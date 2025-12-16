Την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευσή του πραγματοποίησε την Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025, ο Σύνδεσμος Διαπιστευμένων Εργαστηρίων Κύπρου (ΣΔΙΕΚ), μέλος της ΟΕΒ, στα γραφεία της Ομοσπονδίας, με ευρεία συμμετοχή των Μελών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δράσεις του Συνδέσμου, οι προκλήσεις του κλάδου και η ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης παρουσιάστηκε ο απολογισμός δράσεων και αναδείχθηκαν οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας, με έμφαση στη διασφάλιση και συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των εργαστηριακών υπηρεσιών. Όπως τονίστηκε, η ποιότητα αποτελεί θεμέλιο λίθο για την ασφάλεια των ασθενών, την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και τη σωστή λειτουργία του συστήματος υγείας.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε γύρω από τις προτάσεις του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) για το πλαίσιο αποζημιώσεων, με τα Μέλη να υπογραμμίζουν την ανάγκη για ένα σύστημα που να αντανακλά τις τεχνικές απαιτήσεις, τα υψηλά πρότυπα ποιότητας των διαπιστευμένων εργαστηρίων και το πραγματικό κόστος παροχής υπηρεσιών.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Στο πλαίσιο της Συνέλευσης διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΔΙΕΚ, το οποίο συγκροτείται ως εξής:

Πρόεδρος : Χάρης Τύμβιος , Tymvios Labs

: , Tymvios Labs Αντιπρόεδρος : Πόλυς Γεωργιάδης , Medicover

: , Medicover Γραμματέας : Τάσος Καλογιάννης , Yiannoukas Labs

: , Yiannoukas Labs Ταμίας : Μάριος Στυλιανού

: Μέλη : Άντρια Θεοδώρου , Mediquest Κωνσταντίνος Θεοχαρίδης , Κλινικά Εργαστήρια Θεοχαρίδη Στέλιος Χρίστου , Megalab

:

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να συνεχίσει και να ενισχύσει τις προσπάθειες του ΣΔΙΕΚ για την προώθηση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της βιώσιμης ανάπτυξης των διαπιστευμένων εργαστηρίων, διασφαλίζοντας παράλληλα δυναμική και υπεύθυνη εκπροσώπηση του κλάδου έναντι όλων των αρμόδιων αρχών και φορέων.