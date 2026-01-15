Για έβδομη συνεχή χρονιά, το πρόγραμμα χρηματοοικονομικής γνώσης «Οικονομικά για την Επιτυχία» υλοποιήθηκε παγκύπρια από τον Junior Achievement Κύπρου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου, με την έγκριση και υπό την αιγίδα του Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές Β’ και Γ’ Γυμνασίου και εφαρμόζεται δωρεάν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία σε ολόκληρη την Κύπρο, με στόχο την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού και την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής και συνειδητών επιλογών.

Συμμετοχή 853 μαθητών σε 18 Γυμνάσια

Κατά τη φετινή χρονιά, το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε 18 Γυμνάσια, με τη συμμετοχή συνολικά 853 μαθητριών και μαθητών. Μέσα από έναν συνδυασμό γνώσης, διαδραστικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιού, οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με βασικές έννοιες όπως η οικονομία, το χρήμα, ο δανεισμός, οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, οι καταναλωτικές επιλογές και η αγορά εργασίας.

Καθοριστική για την επιτυχία του προγράμματος είναι η συμβολή 34 εθελοντών επαγγελματιών από τράπεζες-μέλη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, οι οποίοι, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, μεταφέρουν στους μαθητές πρακτική γνώση από τον πραγματικό κόσμο της οικονομίας.

Δομή και στόχοι του προγράμματος

Το «Οικονομικά για την Επιτυχία» αποτελεί διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχει στους μαθητές πρακτικές πληροφορίες για την προσωπική χρηματοδότηση, καθώς και εργαλεία για τον καθορισμό εκπαιδευτικών και επαγγελματικών στόχων με βάση δεξιότητες, ενδιαφέροντα και αξίες.

Η εφαρμογή του γίνεται σε μονοήμερη συνάντηση, με έξι ενότητες διάρκειας 45 λεπτών η καθεμιά, οι οποίες καλύπτουν:

Αυτογνωσία και επιλογές ζωής,

Στοχοθεσία και λήψη αποφάσεων,

Εισόδημα και προϋπολογισμό,

Υπεύθυνη κατανάλωση και κάρτες,

Πιστοληπτική ικανότητα,

Διαχείριση κινδύνου και ασφάλιση.

Κομβική συμμετοχή της PASCAL International Education στη βιωματική εκπαίδευση

Σημαντική ήταν η εφαρμογή του προγράμματος στο PASCAL Private Secondary School Λεμεσού, το οποίο αποτελεί μέρος του ευρύτερου ομίλου PASCAL International Education, ενός από τους πλέον καταξιωμένους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Κύπρο.

Η εκπαίδευση των μαθητών πραγματοποιήθηκε από τη Νίκη Χριστοφή, μέντορα των μαθητών και μέλος της Επιτροπής Κοινωνικής Ευθύνης του ΣΕΛΚ, καθώς και τον Ορέστη Μακρίδη, οικονομολόγο-καθηγητή και βοηθό υπεύθυνο του κλάδου Κοινωνικών Επιστημών στο PASCAL Private Secondary School Λεμεσού. Μέσα από διαδραστικές μεθόδους και πρακτικά παραδείγματα, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με έννοιες όπως ο προϋπολογισμός, το εισόδημα, ο δανεισμός, οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, αλλά και η αγορά εργασίας.

Η συμμετοχή της PASCAL Λεμεσού, επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο του σχολείου στην καλλιέργεια χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού, αλλά και τη φιλοσοφία του οργανισμού για εκπαίδευση που συνδέεται άμεσα με την πραγματική ζωή και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.

Ένα σχολικό περιβάλλον που επενδύει στις δεξιότητες ζωής

H PASCAL International Education, με παρουσία σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό, προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση από την προσχολική ηλικία έως την αποφοίτηση από Γυμνάσιο και Λύκειο, με το πιο διευρυμένο φάσμα ακαδημαϊκών επιλογών στην Κύπρο. Οι απόφοιτοί των Σχολών PASCAL λαμβάνουν το Απολυτήριό τους και έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις IGCSE, GCE AS, A Level, International A Level, Παγκύπριες εξετάσεις, καθώς και στο Πρόγραμμα Διπλώματος του Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate Diploma Programme).Παράλληλα, αποτελεί τον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό που προσφέρει εξαετές πρόγραμμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανοίγοντας πολλαπλά μονοπάτια προς κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Η συμμετοχή σε προγράμματα όπως τα «Οικονομικά για την Επιτυχία» εντάσσεται στη στρατηγική της PASCAL International Education για ολιστική ανάπτυξη των μαθητών, πέρα από την ακαδημαϊκή γνώση, με έμφαση σε κριτική σκέψη, υπευθυνότητα, κοινωνική επίγνωση και παγκόσμια πολιτότητα.

Επτά χρόνια εφαρμογής – ισχυρός κοινωνικός αντίκτυπος

Σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς σχολείων όπως το PASCAL, το πρόγραμμα μεταφέρει τη θεωρητική γνώση στην πράξη, ενισχύοντας τη σύνδεση εκπαίδευσης και οικονομικής πραγματικότητας.

Η συνεργασία τραπεζών, εκπαιδευτικών οργανισμών και σχολείων όπως το PASCAL αναδεικνύεται ως παράδειγμα καλής πρακτικής, με απτό όφελος για τη νέα γενιά και τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της οικονομίας.

Μακροπρόθεσμος κοινωνικός αντίκτυπος

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου επενδύει διαχρονικά στην οικονομική παιδεία της νέας γενιάς, εντάσσοντας το πρόγραμμα στο σύνολο των δράσεών του για τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό. Αντίστοιχα, το JA Cyprus, ως οργανισμός επιχειρηματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων νεανικής απασχολησιμότητας, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε προγράμματα που εξοπλίζουν τους νέους με γνώσεις και εργαλεία για το μέλλον.

Η συνεργασία τραπεζών, εκπαιδευτικών φορέων και σχολείων αποδεικνύει τον θετικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς όφελος της νέας γενιάς.