Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) ανακοίνωσε, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΣΕΕΚ), την επίσημη αυτονόμηση και δημιουργία του Κυπριακού Συμπλέγματος Επιχειρήσεων Άμυνας, Ασφάλειας και Διαστήματος (ΚΣΕΑΑΔ), με τη διεθνή επωνυμία Cyprus Defence and Space Industry Cluster (CyDSIC).

Ο νέος αυτόνομος και εξειδικευμένος σύνδεσμος έρχεται να καλύψει τις ανάγκες του ραγδαία αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος κυπριακών επιχειρήσεων στους τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και του Διαστήματος, ενισχύοντας τον θεσμικό τους ρόλο τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Cluster λειτουργούσε από το 2019 υπό την αιγίδα του ΚΣΕΕΚ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της Κυπριακής Αμυντικής και Διαστημικής Βιομηχανίας, στην προώθηση συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών φορέων και κρατικών αρχών, καθώς και στην ενίσχυση της κυπριακής συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα.

Ισχυρό αποτύπωμα σε Ευρώπη και διεθνείς αγορές

Κατά τη μέχρι σήμερα λειτουργία του, το Cluster έχει, μεταξύ άλλων:

Συμμετάσχει οργανωμένα σε εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

σε εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Διοργανώσει εθνικά περίπτερα στις διεθνείς εκθέσεις DEFEA και Eurosatory από το 2021.

στις διεθνείς εκθέσεις και από το 2021. Καθιερώσει το συνέδριο “BATTLEFIELD ReDEFiNED” ως το κορυφαίο αμυντικό και τεχνολογικό γεγονός στην Κύπρο .

ως το κορυφαίο . Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό δίκτυο αμυντικών περιφερειών της ΕΕ και διοργανώνει, σε συνεργασία με το DG-DEFIS , το διεθνές συνέδριο “BATTLEFIELD ReDEFiNED 2026” υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ και του Υπουργείου Άμυνας .

και διοργανώνει, σε συνεργασία με το , το διεθνές συνέδριο υπό την αιγίδα της και του . Προώθησε τη συμμετοχή της Κύπρου στο EDIDP , καθώς και την επιτυχή ένταξη κυπριακών επιχειρήσεων στα προγράμματα του European Defence Fund (EDF) και του European Defence Agency (EDA) .

στο , καθώς και την επιτυχή ένταξη κυπριακών επιχειρήσεων στα προγράμματα του και του . Στήριξε ενεργά τη συμμετοχή της Κύπρου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) , φιλοξενώντας ειδικούς του Οργανισμού για την τεκμηρίωση της εθνικής διαστημικής ικανότητας .

, φιλοξενώντας ειδικούς του Οργανισμού για την τεκμηρίωση της . Ανάπτυξε δίκτυο διεθνών συνεργασιών με χώρες όπως η Ελλάδα, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τσεχία, Ουγγαρία και πρόσφατα η Ινδία .

με χώρες όπως η και πρόσφατα η . Υπέγραψε μνημόνια συνεργασίας με αντίστοιχους συνδέσμους του εξωτερικού.

Στόχος η ενίσχυση της βιομηχανικής και τεχνολογικής αυτονομίας

Η απόφαση για τη δημιουργία αυτόνομου συνδέσμου ελήφθη με στόχο την ενδυνάμωση της κυπριακής αμυντικής και διαστημικής βιομηχανίας, την καλύτερη ανταπόκριση στις τεχνολογικές και γεωπολιτικές εξελίξεις, την προώθηση προϊόντων διττής χρήσης (dual-use), την αύξηση των εξαγωγών προηγμένων κυπριακών τεχνολογιών και την ενίσχυση της συνεργασίας με τον EDA και τον ESA.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, το Cyprus Defence and Space Industry Cluster στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας, στη συνεργασία μεταξύ των μελών του και στη συμμετοχή της Κύπρου σε διεθνείς αλυσίδες αξίας, συμβάλλοντας στην ευρωπαϊκή τεχνολογική και βιομηχανική αυτονομία.

Το Cluster θα συνεχίσει τη στενή συνεργασία με το ΚΕΒΕ, τα αρμόδια Υπουργεία και τον ΚΣΕΕΚ, διατηρώντας τη συνέργεια και ενότητα που χαρακτήριζε τη δράση του μέχρι σήμερα. Παράλληλα, απευθύνεται ανοιχτή πρόσκληση σε όλες τις επιχειρήσεις και φορείς των τομέων άμυνας, ασφάλειας και διαστήματος να συμμετάσχουν ενεργά στο νέο σχήμα.

Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ, περισσότερες πληροφορίες, καθώς και η ημερομηνία της πρώτης καταστατικής συνάντησης των μελών του νέου Συνδέσμου, θα ανακοινωθούν εντός Ιανουαρίου 2026.