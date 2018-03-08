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Με μια σημαντική προσθήκη, ανανεώθηκε η λίστα του Forbes για το 2018 αναφορικά με τους Κύπριους δισεκατομμυριούχους. Σημειώνεται ότι, κανένας από τους επτά δεν ζει στα εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα αδέρφια Χατζηιωάννου συνεχίζουν να βρίσκονται στη λίστα, την οποία συμπληρώνουν ο Νορβηγός Μεγιστάνας John Fredriksen που πήρε κυπριακή υπηκοότητα και ο Τουρκοκύπριος δισεκατομμυριούχος Suat Gunsel, ο Yakir Gabay, ενώ φέτος προστέθηκε ο Surendra Hiranandani.

Ποίοι είναι οι επτά

Η αυτοκρατορία του 73χρονου John Fredriksen περιλαμβάνει πετρελαιοφόρα, μεταφορείς υγροποιημένου φυσικού αερίου και εγκαταστάσεις γεώτρησης.

Ο John Fredriksen, τη δεκαετία του 60 μπήκε στο εμπόριο πετρελαίου στη Βυρητό, ενώ στη δεκαετία του 70, αγόρασε τα πρώτα δεξαμενόπλοια. Τη δεκαετία του 80 τα δεξαμενόπλοια του χτυπήθηκαν από πυραύλους στο Ιράν.

Το 2017 η εταιρεία Seadrill η οποία ασχολείτο με γεωτρήσεις ανοικτής θάλασσας ξεκίνησε διαδικασίες πτώχευσης.

Το μεγαλύτερο μερίδιο της περιουσίας του κατέχει η Marine Harvest η οποία τα τελευταία χρόνια για να γίνει ο μεγαλύτερος ιχθυοκαλλιεργητής στον κόσμο. O John Fredriksen, σύμφωνα με το αμερικάνικο περιοδικό Forbes, βρίσκεται στην θέση 228 της παγκόσμιας κατάταξης των δισεκατομμυριούχων. Ζει στο Λονδίνο ενώ είναι κάτοχος κυπριακής υπηκοότητας και διαβατηρίου.

O 51χρονος Yakir Gabay κατέχει το 40,3% της Γερμανικής εταιρείας ακινήτων Aroundtown AE, που εδρεύει στη Φρανκφούρτη. Η Aroundtown SA διαχειρίζεται εμπορικά ακίνητα στην Ευρώπη και κατέχει μερίδιο 38% στην Grand City Properties, η οποία κατέχει 86.000 διαμερίσματα στη Γερμανία. Προηγουμένως ο Gabay διετέλεσε, Διευθύνων Σύμβουλος της ασφαλιστικής εταιρείας για την Bank Leumi, μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τη λίστα του Forbes, βρίσκεται στη θέση 766 της παγκόσμιας κατάταξης δισεκατομμυριούχων. Είναι κάτοχος κυπριακού διαβατηρίου και υπηκοότητας, ενώ ο τόπος κατοικίας του είναι το Λονδίνο.

Η πανεπιστημιούπολη, βρίσκεται στην κατεχόμενη Λευκωσία, κατέχει πρωταρχικό κομμάτι του χαρτοφυλακίου ακινήτων στην Τουρκία. Το 2013, ο Gunsel άνοιξε ένα δεύτερο πανεπιστήμιο στην κατεχόμενη Κερύνεια (Πανεπιστήμιο της Κερύνειας), με επίκεντρο τη ναυτική και την αεροπορική εκπαίδευση.

Το Πανεπιστήμιο της Εγγύς Ανατολής αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά το 2018 το δικό του ηλεκτρικό αυτοκίνητο και πρόκειται να δημιουργηθούν 1.000 μονάδες παραγωγής κατά το αρχικό στάδιο της ανάπτυξης.

Ο πλουσιότερος και ισχυρότερος πολίτης της των κατεχομένων, ο Gunsel δραστηριοποιείται επίσης στον τραπεζικό τομέα, στη διανομή καυσίμων και στον τουρισμό.

Ζει στην κατεχόμενη Λευκωσία και είναι κάτοχος κυπριακής υπηκοότητας.

Το Forbes τον κατατάσσει στη θέση 1,284.

Ο σερ Στέλιος Χατζηιωάννου βρίσκεται στη θέση 1,477 του αμερικάνικου Forbes. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του προέρχεται από το μερίδιο του στην αεροπορική εταιρία easyjet.

Ο Στέλιος Χατζηιωάννου, ίδρυσε την easyJet το 1995 και τώρα διατηρεί την κυριότητα της ιδιωτικής εταιρείας της, easyGroup, με έδρα το Λονδίνο.

Εξουσιοδοτεί το εμπορικό σήμα σε αυτούς τους πελάτες, όπως οι easyHotel, easyCar και easyBus, οι οποίες προσφέρουν έκπτωση στους πελάτες.

Το 2017, ο Στέλιος εντάχθηκε στο Giving Pledge, όπου δεσμεύτηκε να παραχωρεί ένα μέρος του ετήσιου εισοδήματός του κάθε χρόνο σε διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς

Ο Πόλυς Χατζηιωάννου, αδερφός του Στέλιου Χατζηιωάννου, βρίσκεται στη θέση 1650. Μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του, προέρχεται από την εταιρεία easyJet

Κατέχει επίσης την εταιρεία μεταφορών, Polyar Tankers, η οποία διαθέτει περίπου 20 δεξαμενές.

O Πόλυς Χατζηιωάννου, ζει στο Μονακό, αλλά διαθέτει πάνω από 50 ιδιοκτησίες σε όλο τον κόσμο, σε χώρες όπως η Σιγκαπούρη, η Ελλάδα και η Ινδία.

Η Κλέλια Χατζηιωάννου είναι δισεκατομμυριούχος, χάρη στο μερίδιό της αεροπορική εταιρεία EasyJet που ίδρυσε ο αδελφός της Στέλιος.

Διαθέτει πάνω από 40 εκατομμύρια δολάρια σε ακίνητα, κυρίως στο Μονακό, την Κύπρο, την Αθήνα και το Λονδίνο.

Ισχυρίζεται επίσης ότι έχει μια συλλογή έργων τέχνης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που αγόρασε τα τελευταία 20 χρόνια. Ζει στο Μονακό και είναι κάτοχος κυπριακής υπηκοότητας.

Το Forbes την κατατάσσει στην θέση 1,756.

Σημαντική προσθήκη στην λίστα των «κύπριων» δισεκατομμυριούχων είναι ο ινδικής καταγωγής 63χρονος Surendra Hiranandani.

Ο Surendra Hiranandani είναι ο μικρότερος αδερφός του δισεκατομμυριούχου Μουμπάι, Niranjan Hiranandani.

Σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του, αφορά τα ακίνητα και τις πολυτελείς κατοικίες.

Εξακολουθεί να κατέχει το 50% σε παλαιότερα έργα που έχτισε μαζί με τον αδελφό Niranjan, κυρίως τον δήμο Powai, του προαστίου της Βομβάης.

Βρίσκεται στην θέση 1756 του Forbes μαζί με την Κλέλια Χατζηιωάννου.

Επιμέλεια: Μυρτώ Ζουμίδου