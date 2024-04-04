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Ο πρώτος στη λίστα του Forbes για το 2024 με τους Κύπριους δισεκατομμυριούχους είναι ο ινδικής καταγωγής Vinod Adani και βρίσκεται στη θέση 88 των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου, ενώ στη δεύτερη θέση είναι ο νορβηγικής καταγωγής, με κυπριακή υπηκοότητα, John Fredriksen.

Την δεκάδα συμπληρώνουν οι Στέλιος, Πόλυς και Κλέλια Χατζηιωάννου, ο Yakir Gabay, ο Igor Makarov, ο Vladimir Krupchak, ο Sergey Dmitriev και ο Valentin Kipyatkov. Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση ανά χώρα γίνεται από το ίδιο το γνωστό επιχειρηματικό περιοδικό.

Οι 10 Κύπριοι της περίφημης λίστας του Forbes

– Vinod Adani στη θέση 88 (24.3 δισεκατομμύρια δολάρια)

Ο Vinod Adani είναι ο μεγαλύτερος αδελφός του Gautam Adani, ο οποίος ήταν κάποτε ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ο όμιλος Adani, ο οποίος ξεκίνησε από τη μεταφορά ενέργειας και εμπορευμάτων, έχει συμφέροντα σε λιμάνια, αεροδρόμια, παραγωγή και μεταφορά ενέργειας, πράσινη ενέργεια, μεταξύ άλλων. Ο Vinod Adani, ο οποίος ζει στο εξωτερικό, έχει μερίδια σε διάφορες εταιρείες του ομίλου που κατέχονται μέσω πολλαπλών επενδυτικών εταιρειών στο εξωτερικό, που του ανήκουν.

Ο όμιλος Adani έγινε ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ινδία το 2022, μετά την εξαγορά των ινδικών περιουσιακών στοιχείων της ελβετικής εταιρείας Holcim έναντι 10,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω των επενδυτικών εταιρειών του Vinod. Ο εβδομηντατετράχρονος έχει κυπριακή υπηκοότητα.

– John Fredriksen στην θέση 108 (24.3 δισεκατομμύρια δολάρια)

H αυτοκρατορία του Fredriksen περιλαμβάνει δεξαμενόπλοια πετρελαίου, ξηρά χύδην φορτηγά, πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και γεωτρύπανα βαθέων υδάτων. Ξεκίνησε να ασχολείται με το εμπόριο πετρελαίου τη δεκαετία του 1960 στη Βηρυτό, αγόρασε τα πρώτα του δεξαμενόπλοια τη δεκαετία του 1970 και διαχειρίστηκε αργό πετρέλαιο για το Ιράν τη δεκαετία του 1980. Η εταιρεία γεωτρύπανων υπεράκτιων γεωτρήσεων Seadrill του βγήκε από την πτώχευση το 2018, με τον 79χρονο Fredriksen να βοηθά στην άντληση περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε νέο χρέος και μετοχικό κεφάλαιο. Η μεγαλύτερη συμμετοχή του είναι η Marine Harvest, που τώρα ονομάζεται Mowi, η οποία έχει μαζέψει ανταγωνιστές για να γίνει η μεγαλύτερη ιχθυοκαλλιέργεια στον κόσμο. Αν και πρόκειται να παραδώσει τον έλεγχο στις δίδυμες Kathrine και Cecilie, έχει πει: “Οι κόρες μου δεν πρέπει να ζήσουν με την καθημερινή εργασία που είχα εγώ”. Ο Φρέντρικσεν εγκατέλειψε τη νορβηγική του υπηκοότητα υπέρ της Κύπρου.

– Yakir Gabay στην θέση 809 (3.9 δισεκατομμύρια δολάρια)

Ο Yakir Gabay κατέχει το 15% της εισηγμένης στη Φρανκφούρτη γερμανικής εταιρείας ακινήτων Aroundtown SA, στην οποία είναι αναπληρωτής πρόεδρος του συμβουλίου. Η Aroundtown διαθέτει χαρτοφυλάκιο εμπορικών ακινήτων στην Ευρώπη αξίας 30 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Έχει επίσης μερίδιο 40% στην Grand City Properties, η οποία κατέχει περίπου 65.000 διαμερίσματα στη Γερμανία και το Λονδίνο. Με καταγωγή από το Ισραήλ, ο Gabay διετέλεσε προηγουμένως διευθύνων σύμβουλος του βραχίονα αναδοχής της Bank Leumi, μιας από τις μεγαλύτερες τράπεζες του Ισραήλ. Ο Gabay ξεκίνησε την καριέρα του στο Τμήμα Ενημερωτικών Δελτίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ισραήλ πριν μεταβεί στον ιδιωτικό τομέα. Κατέχει κυπριακό διαβατήριο.

– Sergey Dmitriev στην θέση 1143 (2.9 δισεκατομμύρια δολάρια)

Ο Sergey Dmitriev ήταν συνιδρυτής της εταιρείας λογισμικού JetBrains το 2000. Τα εργαλεία της JetBrains χρησιμοποιούνται από περισσότερους από 10 εκατομμύρια προγραμματιστές λογισμικού και διαχειριστές έργων σε όλο τον κόσμο. Ο Dmitriev είναι πρόεδρος της επιχείρησης με έδρα την Πράγα. Ο εταίρος του, Valentin Kipyatkov, είναι επίσης δισεκατομμυριούχος. Ο πενηντατετράχρονος Dmitriev παραιτήθηκε από τη ρωσική υπηκοότητα το 2023. Έχει κυπριακό διαβατήριο και ζει στην Κύπρο.

