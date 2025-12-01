Η CL8 ανακοίνωσε αλλαγή στην ανώτατη διοίκηση, καθώς ο ιδρυτής και σημερινός CEO, Πέτρος Γ. Οικονομίδης, αποχωρεί από τον εκτελεστικό ρόλο την 1η Δεκεμβρίου 2025, παραδίδοντας τη σκυτάλη στον Ηλία Θεοδώρου. Ο κ. Οικονομίδης θα συνεχίσει να υπηρετεί στην εταιρεία ως Chairman, διασφαλίζοντας συνέχεια στη στρατηγική κατεύθυνση.

Στη δήλωσή του, ο κ. Οικονομίδης ανέφερε ότι η CL8 εξελίχθηκε «από ένα αρχικό όραμα σε έναν αξιόπιστο πάροχο κρίσιμων υποδομών», επισημαίνοντας την εμπειρία άνω των 20 ετών του νέου CEO στον τομέα του IT. Τόνισε ότι ο κ. Θεοδώρου γνωρίζει σε βάθος την αγορά και «το επίπεδο πειθαρχίας που απαιτείται», εκφράζοντας βεβαιότητα για την αποτελεσματική καθοδήγησή του.

Ο νέος CEO υπογράμμισε ότι ο κλάδος εξελίσσεται γρήγορα και υπό πίεση, με τους πελάτες να ζητούν «σταθερότητα, ασφάλεια και συνεχή απόδοση». Όπως σημείωσε, προτεραιότητά του είναι η ενίσχυση όσων έχουν ήδη οικοδομηθεί και η στενή συνεργασία με την ομάδα και τους συνεργάτες.

Η αλλαγή ηγεσίας πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου οι επιχειρήσεις επανεξετάζουν τον τρόπο διαχείρισης των υποδομών τους, τον χειρισμό των δεδομένων και τη λειτουργική συνέχεια. Στο περιβάλλον αυτό, η CL8 διατηρεί σταθερή παρουσία ως πάροχος ασφαλούς και αξιόπιστης ψηφιακής υποδομής.

Η εταιρεία, σε συνεργασία με τη διοίκηση και τον Κυριάκο Κόκκινο, Executive Advisor to the Board of Directors, αναπτύσσει νέες υπηρεσίες βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη και στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης της στην ευρωπαϊκή αγορά, σηματοδοτώντας μια νέα αναπτυξιακή φάση.