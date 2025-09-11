Η Chevron σε κοινοπραξία με την Helleniq Energy υπέβαλαν επίσημη προσφορά στον διεθνή διαγωνισμό για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Νότιας Πελοποννήσου, ανοίγοντας νέα σελίδα για την ελληνική ενεργειακή στρατηγική και αναβαθμίζοντας τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μια νέα σελίδα ανοίγει για την ελληνική ενεργειακή στρατηγική, καθώς η αμερικανική Chevron και η Helleniq Energy κατέθεσαν από κοινού προσφορά στον διεθνή διαγωνισμό για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Νότιας Πελοποννήσου. Η συμμετοχή ενός ενεργειακού κολοσσού όπως η Chevron σηματοδοτεί την αναβάθμιση του ελληνικού upstream και ενισχύει τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι “η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο”. Υπογράμμισε μάλιστα ότι η εξέλιξη αυτή “ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της πατρίδας μας” και αποτελεί “εξέλιξη ελπίδας και προοπτικής για τη χώρα”.

Η σημασία της συμμετοχής Chevron

Η Chevron, ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους στον τομέα της ενέργειας, εισέρχεται για πρώτη φορά με επίσημο τρόπο στην ελληνική αγορά έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων. Η παρουσία της ενισχύει τη δυναμική του εγχειρήματος και αποστέλλει σαφές μήνυμα για το αμερικανικό ενδιαφέρον στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία με την Helleniq Energy, που διαθέτει ήδη εμπειρία και υποδομές, δημιουργεί ένα σχήμα ικανό να προχωρήσει σε μεγάλες και απαιτητικές γεωτρητικές δραστηριότητες.

Η στρατηγική διάσταση

Η κυβέρνηση συνδέει την εξέλιξη με τον στόχο για ενεργειακή ασφάλεια, μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές και ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Ταυτόχρονα, η υποβολή προσφοράς από αμερικανικό κολοσσό θεωρείται ότι θωρακίζει την Ελλάδα απέναντι στις προκλήσεις της Άγκυρας, καθώς τα επίμαχα οικόπεδα τέμνουν περιοχές που περιλαμβάνονται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.Play Video

Το επόμενο βήμα

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ανοίγει τον δρόμο για μια νέα φάση στην αξιοποίηση των ελληνικών κοιτασμάτων. Αν προχωρήσει, οι πρώτες σεισμικές έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στα επόμενα χρόνια, με την Αθήνα να διαμηνύει ότι θα κινηθεί “ακόμη πιο αποφασιστικά και γρήγορα” στην κατεύθυνση της ενεργειακής αξιοποίησης.

Με τη συμμετοχή Chevron – Helleniq Energy, η Ελλάδα επιχειρεί να κλειδώσει έναν ρόλο-κλειδί στο ενεργειακό τοπίο της Ευρώπης, ως χώρα που δεν είναι μόνο καταναλωτής αλλά και εν δυνάμει παραγωγός, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά αναβαθμισμένη.

Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια



Ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της πατρίδας μας ανοίγει, δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου σχολιάζοντας την ανακοίνωση της HELLENiQ Energy, από κοινού με τη CHEVRON, για υποβολή προσφοράς στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

“Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας”, αναφέρει ο κ. Παπασταύρου σε δήλωση του και προσθέτει: “Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή.

Από αύριο προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες”.

Capital.gr/Του Χάρη Φλουδόπουλου