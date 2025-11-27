Η MILA AI Virtual Agents Platform, από την Goldman Solutions & Services Ltd, είναι η νέα, καινοτόμος λύση τεχνητής νοημοσύνης που αλλάζει τον τρόπο που οι επιχειρήσεις επικοινωνούν, εξυπηρετούν και αλληλοεπιδρούν με τους πελάτες τους.
Συνδυάζοντας Conversational AI με Agentic AI, η MILA δημιουργεί AI-powered digital agents που δεν απαντούν απλώς σε ερωτήσεις, αλλά κατανοούν προθέσεις, δρουν αυτόνομα και εξελίσσονται με κάθε αλληλεπίδραση.
Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά chatbots, η MILA έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί ως το πρώτο σημείο επαφής κάθε οργανισμού, αναγνωρίζει ευκαιρίες lead generation, upselling και cross-selling σε πραγματικό χρόνο και ενισχύει σημαντικά την εμπειρία πελάτη
Με πολύγλωσση, modular αρχιτεκτονική, πλήρη συμμόρφωση με τον GDPR και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη (EU AI Act), η MILA προσφέρει ασφάλεια, ευελιξία και εύκολη ενσωμάτωση στα υπάρχοντα επιχειρησιακά συστήματα. Οι πρώτες εφαρμογές σε εταιρείες από διάφορους κλάδους δείχνουν έως και 40% ταχύτερη απόκριση σε αιτήματα πελατών και σημαντική αύξηση στη μετατροπή leads και την ποιότητα εξυπηρέτησης.
Η ανάπτυξη της πλατφόρμας εντάσσεται στο έργο “MILA AI Virtual Agents Platform”, χρηματοδοτούμενο από τον μηχανισμό NextGenerationEU / RRF, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), στο πλαίσιο του προγράμματος Fast Track Innovation (FTI/0325/0009).Όπως αναφέρει εκπρόσωπος της Goldman Solutions & Services,
«Με τη MILA μετατρέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη από στατικά bots σε έξυπνα, αυτόνομα συστήματα που δρουν με αντίληψη και πρωτοβουλία.
Η MILA σηματοδοτεί ορόσημο για την κυπριακή τεχνολογική καινοτομία, αναδεικνύοντας τη δυναμική του τοπικού οικοσυστήματος και προσφέροντας εξαγώγιμες, enterprise-grade AI λύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την αυτοματοποίηση της οικονομίας.»
📞 Επικοινωνία Τύπου
MILA AI Virtual Agents Platform
📧 info@milabots.com
🌐 www.milabot.ai
Goldman Solutions & Services Ltd
📧 info@acgoldman.com | 🌐 www.acgoldman.com