Η Kyndryl, κορυφαίος πάροχος τεχνολογικών υπηρεσιών κρίσιμης επιχειρησιακής σημασίας, ανακοίνωσε προηγμένες δυνατότητες Agentic AI, ενισχύοντας το Agentic AI Framework της και επιταχύνοντας την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Οι νέες προσθήκες εισάγουν καινοτόμα μεθοδολογία σχεδιασμού και μοντέλο συνεργασίας, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να υπερβούν τα proof of concept και να αναπτύξουν AI-native λύσεις σε παραγωγικό περιβάλλον, με μετρήσιμα επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αξιοποίηση εξειδικευμένων μηχανικών, τεχνογνωσίας και πνευματικής ιδιοκτησίας επιταχύνει την υιοθέτηση του διευρυμένου πλαισίου Agentic AI, μέσα από τις διαφοροποιημένες μεθοδολογίες του Kyndryl Vital. Η συν-δημιουργία εξατομικευμένων έργων μειώνει τον χρόνο από τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση, συρρικνώνοντας το time to value για οργανισμούς σε τομείς όπως δημόσιος, τραπεζικός, ασφαλιστικός και βιομηχανικός.

«Έχοντας στο ενεργητικό της δεκαετίες εμπειρίας σε κρίσιμης σημασίας υποδομές, μοναδική πνευματική ιδιοκτησία και τη συμβουλευτική μας προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη, η Kyndryl είναι σε θέση να ηγηθεί αυτής της μετάβασης προς την εποχή του agentic AI», δήλωσε ο Martin Schroeter, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kyndryl. «Η διαφοροποιημένη μας προσέγγιση ενσωματώνει agents μέσα σε πολύπλοκα περιβάλλοντα και δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να κλιμακώσουν την τεχνητή νοημοσύνη σε όλες τις επιχειρησιακές τους λειτουργίες, καθώς προχωρούν προς ένα “AI-Native” μοντέλο».

Η Kyndryl τονίζει ότι διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση AI-Native επιχειρηματικών ροών σε μεγάλη κλίμακα, με βάση τη φιλοσοφία «infrastructure-first» και την πολυετή εξειδίκευση στη διαχείριση κρίσιμων συστημάτων. Τα θεμέλια αυτά, όπως αναφέρει, δημιουργούν στρατηγικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη πλαισίων με έξυπνους AI agents που μαθαίνουν, εξελίσσονται και μετατρέπουν δεδομένα σε μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ήδη, περίπου το 25% των νέων έργων της Kyndryl —συμπεριλαμβανομένων αυτών σε αρχιτεκτονική δεδομένων, cloud και digital workplaces— περιλαμβάνει υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης. Παράλληλα, η εταιρεία συνεργάζεται με διεθνείς στρατηγικούς εταίρους για την ανάπτυξη κοινών λύσεων, ενώ επεκτείνει τη συνεργασία της με πανεπιστήμια διεθνώς, εμπλέκοντας ερευνητές και φοιτητές στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΝ.

Πυρήνας και λειτουργίες του Agentic AI Framework

Στον πυρήνα του Kyndryl Agentic AI Framework βρίσκεται μια προηγμένη δυνατότητα ενορχήστρωσης, που συντονίζει, διασφαλίζει και εντατικοποιεί το τεχνολογικό οικοσύστημα του πελάτη σε AI-native ροές εργασίας. Με την agentic ingestion πλατφόρμα της Kyndryl, το σύστημα εξάγει και αναλύει δεδομένα από κώδικα, πολιτικές, συσχετισμούς δεδομένων, επιχειρηματικούς στόχους και πληροφορίες πελατών — συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από το Kyndryl Bridge. Το πλαίσιο έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην ασφάλεια, ενσωματώνοντας δικλείδες για αυτόνομη, διαφανή και συμβατή λειτουργία.

Κεντρική δυνατότητα αποτελεί η δημιουργία agentic συστημάτων σε συνδυασμό με το μοντέλο εργατικού δυναμικού του μέλλοντος, καθορίζοντας ρόλους AI agents και συνεργασία με ανθρώπινους εργαζόμενους. Το Agent Builder της Kyndryl, αξιοποιώντας κλαδικές αρχιτεκτονικές αναφοράς και κατάλογο AI agents, διευκολύνει τον σχεδιασμό, τη δοκιμή και την ανάπτυξη agents για εργασίες όπως συγγραφή κώδικα, εκτέλεση δοκιμών και αυτοματισμό σύνθετων διαδικασιών, με πλήρη συμμόρφωση σε κανονιστικά και πρότυπα ασφάλειας.

Ενδεικτικές εφαρμογές