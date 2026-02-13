Λευκωσία, Φεβρουάριος – Η ERB ASFALISTIKI, η μεγαλύτερη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικού Κλάδου στην Κύπρο, και μέλος του ηγετικού τραπεζοασφαλιστικού Ομίλου EUROBANK, στο πλαίσιο της διαχρονικής κοινωνικής της προσφοράς, αναλαμβάνει και φέτος μια σειρά πρωτοβουλιών για την προαγωγή της ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας.

Για 5η συνεχόμενη χρονιά, η ERB ASFALISTIKI, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, συνεχίζουν την στρατηγική συνεργασία τους με κοινό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Η νέα σειρά διαλέξεων για το 2026, εγκαινιάστηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2026, στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της ERB CYPRUS INSURANCE HOLDINGS στη Λευκωσία. Το θέμα της διάλεξης ήταν «Ασφαλής Χρήση Ηλεκτρισμού Στους Χώρους Εργασίας», με Ομιλητές τους: κα Ελευθερία Σωφρονίου, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Τομέας Νομοθεσίας, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και κ. Θωμά Μίτα, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Εκπαιδευτή Ενηλίκων, μέλος Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Κύπρου.

Η διάλεξη προσέφερε μια σημαντική ευκαιρία για ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και απόψεων πάνω στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας πρόληψης ατυχημάτων στο χώρο εργασίας και βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος. Την παρακολούθησαν επαγγελματίες του τομέα Ασφάλειας και Υγείας που, με τη συμμετοχή τους, συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης.