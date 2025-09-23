Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και η Eurobank υπέγραψαν την πρώτη συμφωνία Εγγύησης InvestEU στην Κύπρο, με στόχο τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και νεοφυών εταιρειών (start-ups) ύψους €62,5 εκατ.

Η συμφωνία, που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα InvestEU της ΕΕ, στοχεύει στη διευκόλυνση πρόσβασης σε πιστώσεις, με μειωμένες απαιτήσεις για εξασφαλίσεις, παράταση περιόδων αποπληρωμής και νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για start-ups, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ο Κυριάκος Κακουρής, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), δήλωσε ότι «με αυτή την πρώτη συμφωνία InvestEU στην Κύπρο, ανοίγουμε νέους δρόμους για τους Κύπριους επιχειρηματίες», υπογραμμίζοντας πως οι ΜΜΕ θα αποκτήσουν εργαλεία για να επενδύσουν, να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Η Marjut Falkstedt, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΤαΕ, σημείωσε ότι το πρόγραμμα InvestEU «παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για να γίνει η χρηματοδότηση πιο προσιτή», τονίζοντας ότι η πρώτη συμφωνία στην Κύπρο μπορεί να έχει «θετικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία».

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Πέτσας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, επεσήμανε ότι «οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας» και ότι η συμφωνία ενισχύει την καινοτομία, την απασχόληση και την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της μακροχρόνιας δέσμευσης της ΕΤΕπ προς την Κύπρο, η οποία έχει επενδύσει πάνω από €5,5 δισ. από το 1981 σε τομείς όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η προσιτή στέγαση, οι ΜΜΕ, η καινοτομία, η διαχείριση υδάτων και η κλιματική ανθεκτικότητα.

Σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους φορείς, η συμφωνία δεν προσφέρει μόνο άμεση οικονομική ανακούφιση, αλλά και βάσεις για μελλοντικές συνεργασίες, ενισχύοντας το οικονομικό δυναμικό της Κύπρου και την προσήλωση της ΕΕ στην ανάπτυξη και την καινοτομία.