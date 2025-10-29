Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοίνωσε ότι, κατόπιν ενημέρωσης από τον βασικό μέτοχο Fairfax Financial Holdings Limited, η Fairfax κατέχει 1.186.363.895 μετοχές, που αντιστοιχούν σε 32,19% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank.

Σύμφωνα με την τράπεζα, μετά την ακύρωση των ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς (το οποίο διακόπηκε στις 23 Οκτωβρίου 2025), και με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το ποσοστό συμμετοχής της Fairfax θα διαμορφωθεί σε 32,67%.

Η γνωστοποίηση έγινε βάσει του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του άρθρου 21 παρ. 4β του ν. 3556/2007.