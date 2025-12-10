Περισσότεροι από 120 επαγγελματίες συμμετείχαν στην 18η Συνάντηση του Δικτύου Επαγγελματιών Εργασιακών Σχέσεων και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (SLRNetwork), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2025 από την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Οι συναντήσεις αποτελούν μέρος του έργου «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις, Σύγχρονες Επιχειρήσεις ΙΙΙ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην ευημερία των εργαζομένων, με έμφαση στην ευαισθητοποίηση για την εμμηνόπαυση και την πολλαπλή σκλήρυνση, καθώς και στην ενίσχυση της ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας στο περιβάλλον της τηλεργασίας. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Μιχάλης Αντωνίου, Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, παρουσιάζοντας επισκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων στην αγορά εργασίας.

Η Μάχη Σολωμού, Certified Menopause Champion της Βρετανικής Ύπατης Αρμοστείας, ανέλυσε τις επιπτώσεις της εμμηνόπαυσης στην καθημερινότητα των γυναικών εργαζομένων και παρουσίασε καλές πρακτικές για τη στήριξη και ενδυνάμωσή τους στον χώρο εργασίας.

Στη συνέχεια, η Γεωργία Δημοφάνους, Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Στήριξης, ενημέρωσε για τη διάγνωση και εκδήλωση της πολλαπλής σκλήρυνσης και ανέδειξε τρόπους με τους οποίους μπορούν οι επιχειρήσεις να υποστηρίξουν τους εργαζόμενους που επηρεάζονται από τη νόσο.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της Δρ Όλγας Νικολαΐδου, Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία παρουσίασε το OiRA, ένα διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου που πλέον καλύπτει και τους κινδύνους που σχετίζονται με την τηλεργασία.

Μετά τις παρουσιάσεις ακολούθησε δεξίωση, προσφέροντας στα μέλη του Δικτύου την ευκαιρία για δικτύωση και συζήτηση με τους εισηγητές. Οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου: www.slr3.com.cy/ekdiloseis.