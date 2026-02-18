Δεν είμαστε ειδικοί σε θέματα αυτοκίνησης, διαθέτουμε όμως τις απαραίτητες γνώσεις για να κρίνουμε ένα αυτοκίνητο στην πράξη. Ξέρουμε τι ζητάμε, να είναι οικογενειακό, να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης, να προσφέρει οικονομία στην πόλη και επαρκείς χώρους, τόσο στο σαλόνι όσο και στο πορτ μπαγκάζ. Με αυτά τα δεδομένα, το BYD Sealion 5 DM i δείχνει από την πρώτη επαφή να απαντά στο ζητούμενο, προσφέροντας μια εμπειρία που στην καθημερινότητα θυμίζει ηλεκτρικό, χωρίς όμως τους περιορισμούς της αμιγούς ηλεκτροκίνησης.

Το Sealion 5 DM i βασίζεται στη λογική του “best of both worlds”, ηλεκτρική αίσθηση οδήγησης στις αστικές διαδρομές, με τη σιγουριά του βενζινοκινητήρα όταν οι αποστάσεις μεγαλώνουν ή οι συνθήκες το απαιτούν. Το οικογενειακό SUV μήκους 4,738 μέτρων και μεταξονίου 2,712 μέτρων τοποθετείται στην κυπριακή αγορά ως μια ξεκάθαρα value for money πρόταση, απευθυνόμενη στον μέσο οδηγό που ζητά πρακτικότητα, τεχνολογία και χαμηλό κόστος χρήσης.

Οδηγώντας το Sealion 5 DM i, γίνεται άμεσα αντιληπτή η φιλοσοφία της τεχνολογίας Super Hybrid DM. Ο ηλεκτροκινητήρας έχει τον πρώτο λόγο στην κίνηση και ο βενζινοκινητήρας Xiaoyun 1,5 λίτρου παρεμβαίνει διακριτικά, μόνο όταν αυξηθούν οι απαιτήσεις ή όταν χρειάζεται να υποστηριχθεί η ενεργειακή διαχείριση. Στην πράξη, μεγάλο μέρος της διαδρομής πραγματοποιείται αθόρυβα και ομαλά, με την αίσθηση να παραπέμπει σε αμιγώς ηλεκτρικό όχημα.

Αυτό αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμο στις κυπριακές συνθήκες. Οι αποστάσεις είναι μικρές, η φόρτιση στο σπίτι είναι εφικτή για μεγάλο μέρος των οδηγών, όμως οι δημόσιες υποδομές παραμένουν περιορισμένες. Το Sealion 5 DM i επιτρέπει καθημερινή ηλεκτρική μετακίνηση χωρίς άγχος, γνωρίζοντας ότι όταν η μπαταρία εξαντληθεί, το ταξίδι συνεχίζεται κανονικά.

Το μοντέλο διατίθεται σε δύο εκδόσεις, Comfort και Design, αμφότερες με συνδυαστική ισχύ 212 ίππων. Η έκδοση Comfort διαθέτει μπαταρία Blade 12,96 kWh και προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 62 χιλιόμετρα, ενώ η Design ανεβάζει τη χωρητικότητα στις 18,3 kWh και την ηλεκτρική αυτονομία έως τα 86 χιλιόμετρα. Στις δικές μας διαδρομές, οι αριθμοί αυτοί μεταφράζονται σε κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους της καθημερινής μετακίνησης χωρίς κατανάλωση βενζίνης. Η συνολική αυτονομία φτάνει τα 992 χιλιόμετρα για την Comfort και τα 1.016 χιλιόμετρα για την Design.

Η φόρτιση γίνεται με ισχύ έως 3,3 kW, με τον απαιτούμενο χρόνο να φτάνει τις 4,5 ώρες για τη μικρότερη μπαταρία και περίπου 6 ώρες για τη μεγαλύτερη. Δεν πρόκειται για γρήγορη φόρτιση, αλλά ταιριάζει απόλυτα στο σενάριο φόρτισης στο σπίτι, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σχεδιαστικά, το Sealion 5 DM i ακολουθεί πιο ώριμη και γήινη γραμμή από άλλα μοντέλα της BYD. Η σχεδιαστική ταυτότητα Dragon Face είναι παρούσα, χωρίς υπερβολές, με κλειστή μάσκα και λεπτά LED φωτιστικά σώματα εμπρός, ενώ στο πίσω μέρος ξεχωρίζει η ενιαία φωτεινή μπάρα. Στον δρόμο, παρά τις διαστάσεις του, δεν δείχνει ογκώδες. Το ελαφρύ τιμόνι και η ομαλή απόδοση του υβριδικού συστήματος το κάνουν εύχρηστο στην πόλη και ξεκούραστο σε επαρχιακές διαδρομές.

Η αίσθηση οδήγησης είναι ίσως το στοιχείο που εντυπωσιάζει περισσότερο. Στις περισσότερες συνθήκες κινείται σαν ηλεκτρικό, με τον βενζινοκινητήρα να μπαίνει στο παιχνίδι μόνο όταν ζητηθεί περισσότερη ισχύς, όπως σε μια προσπέραση. Η μετάβαση γίνεται ομαλά και σχεδόν ανεπαίσθητα, ενώ η καλή ηχομόνωση κρατά τον θόρυβο εκτός καμπίνας.

Παρά τον SUV χαρακτήρα του, το Sealion 5 DM i είναι προσθιοκίνητο. Για τις κυπριακές συνθήκες αυτό δεν αποτελεί μειονέκτημα, καλύπτοντας τις ανάγκες της μεγάλης πλειονότητας των οδηγών, αν και όσοι αναζητούν τετρακίνηση θα πρέπει να στραφούν αλλού.

Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι σύγχρονη και πρακτική. Ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 12,8 ιντσών με Apple CarPlay και Android Auto συγκεντρώνουν τις βασικές λειτουργίες. Υπάρχουν θύρες USB C εμπρός και πίσω, ενώ στην έκδοση Design προστίθεται ασύρματη φόρτιση 15 W. Το infotainment υποστηρίζει αναβαθμίσεις over the air, διατηρώντας το σύστημα επίκαιρο.

Οι πίσω θέσεις προσφέρουν άνεση για οικογενειακή χρήση, χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο, ενώ ο χώρος αποσκευών των 463 λίτρων, που φτάνει τα 1.410 λίτρα με τα καθίσματα αναδιπλωμένα, είναι επαρκής για τις καθημερινές ανάγκες, με τον γνωστό περιορισμό που φέρνει το plug in υβριδικό σύνολο σε σχέση με αντίστοιχα θερμικά SUV.

Στον τομέα της ασφάλειας και της τεχνολογίας, ο εξοπλισμός είναι πλήρης από τις βασικές εκδόσεις, με συστήματα υποβοήθησης οδηγού και λειτουργία V2L για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών έως 3,3 kW, προσθέτοντας πρακτική αξία στην καθημερινότητα.

Με τιμή από 30.990 ευρώ για την έκδοση Comfort και 32.990 ευρώ για την Design, και με γενναιόδωρη εργοστασιακή εγγύηση, το BYD Sealion 5 DM i προβάλλει ως μια ρεαλιστική πρόταση για όσους αναζητούν ένα οικογενειακό SUV. Οδηγώντας το, γίνεται σαφές ότι πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που δίνει προτεραιότητα στην οικονομία, την άνεση και την ευκολία χρήσης, προσφέροντας ηλεκτρική εμπειρία χωρίς το άγχος ότι η διαδρομή θα τελειώσει μαζί με τη μπαταρία.