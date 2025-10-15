Δεν εξαντλείται το ενδιαφέρον για την ασφαλιστική αγορά της Κύπρου, και δεν τελειώνει η μάχη μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών να διατηρήσουν τη δυναμική τους στα μερίδια αγοράς, είτε για να τα αυξήσουν μέσω επιχειρηματικών κινήσεων που γίνονται.

Και ενώ η αγορά βρίσκεται σε αναμονή για το πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες στην ασφαλιστική αγορά από τη φημολογούμενη κίνηση της Alpha Bank Kύπρου με την Altius Insurance, η έκπληξη ήρθε από τον μεγαλομέτοχο της Eurobank Holdings, την καναδική ασφαλιστική εταιρεία Fairfax Financial Holding, με την επίσημα εκφρασθείσα πρόθεσή της να αποκτήσει το 45% του μετοχικού κεφαλαίου της ERB Ασφαλιστική (oι CΝP Cyprialife και CΝP Asfalistiki, μετανομάστηκαν σε ERB Cyprialife και ERB Asfalistiki αντίστοιχα), έναντι 59 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχολιασμό του ομίλου, η επένδυση της Fairfax στο μετοχικό κεφάλαιο της ERBA συνιστά ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς τη Eurobank Limited και την κυπριακή οικονομία συνολικά.

Ουσιαστικά, ο μεγαλομέτοχος της Eurobank Holdings αποκτά απευθείας συμμετοχή σε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, η οποία είναι θυγατρική της Eurobank Limited (η τράπεζα που δημιουργήθηκε μετά τη συνένωση Ελληνικής και Eurobank Cyprus) και θα έχει δικαίωμα απόκτησης του υπολοίπου 55% του μετοχικού κεφαλαίου της ERBA σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η Fairfax δραστηριοποιείται στις ασφαλιστικές εργασίες παγκοσμίως, αλλά μόνο στις γενικές ασφάλειες, δηλαδή στον κλάδο P&C (Property and Casualty).

Η μοναδική εταιρεία ασφαλειών ζωής που κατείχε στο χαρτοφυλάκιο της ήταν η Eurolife, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Επομένως, η πώλησή της είναι συμβατή με τη στρατηγική της εταιρείας και το core business, ειδικά που στην περίπτωση αυτή συνδυάζεται με την απόκτηση ποσοστού στην κυπριακή εταιρεία γενικών ασφαλειών, ERB Asfalistiki.

Το έμαθε στο Τορόντο

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτή η κίνηση ήταν λίγο πολύ γνωστή στο Προεδρικό. Η απόφαση της Fairfax να επεκτείνει την ασφαλιστική της δραστηριότητα στην Κύπρο, λήφθηκε μερικές εβδομάδες μετά την πρόσφατη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στο Τορόντο με τον Καναδο-Ινδό μεγιστάνα Prem Watsa, μεγαλομέτοχο της Fairfax (φωτογραφία από τη συνάντηση), στο πλαίσιο της προσπάθειας για προσέλκυση διεθνών επενδύσεων που θέλει να προχωρήσει η Κύπρος.

Ήδη παίζει μεγάλο ρόλο ο Prem Watsa στο όλο εγχείρημα της Κύπρου να έρθουν επενδύσεις από την Ινδία, καθώς το άνοιγμα γραφείων αντιπροσωπείας στην Ινδία της Eurobank δεν είναι τυχαία επιλογή και επιτεύχθηκε λόγω των επαφών του μεγαλομετόχου της Eurobank στην Ινδία.

«Η επένδυση της Fairfax στο μετοχικό κεφάλαιο της ERBA θα συμβάλει, μέσω της τεχνογνωσίας της, στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα γενικών ασφαλίσεων, ενώ παράλληλα υποδηλώνει το σημαντικό ενδιαφέρον της για την ευρύτερη κυπριακή οικονομία», υπογράμμισε ο Φωκίων Καραβίας διευθύνων σύμβουλος της Eurobank.

Η κίνηση που έγινε στην Κύπρο δεν είναι η μόνη, καθώς την ίδια μέρα (13 Οκτωβρίου) ανακοινώθηκε η επαναπόκτηση της Eurolife στην Ελλάδα από την Eurobank, οκτώ χρόνια μετά την αποεπένδυση.

Αυτό σηματοδοτεί την επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στον ασφαλιστικό κλάδο και ενισχύει τη στρατηγική της τράπεζας για κάθετη ολοκλήρωση τραπεζικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Η συναλλαγή που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, θα επιτρέψει στη Eurobank να ενισχύσει τη βάση κερδοφορίας της, μέσω της πλήρους ενοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων της Eurolife Life και ταυτόχρονα να διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων μέσω αυξημένων προμηθειών.

Να διευκρινίσουμε, για να μην υπάρξει σύγχυση, ότι η Eurolife στην Ελλάδα δεν έχει σχέση με την Eurolife στην Κύπρο. Πρόκειται για τον όμιλο Eurolife FFH, ο οποίος είναι μέλος του διεθνούς ομίλου Fairfax Financial Holdings Ltd και πρόσφατα η Eurobank απέκτησε πλήρη έλεγχο της ασφαλιστικής της δραστηριότητας ζωής. Η Eurolife Life είχε πωληθεί σε ποσοστό 80% στον όμιλο Fairfax το 2016, στο πλαίσιο της πολιτικής πώλησης των μη τραπεζικών δραστηριοτήτων τους που είχε επιβληθεί στις ελληνικές τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού (DG Comp).

Εννέα χρόνια μετά, η Eurolife Life επανέρχεται στον όμιλο Eurobank, επιτρέποντας στον ελληνικό όμιλο να ενισχύσει τη βάση κερδοφορίας του μέσω της πλήρους ενοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων της ασφαλιστικής και να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων.