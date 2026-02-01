Η Toyota Motor ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ παγκόσμιων πωλήσεων αυτοκινήτων το 2025, διαθέτοντας συνολικά 11,3 εκατομμύρια οχήματα. Με την επίδοση αυτή, η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία διατηρεί για έκτη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του μεγαλύτερου κατασκευαστή αυτοκινήτων στον κόσμο, σε επίπεδο πωλήσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου σημείωσαν αύξηση 4,6% σε σύγκριση με το 2024 και περιλαμβάνουν τα οχήματα Toyota και Lexus της μητρικής εταιρείας αλλά και εκείνα που διατέθηκαν από τις θυγατρικές εταιρείες Daihatsu και Hino Motors. Η τελευταία εξειδικεύεται στην κατασκευή φορτηγών.

Ο βασικός ανταγωνιστής της Toyota, ο γερμανικός όμιλος Volkswagen, ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις του μειώθηκαν κατά 0,5% το 2025 και περιορίστηκαν λίγο κάτω από τα 9 εκατομμύρια οχήματα. Η Volkswagen αντιμετωπίζει πιέσεις λόγω των προσπαθειών μείωσης του κόστους στη γερμανική αγορά, αλλά και εξαιτίας του εντεινόμενου ανταγωνισμού στην Κίνα.

Αρκετά πιο κάτω σε πωλήσεις έμεινε η Honda, οι παγκόσμιες ετήσιες πωλήσεις της οποίας μειώθηκαν κατά 7,5% και ήταν σε 3,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα.

Η ισχυρή αναπτυξιακή πορεία της Toyota οφείλεται κυρίως στις αυξημένες πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, αγορές που αντιπροσωπεύουν συνολικά πάνω από τα δύο πέμπτα των πωλήσεων της μητρικής εταιρείας. Ειδικότερα, οι πωλήσεις της Toyota και της Lexus στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3,7% και έφτασαν τα 10,5 εκατομμύρια οχήματα, επίσης επίπεδο-ρεκόρ, χάρη κυρίως στη μεγάλη ζήτηση για υβριδικά μοντέλα στις ΗΠΑ.

Οι εξαγωγές από την Ιαπωνία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν άνοδο 14,2%, αγγίζοντας περίπου τα 615.000 οχήματα, με το SUV RAV4 να συγκαταλέγεται στα δημοφιλέστερα μοντέλα. Παράλληλα, στην Κίνα –τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων παγκοσμίως– οι πωλήσεις της Toyota αυξήθηκαν οριακά κατά 0,2%, σηματοδοτώντας την πρώτη χρονιά μετά από τέσσερα έτη χωρίς πτώση, παρά τον έντονο ανταγωνισμό.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα υβριδικά οχήματα βενζίνης-ηλεκτρισμού αντιπροσώπευσαν το 42% των παγκόσμιων πωλήσεων της Toyota, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία περιορίστηκαν στο 1,9% του συνόλου.

Είναι ενδιαφέρον να καταγραφεί ότι οι πολύ καλές επιδόσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας στις ΗΠΑ σημειώθηκαν παρά τους αυξημένους δασμούς -περίπου 15%- που επέβαλε στα αυτοκίνητα από Ιαπωνία η κυβέρνηση Τραμπ.