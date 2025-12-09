Η VTTI Cyprus, σε συνεργασία με την CYMEPA και το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Άννας (Eco School), πραγματοποίησε στις 4 Δεκεμβρίου δράση καθαρισμού της παραλίας Governor’s Beach, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εθελοντισμού 2025 του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού. Η πρωτοβουλία εντάχθηκε στο επίσημο πρόγραμμα του ΠΣΣΕ και επιβεβαίωσε την προσήλωση της εταιρείας στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης.

Η δράση ξεκίνησε με επίσκεψη των μαθητών και εθελοντών στο PROTEAS Facility στο Πεντάκωμο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Κένταυροι Κύπριοι», προσφέροντας στα παιδιά μια πρακτική και βιωματική γνωριμία με ζητήματα αειφορίας και διαχείρισης πόρων. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες μετέβησαν στην ακτή της Governor’s Beach, όπου προχώρησαν στον καθαρισμό της περιοχής, με υλικά που παρείχε η CYMEPA.

Συνολικά, 26 ενήλικες και 31 μαθητές έλαβαν μέρος, συλλέγοντας σημαντικές ποσότητες απορριμμάτων και στέλνοντας ισχυρό μήνυμα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο Θάνος Πατρίκης, Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος της VTTI Cyprus, τόνισε ότι η περιβαλλοντική προστασία και η εκπαίδευση της νέας γενιάς αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, επισημαίνοντας τον ρόλο τέτοιων δράσεων στη διαμόρφωση οικολογικής κουλτούρας.

Η VTTI Cyprus ανέλαβε τη μεταφορά των μαθητών, προσέφερε αναμνηστικά καπέλα και παρείχε γεύμα στους συμμετέχοντες στο εστιατόριο «Φάρος» μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας.

Η συνεργασία αυτή υπογραμμίζει τη συνεχή δέσμευση της εταιρείας στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, επενδύοντας στην εκπαίδευση των παιδιών και στην προστασία του φυσικού πλούτου της Κύπρου. Η ενεργός συμμετοχή του Eco-School Αγίας Άννας αναδεικνύει ότι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ξεκινά από την παιδεία και καλλιεργείται μέσα από την πράξη.