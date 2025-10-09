Η El Sabor, η μοναδική βιομηχανία παραγωγής νάτσος και τορτίγιων στην Ελλάδα και στη νοτιοανατολική Ευρώπη, συνεχίζει την εντυπωσιακή εξαγωγική της πορεία, αυξάνοντας σημαντικά τα έσοδα και την κερδοφορία της το 2024. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1992 και έχει έδρα τα Οινόφυτα, «ταΐζει» ελληνικά σνακ σε 60 χώρες, από την Ιταλία και τον Καναδά μέχρι την Ιαπωνία.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 34,1 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 5,3% σε σχέση με το 2023. Οι πωλήσεις εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 8,8%, φτάνοντας τα 19,3 εκατ. ευρώ, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 57% του συνολικού τζίρου. Αντίθετα, η εγχώρια αγορά παρέμεινε σχεδόν σταθερή στα 14,8 εκατ. ευρώ.

Τα μικτά κέρδη της El Sabor ενισχύθηκαν κατά 19,5%, αγγίζοντας τα 10,64 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 23,3%, φτάνοντας τα 2,28 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το EBITDA διαμορφώθηκε στα 3,87 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 20,8%, με περιθώριο μικτού κέρδους 31,2% — από 27,5% το 2023.

Η ανάπτυξη αυτή στηρίχθηκε σε νέα επένδυση άνω των 4,5 εκατ. ευρώ για τρίτη γραμμή παραγωγής, κτηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Η δυναμικότητα της μονάδας αυξήθηκε στους 3 τόνους την ώρα, κατατάσσοντας την El Sabor δεύτερη στην Ευρώπη στον κλάδο της. Παρότι η αίτηση της εταιρείας για επιδότηση από τον αναπτυξιακό νόμο 4887/2022 δεν εγκρίθηκε, η διοίκηση προχώρησε με ίδιους πόρους, δείχνοντας οικονομική ανθεκτικότητα και εξωστρεφή στρατηγική.

Η κερδοφορία ενισχύθηκε και από φορολογική απαλλαγή ύψους 530.987 ευρώ στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, με συνολική ενίσχυση 2,16 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 10,33 εκατ. ευρώ, με απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) 27,2%.

Η διοίκηση προβλέπει για το 2025 σταθεροποίηση με ήπια άνοδο, καθώς η νέα γραμμή παραγωγής θα επιτρέψει περαιτέρω κάλυψη των αυξημένων παραγγελιών και ανάπτυξη σε private label προϊόντα. Παρά τις πιέσεις από την ενεργειακή κρίση και τις γεωπολιτικές εντάσεις, η εταιρεία εκτιμά ότι θα διατηρήσει σταθερή κερδοφορία και εξαγωγική δυναμική.

Η El Sabor απασχόλησε 84 εργαζομένους το 2024, αυξημένους από 80 το προηγούμενο έτος, και συνεχίζει να αποτελεί παράδειγμα ελληνικής βιομηχανίας που καταφέρνει να ανταγωνίζεται διεθνώς μέσα από ποιότητα, καινοτομία και στρατηγικές επενδύσεις.

Capital.gr