Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, από τις 6 έως τις 8 Οκτωβρίου 2025, το συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος 2025», με κεντρικό θέμα «Unlocking the Future of Shipping», προσελκύοντας κορυφαίους εκπροσώπους της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.

Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, σταθερός υποστηρικτής του θεσμού, εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια προς το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και τα στελέχη του για την υποδειγματική διοργάνωση του φετινού Συνεδρίου. Η επιτυχία, όπως τονίστηκε, αποτυπώθηκε τόσο στη μεγάλη συμμετοχή όσο και στην παγκόσμια απήχηση των θεμάτων που αναδείχθηκαν, τα οποία κυριάρχησαν στον διεθνή ναυτιλιακό Τύπο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Υφυπουργό Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη, για τη σημαντική της συμβολή και την προσήλωσή της στην ανάπτυξη του τομέα. Η αφοσίωση της ίδιας και της ομάδας του Υφυπουργείου αναγνωρίζεται ως βασικός παράγοντας για τη συνεχή πρόοδο και τη διεθνή αναγνώριση που καταγράφει σήμερα η Κυπριακή Ναυτιλία.