Τιμητική διάκριση από το περιοδικό The Banker για την εμβέλεια, την ανταγωνιστικότητα, την ψηφιακή εξέλιξη και τη διαχρονική κοινωνική δέσμευση της Τράπεζας

Το βραβείο αντανακλά τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της Τράπεζας, την ανταγωνιστικότητα, την ελκυστικότητα και την εμβέλειά της, τις αναβαθμισμένες και διευρυμένες υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της επεκτείνοντας την παρουσία της στους τομείς της λιανικής και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την καινοτομία και την ψηφιακή εξέλιξη.

Η Eurobank κατέκτησε τον τίτλο «Τράπεζα της Χρονιάς 2025» από το διεθνώς αναγνωρισμένο περιοδικό The Banker, μέλος του ομίλου Financial Times, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα και τη δυναμική της πορεία στη νέα εποχή που διαμορφώνεται για τον κλάδο.

Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες διακρίσεις στον τραπεζικό κλάδο, η οποία αντανακλά την εμβέλειά της στην κυπριακή αγορά, καθώς και την επιταχυνόμενη μετάβασή της σε ένα ψηφιακά προηγμένο μοντέλο λειτουργίας. Η Eurobank επενδύει στρατηγικά στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αναβαθμίζοντας συνεχώς την εμπειρία των πελατών της, ενισχύοντας παράλληλα τη στήριξη της λιανικής τραπεζικής και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε η κα Silvia Pavoni, Editor-in-Chief του The Banker «Ακολούθως της επιτυχημένης συγχώνευσης της Ελληνικής Τράπεζας και της Eurobank Cyprus, η Eurobank αναδεικνύεται ως ένα σημαντικά ενισχυμένο ίδρυμα, με διευρυμένο αποτύπωμα και ενισχυμένη δυναμική στην κυπριακή αγορά. Η κριτική μας επιτροπή εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ψηφιακή αναβάθμιση της τράπεζας, που περιλαμβάνει ψηφιακές αιτήσεις δανειοδότησης και βελτιωμένο Mobile App που συμβάλουν στη ψηφιακή μετάβαση των συναλλαγών».

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για αυτή την πολύ τιμητική διάκριση ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Μιχάλης Λούης, ανέφερε «Η διάκριση αυτή αποτελεί μια σημαντική επιβράβευση αλλά και επιβεβαίωση της δέσμευσής μας να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες, τους ανθρώπους μας, την κοινωνία αλλά και την Κύπρο μας. Η Eurobank εισέρχεται σε μια νέα εποχή, ισχυρή, καινοτόμος και προσανατολισμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για όλους».

Τη χρονιά που πέρασε η Eurobank εισήγαγε νέες προτάσεις και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών, συνδυάζοντας ανταγωνιστικούς όρους, υψηλή ευχρηστία και προηγμένα ψηφιακά χαρακτηριστικά, διαμορφώνοντας μια πιο ολοκληρωμένη, αποτελεσματική και βιώσιμη τραπεζική εμπειρία. Ταυτόχρονα, στο επίκεντρο της στρατηγικής της παραμένει η υπεύθυνη τραπεζική, με σταθερή δέσμευση στα κριτήρια ESG και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδο.

