Το Joey, η κυπριακή τραπεζική εφαρμογή για παιδιά και εφήβους της Τράπεζας Κύπρου, σας εκπλήσσει με συναρπαστικές εμπειρίες!

Ταξιδέψτε με το παιδί σας στη Μαδρίτη αποκλειστικά και μόνο με την εγγραφή σας και παρακολουθήστε από κοντά τον μεγάλο τελικό της Junior Eurovision 2024, που θα γίνει στις 16 Νοεμβρίου.

Η Τράπεζα Κύπρου, ένας από τους χορηγούς της κυπριακής αποστολής, κληρώνει 2 ταξιδιωτικά πακέτα για τη Μαδρίτη (1 για ενήλικα και 1 για παιδί ανά πακέτο).

Το κάθε πακέτο περιλαμβάνει:

✈ Αεροπορικά εισιτήρια

🚌 Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο

🏨 Διαμονή σε ξενοδοχείο

🎟 Εισιτήρια για τη Junior Eurovision.

Απολαύστε μια μαγευτική βραδιά και δείτε τη Μαδρίτη, αποκλειστικά και μόνο με την εγγραφή σας στο JOEY App μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2024.

Στις 31 Οκτωβρίου θα γίνει η κλήρωση και μπορεί να είστε οι μεγάλοι τυχεροί που θα ζήσουν μια μοναδική εμπειρία.

Η Κύπρος, επιστρέφει φέτος στη Junior Eurovιsion και θα εκπροσωπηθεί από την εντεκάχρονη Μαρία Πισσαρίδη από τη Λευκωσία, με το τραγούδι Crystal Waters.

Περισσότερα για το Joey εδώ