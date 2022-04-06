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Ο πρώτος στην λίστα του Forbes με τους Κύπριους δισεκατομμυριούχους είναι ο νορβηγικής καταγωγής, με κυπριακή υπηκοότητα, John Fredriksen. Την τετράδα συμπληρώνουν ο Στέλιος και Πόλυς Χατζηιωάννου και Yakir Gabay. Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση ανά χώρα γίνεται από το ίδιο το γνωστό επιχειρηματικό περιοδικό.

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Αναλυτικά το προφίλ των τεσσάρων Κυπρίων δισεκατομμυριούχων

Ο John Fredriksen είναι με διαφορά ο πλουσιότερος, αφού θεωρείται ο 158ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία $11,9 δισ. Πέρα από τις δραστηριότητές του στη ναυτιλία και στον τομέα των υδρογονανθράκων, διατηρεί τη μεγαλύτερη εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας στον κόσμο. Η αυτοκρατορία του 73χρονου John Fredriksen περιλαμβάνει πετρελαιοφόρα, μεταφορείς υγροποιημένου φυσικού αερίου και εγκαταστάσεις γεώτρησης. Ζει στο Λονδίνο, ενώ είναι κάτοχος κυπριακής υπηκοότητας και διαβατηρίου.

Αρκετά πιο κάτω στη σχετική λίστα και συγκεκριμένα στη θέση 687 βρίσκεται ο ισραηλινής καταγωγής, Yakir Gabay. Ο Yakir Gabay κατέχει σημαντικό ποσοστό της γερμανικής Aroundtown SA διαχειρίζεται εμπορικά ακίνητα στην Ευρώπη όπως και στην Grand City Properties, η οποία κατέχει δεκάδες χιλιάδες διαμερίσματα στη Γερμανία. Είναι κάτοχος κυπριακού διαβατηρίου και υπηκοότητας, ενώ ο τόπος κατοικίας του είναι το Λονδίνο. Η περιουσία του εκτιμάται στα $4,2 δισ.

Ο σερ Στέλιος Χατζηιωάννου βρίσκεται στη θέση 2448 µε περιουσία $1,1 δισ. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του προέρχεται από το μερίδιό του στην αεροπορική εταιρεία easyJet. Ο Στέλιος Χατζηιωάννου ίδρυσε την easyJet το 1995 και τώρα διατηρεί την κυριότητα της ιδιωτικής εταιρείας της, easyGroup, με έδρα το Λονδίνο. Το 2017, ο Στέλιος εντάχθηκε στο Giving Pledge, όπου δεσμεύτηκε να παραχωρεί ένα μέρος του ετήσιου εισοδήματός του κάθε χρόνο σε διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Στη θέση 2578 με περιουσία $1 δισ. κατατάσσεται ο Πόλυς Χατζηιωάννου, αδελφός του Στέλιου. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του προέρχεται από την εταιρεία easyJet. Είναι επίσης ιδιοκτήτης της εταιρείας μεταφορών Polyar Tankers. O Πόλυς Χατζηιωάννου ζει στο Μονακό, αλλά διαθέτει πάνω από 50 ιδιοκτησίες σε όλο τον κόσμο, σε χώρες όπως η Σιγκαπούρη, η Ελλάδα και η Ινδία.