– Valentin Kipyatkov στην θέση 1545 (2.1 δισεκατομμύρια δολάρια)

Ο Valentin Kipyatkov ήταν συνιδρυτής της εταιρείας λογισμικού JetBrains το 2000. Τα εργαλεία της JetBrains χρησιμοποιούνται από περισσότερους από 10 εκατομμύρια προγραμματιστές λογισμικού και διαχειριστές έργων σε όλο τον κόσμο. Ο εταίρος του, Sergey Dmitriev, είναι επίσης δισεκατομμυριούχος. Ο Kipyatkov, όπως και ο συνέταιρός του Dmitriev, αποποιήθηκε τη ρωσική υπηκοότητα το 2023. Πήρε κυπριακό διαβατήριο και ζει στην Κύπρο. Η JetBrains ήταν από τους μεγαλύτερους εργοδότες προγραμματιστών στην Αγία Πετρούπολη. Έκλεισε όλες τις ρωσικές επιχειρήσεις το 2022.

– Igor Makarov στην θέση 1545 (2.1 δισεκατομμύρια δολάρια)

Ο Igor Makarov είναι ο ιδρυτής της Itera, της πρώτης ανεξάρτητης εταιρείας φυσικού αερίου της Ρωσίας. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Itera ήταν ο κύριος εξαγωγέας φυσικού αερίου της Ρωσίας από το Τουρκμενιστάν, όπου γεννήθηκε ο Makarov. Το 2012 η Itera προχώρησε σε κοινοπραξία με τη Rosneft, την κρατικά ελεγχόμενη πετρελαϊκή εταιρεία- την επόμενη χρονιά, η Rosneft εξαγόρασε την Itera έναντι 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Μακάροφ διορίστηκε σύμβουλος ενέργειας του προέδρου του Τουρκμενιστάν το 2019. Ο Μακάροφ παραιτήθηκε από τη ρωσική υπηκοότητα το 2023 και έγινε πολίτης της Κύπρου.

– Πόλυς Χατζηϊωάννου στην θέση 2287 (1.3 δισεκατομμύρια δολάρια)

Ο Πόλυς Χατζηϊωάννου είναι γιος του αείμνηστου Λουκά Χατζηϊωάννου (πέθανε το 2008), ο οποίος κάποτε κατείχε τον μεγαλύτερο ιδιωτικό στόλο δεξαμενόπλοιων στον κόσμο. Μεγάλο μέρος του πλούτου του προέρχεται από ένα μεγάλο μερίδιο στην easyJet, την αεροπορική εταιρεία που ίδρυσε ο μικρότερος αδελφός του, Στέλιος. Ο Πόλυς συνεχίζει τη ναυτιλιακή κληρονομιά της οικογένειας με τον δικό του στόλο 14 δεξαμενόπλοιων. Έχει επίσης επενδύσει σημαντικά σε εμπορικά και οικιστικά ακίνητα, ιδίως στην Κύπρο, την Ελλάδα, το Μονακό και το Λονδίνο.

– Στέλιος Χατζηϊωάννου στην θέση 2410 (1.2 δισεκατομμύριο δολάρια)

Γιος ελληνοκύπριου εφοπλιστή, ο Στέλιος Χατζηϊωάννου ίδρυσε την οικονομική αεροπορική εταιρεία easyJet το 1995, αφού εγκατέλειψε την εταιρεία του πατέρα του. Ο Στέλιος κατέχει περίπου το 4% της αεροπορικής εταιρείας- τα αδέλφια του, η Κλέλια και ο Πόλυς, έχουν επίσης μεγάλα μερίδια. Ο Στέλιος διατηρεί την κυριότητα της μάρκας easy μέσω της ιδιωτικής του εταιρείας, easyGroup. Μέσω της easyGroup, ο Στέλιος έχει παραχωρήσει άδεια χρήσης του ονόματος easy σε επιχειρήσεις όπως η easyHotel, η easyCar και η easyCoffee.

– Vladimir Krupchak στην θέση 2410 ($1.2 δισεκατομμύρια )

Η περιουσία του Vladimir Krupchak προέρχεται από τη συμμετοχή του στη χαρτοβιομηχανία Arkhangelsk Pulp and Paper Mill (APPM), τον μεγαλύτερο παραγωγό χαρτονιού στη Ρωσία και έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χαρτοπολτού. Πριν από το 2022 ο Krupchak ήλεγχε τα ρωσικά και ουκρανικά περιουσιακά στοιχεία της αυστριακής Pulp Mill Holding. Στη δεκαετία του 2000 είχε εμπλακεί σε μια εταιρική μάχη με τον δισεκατομμυριούχο Oleg Deripaska για τον έλεγχο της APPM. Ο Krupchak είναι πρώην μέλος της Δούμας της Ρωσίας, του κοινοβουλίου της χώρας.

– Κλέλια Χατζηϊωάννου στην θέση 2544 (1.1 δισεκατομμύριο δολάρια)

Η Κλέλια Χατζηϊωάννου είναι η κόρη του Λουκά Χατζηϊωάννου, του αείμνηστου Ελληνοκύπριου εφοπλιστή (πέθανε το 2008). Είναι δισεκατομμυριούχος χάρη στη συμμετοχή της στην αεροπορική εταιρεία easyJet, που ίδρυσε ο αδελφός της Στέλιος. Η Κλέλια κατέχει ακίνητα αξίας περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων στο Λονδίνο, το Μονακό και την Ελλάδα. Διαθέτει επίσης μια γκαλερί έξω από την Αθήνα με έργα τέχνης των Πικάσο, Γουόρχολ και Νταλί.

Δείτε ΕΔΩ όλη τη λίστα του Forbes.