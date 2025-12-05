Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και το ICF Cyprus Chapter (International Coaching Federation – ICF CY) υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο στρατηγικής σύμπραξης που στοχεύει στην ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ανταλλαγή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ, Οδυσσέας Χριστοδούλου, και ο Πρόεδρος του ICF Cyprus Chapter, Yury Zachek.

Το Πρωτόκολλο προβλέπει κοινή δράση σε εκπαιδευτικές, επιστημονικές και ερευνητικές πρωτοβουλίες, με στόχο τη στήριξη της δια βίου μάθησης και την ενίσχυση των δεξιοτήτων coaching και mentoring. Παράλληλα, θεσμοθετεί έναν μόνιμο δίαυλο συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών, τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών.

Η συνεργασία περιλαμβάνει δυνατότητες συμμετοχής σε κοινά συνέδρια, ημερίδες και διεθνή φόρα, ενώ διερευνάται η συμβολή του ICF στο ετήσιο Mediterranean Finance Summit του ΣΕΛΚ. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αναμένεται στήριξη στο ICPAC Mentor Program, καθώς και από κοινού διερεύνηση νέων ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων με περιφερειακή ή διεθνή διάσταση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασφάλιση εμπιστευτικότητας, την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και την υιοθέτηση υψηλών επαγγελματικών προτύπων σε κάθε στάδιο της συνεργασίας. Οι δύο πλευρές θα ορίσουν εκπροσώπους για τον συνεχή συντονισμό και την αποτελεσματική υλοποίηση των κοινών δράσεων.

Με τη νέα συμφωνία, ΣΕΛΚ και ICF Cyprus Chapter επενδύουν στρατηγικά στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, ενισχύοντας την ποιότητα, την τεχνογνωσία και το κύρος του επαγγέλματος στην Κύπρο.