλες χρήσιμες υπηρεσίες για τους πελάτες, όπως να στέλνουν και να ζητούν χρήματα από επαφές, να αλλάζουν το PIN της χρεωστικής τους κάρτας και να εξατομικεύουν την εμφάνιση του λογαριασμού τους.

Άνοιγμα Λογαριασμού

Η διαδικασία αίτησης ανοίγματος λογαριασμού γίνεται από παντού με άνεση και ασφάλεια, εύκολα, γρήγορα και πλήρως ψηφιακά μέσα από την εφαρμογή myAncoria, χωρίς να χρειάζεται επίσκεψη σε κάποιο Τραπεζικό Κέντρο. Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία και όταν εγκριθεί η αίτηση από την τράπεζα, ο ενδιαφερόμενος θα λάβει ταχυδρομικά τη χρεωστική κάρτα και ηλεκτρονικά τους κωδικούς πρόσβασης στο myAncoria.

Λογαριασμός Προθεσμιακής Κατάθεσης

Οι ιδιώτες πελάτες της Ancoria Bank έχουν τη δυνατότητα ανοίγματος Λογαριασμού Προθεσμιακής Κατάθεσης, χωρίς επίσκεψη σε κάποιο από τα Τραπεζικά της Κέντρα, εύκολα και γρήγορα, μέσα από το myAncoria. Πλέον, με τα αναθεωρημένα επιτόκια σε Προθεσμιακές Καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας 6 μηνών με ετήσιο επιτόκιο 1.50%, οι αποταμιεύσεις γίνονται λιγότερο περίπλοκες.

Digital Δάνεια

Οι πελάτες της Ancoria Bank μπορούν να κάνουν αίτηση για myLo@n (προσωπικό δάνειο) ή myOverdr@ft (όριο υπερανάληψης) μέσα από τo myAncoria, χωρίς επίσκεψη στην τράπεζα σε οποιοδήποτε στάδιο της αίτησης. Τα απαραίτητα έγγραφα παρέχονται μέσα από το myAncoria και, σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, τα συμβόλαια υπογράφονται με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Τα δυο δανειακά προϊόντα προσφέρονται σε ιδιώτες και χορηγούνται σε πελάτες σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων της Ancoria Bank.

Υπολογιστής Δανείου

Ο Υπολογιστής Δανείου δημιουργήθηκε από την Ancoria Bank και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε, όχι μόνο από πελάτες της τράπεζας, και είναι ένας από τους πιο εξελιγμένους στην Κύπρο. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον τύπο δανείου και συμπληρώνοντας τα κατάλληλα στοιχεία, μπορεί να έχει μια πλήρη εικόνα για το ποια θα είναι η ενδεικτική του δόση, το χρονικό διάστημα αποπληρωμής, και αν πληροί τα κριτήρια για πιθανή έγκριση του δανείου.

Ψηφιακά Πορτοφόλια

Πλέον, αν ξεχάσεις το πορτοφόλι σου σπίτι, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Η Ancoria Bank έχει εντάξει στις υπηρεσίες της και τα ψηφιακά πορτοφόλια, κάνοντας την αρχή με το Google Pay. Με την προσθήκη της χρεωστικής κάρτας της τράπεζας, οι πελάτες μπορούν να κάνουν ασφαλείς, «έξυπνες» και ανέπαφες πληρωμές με το κινητό τους τηλέφωνο, χωρίς κάρτα ή μετρητά. Στο προσεχές μέλλον, οι κάρτες της τράπεζας θα είναι συμβατές και με το Apple Pay.

Banking Redefined

Πάγια στρατηγική της Ancoria Bank είναι να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χρηματοοικονομική τους ανάγκη. Αυτό το έχει καταφέρει μέσα από την ωφέλιμη χρήση της τεχνολογίας και τη δυνατότητα επιλογής από τους πελάτες ως προς τον τρόπο εξυπηρέτησής τους, είτε σε ένα από τα Τραπεζικά της Κέντρα, είτε ψηφιακά. Μέσα από τη συνεχή ανάπτυξη και παρέχοντας όλο το φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τους επιτυγχάνοντας τον πρωταρχικό της στόχο για εύκολη και ασφαλή διαχείριση των οικονομικών τους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τραπεζικά Κέντρα:

• Λευκωσία: Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη 12

• Λεμεσός: Γωνία Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Αγίας Φυλάξεως 151

• Λάρνακα: Λεωφόρος Φανερωμένης 189-191

Τηλ.: 8000 0050 / +357 22849000 (για κλήσεις από εξωτερικό)

Email: info@ancoriabank.com

Ιστότοπος: www.ancoriabank.com

LinkedIn: Ancoria Bank

Facebook: Ancoria Bank Ltd

Instagram: @ancoriabankcy