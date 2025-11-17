Για έβδομη συνεχή χρονιά, ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου και ο εκπαιδευτικός οργανισμός JA Cyprus υλοποιούν το πρόγραμμα χρηματοοικονομικής γνώσης «Οικονομικά για την Επιτυχία», το οποίο απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές Β’ και Γ’ Γυμνασίου. Η νέα περίοδος του προγράμματος ανακοινώθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2025.

Φέτος, το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε 18 Γυμνάσια με τη συμμετοχή 853 μαθητών, αξιοποιώντας έναν συνδυασμό θεωρητικής γνώσης, διαδραστικών ασκήσεων και παιχνιδιών. Οι μαθητές αποκτούν βασικές δεξιότητες σε έννοιες όπως η οικονομία, το χρήμα, οι κάρτες, ο δανεισμός, οι καταναλωτικές επιλογές και η αγορά εργασίας.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του προγράμματος έχουν οι 34 επαγγελματίες από τράπεζες-μέλη, οι οποίοι συμμετέχουν εθελοντικά, εγκαταλείποντας για μία μέρα τα καθήκοντά τους για να διδάξουν στα σχολεία. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών υπογραμμίζει τη διαχρονική του δέσμευση στον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό, εντάσσοντας το πρόγραμμα στις ευρύτερες δράσεις ενίσχυσης της οικονομικής παιδείας της νέας γενιάς. Από την πλευρά του, το JA Cyprus δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επιχειρηματική εκπαίδευση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που ενισχύουν τη νεανική απασχολησιμότητα.

Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τον θετικό αντίκτυπο της σύμπραξης τραπεζών και εκπαιδευτικών φορέων, με οφέλη τόσο για τους νέους όσο και για την οικονομία συνολικά.