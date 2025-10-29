Η Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου (ΑΠΕΚ) συμμετείχε στο ετήσιο συνέδριο της International Association of Gaming Regulators (IAGR), που πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο του Καναδά από τις 20 έως τις 23 Οκτωβρίου 2025, με θέμα «Resilient Regulation: Exploring what Works, Why and What’s Next».

Την Αρχή εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος, Καθ. Πιερή Χουρίδης, ο Αντιπρόεδρος, Μάριος Πιερή, το Μέλος του Δ.Σ., Κοσμάς Κοσμά, και ο Εκτελεστικός Διευθυντής, Χάρης Τσαγγαρίδης.

Ενίσχυση διεθνούς συνεργασίας και εποπτείας

Η συμμετοχή της ΑΠΕΚ εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας με ρυθμιστικές αρχές τυχερών παιγνίων παγκοσμίως και παρακολούθησης των παγκόσμιων εξελίξεων σε ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης, υπεύθυνου παιγνίου, καινοτομίας και τεχνολογίας στη βιομηχανία παιγνίων.

Το συνέδριο εστίασε σε σύγχρονα θέματα όπως η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και των αναλυτικών συμπεριφοράς για την προστασία των παικτών, η αντιμετώπιση παράνομων μορφών τυχερών παιχνιδιών, η ενίσχυση της διεθνούς εποπτικής συνεργασίας, οι τεχνολογίες RegTech, οι ψηφιακές υποδομές και η διαχείριση δεδομένων. Επίσης συζητήθηκαν οι νέες τάσεις στο Υπεύθυνο Παιγνίδι και οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις για τη μείωση βλάβης.

Η συμβολή της Κύπρου και ο ρόλος της ΑΠΕΚ

Η κυπριακή αντιπροσωπεία συμμετείχε ενεργά σε θεματικές συνεδρίες και αντάλλαξε εμπειρίες με ρυθμιστικές αρχές από όλο τον κόσμο, επιδιώκοντας σύγκλιση ρυθμιστικών πρακτικών για τη διαδικτυακή παιγνιομηχανία και τις νέες τεχνολογίες.

Η ΑΠΕΚ ανέδειξε τη συμβολή της Κύπρου στον τομέα του Responsible Gaming και της εποπτικής καινοτομίας, προβάλλοντας τον οργανισμό ως πρότυπη ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή, καθώς αποτελεί τη μοναδική ευρωπαϊκή αρχή που εποπτεύει Integrated Casino Resort (ICR).

Στρατηγική αναβάθμισης και καινοτομίας

Η συμμετοχή της ΑΠΕΚ στο IAGR 2025 ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και συμβάλλει στην αναβάθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου της Κύπρου με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Παράλληλα, ενισχύει την αξιολόγηση εργαλείων εποπτείας όπως τα RegTech και τα data analytics, προωθώντας τη συνεργασία με άλλες ρυθμιστικές αρχές στο πλαίσιο της στρατηγικής της για καινοτόμο και υπεύθυνη ρύθμιση του τομέα παιγνίων στην Κύπρο.