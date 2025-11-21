Η doValue Cyprus Ltd ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην κυπριακή αγορά, καθώς προχωρεί στην απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Omnitouch Cyprus Ltd, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών και στη διαχείριση υπηρεσιών υποστήριξης.

Η Omnitouch Cyprus Ltd παρέχει μια ευρεία γκάμα εξειδικευμένων υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν κέντρο εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, υποστήριξη μέσω διαδικτύου, υπηρεσίες επαλήθευσης και επιβεβαίωσης στοιχείων, καθώς και διαδραστική φωνητική απόκριση (IVR). Η τεχνογνωσία της εκτείνεται σε κλάδους όπως τράπεζες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τεχνολογία και επικοινωνίες, κυβερνητικές και δημόσιες υπηρεσίες, ταξιδιωτικές υπηρεσίες, αυτοκινητοβιομηχανία, τρόφιμα, καθώς και γραμμές έκτακτης ανάγκης και παγίδευσης. Πρόκειται για εταιρεία με μακρά και εξειδικευμένη παρουσία στον τομέα της παροχής πολυδιάστατων υπηρεσιών υποστήριξης πελατών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της doValue Cyprus, Βαρνάβας Κουρουνάς, εξέφρασε ικανοποίηση για τη συνεργασία με την Omnitouch Cyprus Ltd, υπογραμμίζοντας ότι: «Αποτελεί ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα στο στρατηγικό πλάνο της doValue ενδυναμώνοντας περεταίρω την θέση της στην αγορά. Παραμένουμε πιστοί στην δέσμευσή μας για συνεχή εξέλιξη με στόχο την δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους πελάτες και συνεργάτες μας».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Omnitouch Cyprus Ltd, κ. Αλέξανδρος Διογένους, σημείωσε ότι: «Η συνεργασία με την doValue Cyprus Ltd αποτελεί σημαντικό βήμα το οποίο θα προσδώσει αξία και στους δύο οργανισμούς. Και οι δύο οργανισμοί είναι προσηλωμένοι στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών συνδράμοντάς στη ανάπτυξη της οικονομίας», κατέληξε.

Σχετικά με την doValue Cyprus

Η doValue Cyprus είναι μέλος του διεθνούς Ομίλου doValue, του μεγαλύτερου ανεξάρτητου ομίλου διαχείρισης δανείων και ακινήτων στη Νότια Ευρώπη, με έδρα την Ιταλία και υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία περίπου €136 δισ. Ο Όμιλος κατέχει κυρίαρχη θέση σε Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Κύπρο.

Στην Κύπρο, η doValue Cyprus είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής δανείων, ενώ παράλληλα διαθέτει τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ακινήτων Altamira Real Estate, η οποία διαχειρίζεται τα χαρτοφυλάκια ακινήτων του Ομίλου και έχει το ευρύτερο δίκτυο πωλήσεων ακινήτων στο νησί, ενισχύοντας τον ρόλο της εταιρείας στην αγορά real estate και μη εξυπηρετούμενων δανείων.