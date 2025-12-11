Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ΚΝΕ) συμμετείχε στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 60 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης Ευρωπαίων Εφοπλιστών (ECSA), που πραγματοποιήθηκαν στις 9–10 Δεκεμβρίου 2025 στις Βρυξέλλες. Οι εκδηλώσεις συγκέντρωσαν κορυφαίους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής και διεθνούς ναυτιλίας, μεταξύ των οποίων τον Επίτροπο Μεταφορών Απόστολο Τζιτζικώστα, ανώτερα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευρωβουλευτές, κοινωνικούς εταίρους και εκπροσώπους διεθνών ναυτιλιακών οργανισμών.

Στο πλαίσιο των εορτασμών πραγματοποιήθηκε η ημερίδα “60 Years of Being the Voice of European Shipping”, όπου ο Φίλιππος Φιλής, Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου και πρώην Πρόεδρος της ECSA, συμμετείχε σε συζήτηση μαζί με πρώην και εν ενεργεία προέδρους της Ένωσης, αναδεικνύοντας τη διαχρονική συμβολή της οργάνωσης στη χάραξη ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της ευρωπαϊκής ναυτιλίας ως κινητήριο μοχλό της ευρωπαϊκής οικονομίας και ως πυλώνα ασφάλειας, ενεργειακής επάρκειας, ανθεκτικών εφοδιαστικών αλυσίδων και επισιτιστικής προστασίας. Η ECSA, στη διαδρομή των 60 χρόνων της, παραμένει κεντρικός θεσμικός συνομιλητής για τα κρίσιμα ζητήματα της ναυτιλιακής πολιτικής.

Το ΚΝΕ συγχαίρει θερμά την Ένωση για τη σημαντική πορεία της και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών που στηρίζουν μια ανταγωνιστική, βιώσιμη και ανθεκτική ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία.