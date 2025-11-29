Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το νέο Σχέδιο Χορηγιών Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) για το 2026, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων και τη συμμετοχή τους σε μεγάλες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις όπου το Υπουργείο λαμβάνει μέρος με κρατικό περίπτερο.

Με προϋπολογισμό €1.700.000, το σχέδιο αφορά επιχειρήσεις και αναγνωρισμένες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, την εμπορία βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων και σε συναφείς κλάδους παροχής υπηρεσιών. Στόχος είναι η διείσδυση σε διεθνείς αγορές, η ενίσχυση των εξαγωγών και η προώθηση κυπριακής παραγωγής στο εξωτερικό.

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι η προκήρυξη για τις εκθέσεις δεν δημιουργεί υποχρέωση συμμετοχής, σε περίπτωση ανεπαρκούς αριθμού αιτήσεων ή μη έγκρισης προϋπολογισμού.

Εκθέσεις που καλύπτονται από το Σχέδιο

Βιομηχανικά προϊόντα

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – Αθήνα, 08–10/05/2026

Τρόφιμα & Ποτά

• GULFOOD – Ντουμπάι, 26–30/01/2026

• PROWEIN – Ντίσελντορφ, 15–17/03/2026

• SIAL – Παρίσι, 17–21/10/2026

Φρούτα & Λαχανικά

• FRUIT LOGISTICA – Βερολίνο, 04–06/02/2026

Διαδικασία και προθεσμίες

Οι Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται από 28/11/2025 έως 19/12/2025, είτε:

• ιδιοχείρως,

• ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή,

• μέσω ιδιωτικού courier,

στη διεύθυνση:

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας – Υπηρεσία Εμπορίου, Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων, Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία.

Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά τις 19/12/2025 θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Ο Ενημερωτικός Οδηγός και η Αίτηση Συμμετοχής είναι διαθέσιμα μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου του Σχεδίου, ενώ πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 22867268, 22867192, 22867209, 22867289.