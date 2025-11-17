Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Εταιρείας Ermes Department Stores Plc ενέκρινε, κατά τη συνεδρίασή του την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025, τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2024, στις οποίες καταγράφεται και σημαντικό κέρδος για τον Όμιλο, κυρίως λόγω της πώλησης του Superhome Center.

€43,2 εκατ. ο κύκλος εργασιών για το 2024

Το 2024 το Συγκρότημα Ermes Department Stores Plc κατέγραψε κύκλο εργασιών €43,2 εκ. σε σχέση με €43,6 εκ. το 2023 όπως αυτά έχουν αναπροσαρμοστεί ένεκα της επικείμενης κατά το τέλος του έτους διάθεσης της επένδυσης της Εταιρείας στην θυγατρική Superhome Center DIY Ltd. Ένεκα της διάθεσης αυτής, που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2025, τα αποτελέσματα της Superhome παρουσιάζονται στις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Συγκροτήματος.

Τα κέρδη από εργασίες ανήλθαν στα €4,2 εκ το 2024 σε σχέση με €7,8 εκ. αναπροσαρμοσμένα κέρδη το 2023. Το 2023 υπήρχαν περίπου €2,3 εκ, μη επαναλαμβανόμενα έσοδα.

Τα αποτελέσματα του 2024 επηρεάστηκαν αρνητικά κατά €3,7 εκ. ένεκα της έκβασης της δικαστικής απόφασης που αφορούσε το πολυκατάστημα Debenhams Avenue στη λεωφόρο Μακαρίου στη Λευκωσία και επίσης ένεκα πλήρους διαγραφής της εσωτερικής εμπορικής εύνοιας που διατηρούσε η Εταιρεία ύψους €1,9εκ.

Το Συγκρότημα Ermes Department Stores Plc παρουσίασε το 2024 καθαρή ζημία μετά τη φορολογία ύψους €3 εκ. σε σχέση με κέρδος €676χιλ. το 2023. Εξαμηνιαίες Μη Ελεγμένες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 2025.

Με βάση τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025, το Συγκρότημα της Ermes Department Stores Plc κατέγραψε κύκλο εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες €5,9 εκ. σε σχέση με €7,7 εκ. για το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024, όπως αυτά έχουν αναπροσαρμοστεί ένεκα της διάθεσης της θυγατρικής Superhome Center DIY Ltd αλλά και της συμφωνίας διάθεσης των δραστηριοτήτων των πολυκαταστημάτων της Εταιρείας, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται στις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Τα κέρδη από εργασίες ανήλθαν σε €2,3 εκ. σε σχέση με €1,4 εκ. το 2024. Από αυτά, ποσό €1,3 εκ. οφείλεται σε κέρδη από διάθεση καταστημάτων που έγιναν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Το καθαρό κέρδος του Συγκροτήματος ανήλθε σε €15,3 εκ. κυρίως ένεκα της ολοκλήρωσης της διάθεσης της Superhome, σε σχέση με κέρδος €169 χιλ. το 2024.

Η καθαρή αξία στον ισολογισμό του Συγκροτήματος Ermes στις 30 Ιουνίου 2025 ήταν €3.4κ σε σχέση με αρνητική θέση €1.8εκ στις 30 Ιουνίου 2024.