Η ΕΥ Κύπρου τιμήθηκε με το βραβείο Cyprus Microsoft Partner of the Year 2025 για την παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΥ και της Microsoft και αναδεικνύει πως μέσα από ένα κοινό όραμα, μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας, προσφέροντας καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το βραβείο Microsoft Partner of the Year απονέμεται κάθε χρόνο σε συνεργάτες της Microsoft από περισσότερες από 80 χώρες και περιοχές, αναδεικνύοντας την καινοτομία, την τεχνική υπεροχή και τη συμβολή τους στο ψηφιακό μετασχηματισμό. Για το 2025 υποβλήθηκαν πάνω από 4.600 συμμετοχές από 100 χώρες και περιοχές, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό εύρος λύσεων που ενσωματώνουν τεχνολογία αιχμής και ισχυρά στοιχεία συμπερίληψης. Ανάμεσα σε αυτές, η EY Κύπρου ξεχώρισε από τη χώρα μας, με το εμβληματικό έργο το gov.cy, μια cloud-based και AI-driven πλατφόρμα, ως ένα έργο υψηλής στρατηγικής σημασίας και πρότυπο για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά την εξυπηρέτηση του πολίτη και τη λειτουργία του σύγχρονου κράτους.

Ένα έργο-ορόσημο για τη ψηφιακή διακυβέρνηση της Κύπρου

Με σύνθημα «We shape a Digital Government with Purpose… enabled by a Cloud-first and AI-powered Digital Platform – gov.cy», η ΕΥ Κύπρου συνδύασε την παγκόσμια εμπειρία της με τις τεχνολογικές δυνατότητες της Microsoft, και τη βαθιά κατανόηση των αναγκών της κυπριακής κυβέρνησης, δημιουργώντας ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα ψηφιακής διακυβέρνησης, βασισμένο σε αρχές Cloud-first και AI-powered τεχνολογιών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Ένα cloud-based Gov.cy Portal, το οποίο ακολουθεί ενιαίο σχεδιασμό και σύστημα διαχείρισης περιεχομένου για πάνω από 200 κυβερνητικές ιστοσελίδες.

Τη ψηφιοποίηση και τον μετασχηματισμό περισσότερων από 15 υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Την ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη των πολιτών.





Η επιτυχία του gov.cy δεν περιορίζεται στη δημιουργία μιας ακόμη ψηφιακής πλατφόρμας, αλλά σηματοδοτεί μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του κράτους, ένα νέο σημείο ισορροπίας όπου η τεχνολογία συναντά την ανθρωποκεντρική εξυπηρέτηση.

Επιπλέον, η ΕΥ Κύπρου βραβεύτηκε για την εξειδίκευσή της και την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών Microsoft:

Microsoft AI Business Applications

Azure Infrastructure

AI & Data

Digital Innovation

Security

Η στρατηγική συνεργασία ΕΥ–Microsoft

Η επιτυχία του έργου gov.cy είναι αποτέλεσμα μιας στενής και παραγωγικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΥ Κύπρου και της Microsoft, σε όλα τα στάδια του έργου από το σχεδιασμό αρχιτεκτονικής και την εφαρμογή μέχρι την τεχνική υποστήριξη και το go-live.

Η ομάδα Consulting Services της ΕΥ Κύπρου, με την καθοδήγηση του Στέφανου Μιχαήλ, Partner & Head of Technology Consulting Services στην ΕΥ Κύπρου, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Με αφοσίωση, επαγγελματισμό και βαθιά τεχνογνωσία, πέτυχαν το όραμα του έργου, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την αριστεία του τελικού αποτελέσματος. Η ομάδα στελεχωνόταν επίσης από ειδικούς ψηφιακού μετασχηματισμού, αρχιτέκτονες λύσεων, μηχανικούς λογισμικού, ειδικούς τεχνητής νοημοσύνης και στελέχη κυβερνοασφάλειας, που εργάστηκαν συντονισμένα με το τοπικό γραφείο της Microsoft.

Η στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων αποτέλεσε θεμέλιο λίθο για την καινοτόμο, ασφαλή και πλήρως λειτουργική υλοποίηση του gov.cy, αποδεικνύοντας τη δύναμη της στρατηγικής σύμπραξης EY–Microsoft στη ψηφιακή μετάβαση του δημόσιου τομέα

Ο Ronald Attard, Country Managing Partner της ΕΥ Κύπρου σημείωσε για το έργο και τη διάκριση της ΕΥ: «Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες που είχαμε την ευκαιρία να αφήσουμε το δικό μας αποτύπωμα σε ένα έργο που συνεισέφερε καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης της Κύπρου. Συγχαρητήρια σ’ όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και στην ομάδα μας για το αποτέλεσμα που παρέδωσαν, η επιτυχία τους αποδεικνύει τι μπορούμε να πετύχουμε όταν ενώνουμε δυνάμεις με κοινό σκοπό και όραμα».

Ο Στέφανος Μιχαήλ, Partner & Head of Technology Consulting Services της ΕΥ Κύπρου, εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την επιτυχία της ομάδας του. «Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που είχαμε την ευκαιρία να συμβάλουμε σε ένα έργο που βελτιώνει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών και επιστρέφει πρακτική και πολύτιμη αξία στην κοινωνία. Το gov.cy αποτέλεσε ένα μοναδικό ταξίδι για την ομάδα μας, καθώς συνεργαστήκαμε με κορυφαίους επαγγελματίες στον τομέα τους, και όταν συμμαχίες όπως ΕΥ–Microsoft ενώνονται, και έργα αριστείας γίνονται πραγματικότητα και βελτιωνόμαστε όλοι ατομικά και ως οργανισμοί. Η επιτυχία αυτού του έργου μας εμπνέει να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη αφοσίωση, επαγγελματισμό και δέσμευση στην καινοτομία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εξαιρετική ομάδα του Consulting της ΕΥ Κύπρου για την ακούραστη προσπάθεια, τη συνεργασία και την αφοσίωσή της σε κάθε βήμα της διαδρομής».