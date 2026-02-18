Με το ταχίνι να εντάσσεται δυναμικά στη διεθνή τάση της πρωτεΐνης και τις εξαγωγές να καταγράφουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ιστορικό υψηλό, η Αφοί Χαΐτογλου έκλεισε το 2025 με κύκλο εργασιών €103,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 3,5%, σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων από την ακρίβεια, τους δασμούς και τις μεταβαλλόμενες διατροφικές συνήθειες.

Παρότι ο αρχικός στόχος της διοίκησης τοποθετούνταν στα €105–106 εκατ., η εταιρεία δηλώνει ικανοποιημένη από την πορεία της. Όπως επισημάνθηκε, το βάρος δεν δίνεται στον όγκο για τον όγκο, αλλά στη ποιοτική ανάπτυξη, μέσα από στοχευμένα προϊόντα, επιλεγμένες αγορές και συνεχή αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου.

Εξαγωγές άνω του 50% με αιχμή τις ΗΠΑ

Οι εξαγωγές ανήλθαν στο 52,7% του συνολικού τζίρου, από 35%–40% πριν από μία δεκαετία, με τα προϊόντα της εταιρείας να διατίθενται πλέον σε 59 χώρες. Κεντρικό ρόλο διαδραματίζει η αμερικανική αγορά, η οποία αντιπροσωπεύει σχεδόν 20% του συνολικού κύκλου εργασιών και πάνω από 30% των εξαγωγών, ενώ ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Πολωνία και η Γερμανία.

Οι δασμοί 15% που οριστικοποιήθηκαν το καλοκαίρι δημιουργούν αβεβαιότητα, χωρίς ωστόσο –μέχρι στιγμής– απώλεια όγκων. Η διοίκηση εκτιμά ότι η πλήρης επίδραση θα φανεί καθώς οι αυξήσεις περνούν στις τελικές τιμές λιανικής.

Το ταχίνι ωριμάζει και εξελίσσεται

Το ταχίνι παραμένει το κορυφαίο προϊόν της εταιρείας, έχοντας ξεπεράσει τον χαλβά σε συνολική δυναμική. Στην ελληνική αγορά κατέγραψε αύξηση όγκου 3%–4% το 2025, σε μια κατηγορία που θεωρείται πλέον ώριμη και ενταγμένη στη σύγχρονη καθημερινή διατροφή.

Η βασική καινοτομία έρχεται από τον εμπλουτισμό με πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, απαντώντας στη διεθνή ζήτηση για τρόφιμα με ενισχυμένο διατροφικό προφίλ. Τα πρώτα εμπορικά δείγματα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα θετικά.

Η παγκόσμια αγορά ταχινιού, αξίας $2,15 δισ. το 2024, εκτιμάται ότι θα φτάσει τα $3,89 δισ. έως το 2034, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6,1%, ενώ μόνο στις ΗΠΑ προβλέπεται να αγγίξει τα $998 εκατ. στο τέλος της δεκαετίας.

Φυστικοβούτυρο και χαλβάς: σταθερότητα και νέες ευκαιρίες

Το φυστικοβούτυρο αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία, με τον κωδικό καραμέλας να εξελίσσεται σε απρόσμενο εμπορικό «success story», οδηγώντας σε ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Ο χαλβάς παραμένει το δεύτερο βασικό προϊόν, σε μια αγορά περίπου €50 εκατ., με την εταιρεία να επενδύει στις μικρές συσκευασίες που μετατρέπουν την εποχική κατανάλωση σε καθημερινή επιλογή. Ενδεικτικά, το 40% των πωλήσεων χαλβά πραγματοποιείται την Καθαρά Δευτέρα, ενώ το 50% καταγράφεται συνολικά στη Σαρακοστή.

Επενδύσεις, ενέργεια και στόχοι 2026

Το κόστος ενέργειας μετριάζεται μέσω φωτοβολταϊκών, που θα καλύπτουν σχεδόν 50% των αναγκών της εταιρείας. Οι επενδύσεις 2024–2025 ανήλθαν σε €3,6 εκατ., ενώ για το 2026 προβλέπονται περίπου €2 εκατ., με έμφαση στον εκσυγχρονισμό παραγωγής.

Για το 2026, η διοίκηση θέτει ως προτεραιότητα τη διατήρηση μεγεθών και σταθερό EBITDA, με στρατηγικό στόχο οι εξαγωγές να φθάσουν το 70% του τζίρου έως το 2030.

