Διαθέσιμα τα πρώτα διαμερίσματα της πλατφόρμας στην Eλληνική πρωτεύουσα – Συνεχίζεται το πλάνο ανάπτυξης της σε Κύπρο και Ελλάδα

Η Kυπριακή PropTech Start-up MyStudentFlat, η πρώτη εξειδικευμένη ψηφιακή πλατφόρμα εύρεσης και άμεσης ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, παράλληλα με την συνεχή ανάπτυξη της σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Τα πρώτα ακίνητα που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας βρίσκονται στην Αθήνα, σε περιοχές με έντονη φοιτητική παρουσία όπως η Κυψέλη, το Μουσείο και τα Ιλίσσια, εξασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση στα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Πρωτεύουσας, ιδιαίτερα βολική διακίνηση για τους φοιτητές και άμεση πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες της πόλης.

Η είσοδος της MyStudentFlat στην Αθήνα αποτελεί το πρώτο βήμα της επέκτασης της εταιρείας στην Ελληνική αγορά, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του αναπτυξιακού της σχεδιασμού.

Η πλατφόρμα της MyStudentFlat δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και στις οικογένειές τους να αναζητούν, να επιλέγουν και να ενοικιάζουν άμεσα online, μοντέρνα πλήρως επιπλωμένα και εξοπλισμένα διαμερίσματα κοντά στα πιό δημοφιλή Πανεπιστήμια, μέσα από μια πλήρως ψηφιακή διαδικασία που περιλαμβάνει την επιλογή του διαμερίσματος, την ηλεκτρονική υπογραφή του συμβολαίου και την πληρωμή του ενοικίου και της εγγύησης. Παράλληλα αποκτούν πρόσβαση στο Tenant App της εταιρείας που τους προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη 24/7 και πρόσβαση σε μια σειρά από χρήσιμες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως: καθαρισμός του διαμερίσματος, ολοκληρωμένα πακέτα λινών και οικοσκευής, all inclusive ενοίκιο κλπ.

Από την ίδρυσή της την άνοιξη του 2025, η εταιρεία εδραιώνει μεθοδικά την παρουσία της στην Κύπρο, διαθέτοντας φοιτητικά διαμερίσματα κοντά στα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Λευκωσίας, ενώ στις αρχές του 2026 ξεκίνησε τη δραστηριότητά της και στη Λεμεσό. Αποτελεί δε, επιλεγμένο στρατηγικό συνεργάτη των Κυπριακών Πανεπιστημίων προσφέροντας ποιοτικές επιλογές στέγασης στους φοιτητές τους.

Σε δήλωσή τους, οι συνιδρυτές της MyStudentFlat Δημήτρης Οικονόμου και Έλενα Ορφανίδου ανέφεραν:

«Η Αθήνα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες φοιτητουπόλεις της Ευρώπης και εκτιμούμε ότι θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια με την είσοδο πλέον και Ιδιωτικών Πανεπιστημιών στην αγορά, εξ’ου και η επέκταση μας στην Ελλάδα αρχίζει από εδώ. Η ζήτηση για ποιοτική και αξιόπιστη φοιτητική κατοικία είναι ιδιαίτερα υψηλή, ενώ μεγάλο μέρος του διαθέσιμου αποθέματος ακινήτων δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια οργανωμένη και ποιοτική λύση φοιτητικής στέγασης, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τη φιλοσοφία μας για μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία στέγασης που πρώτοι εισαγάγαμε πέρυσι στην Κύπρο και τώρα και στην Ελλάδα. Παράλληλα, η MyStudentFlat συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη της βραβευμένης πλατφόρμας της και των υπηρεσιών που προσφέρει, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος γύρω από τη φοιτητική κατοικία, το οποίο θα αποτελεί το συνεκτικό δεσμό μεταξύ φοιτητών, ιδιοκτητών και επενδυτών ακινήτων».

Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού της σχεδιασμού, η MyStudentFlat στοχεύει τα επόμενα χρόνια στην ενίσχυση της παρουσίας της τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, διαθέτοντας σύγχρονα φοιτητικά διαμερίσματα προς ενοικίαση σε νέες πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο, η Λάρισα και τα Ιωάννινα. Περαιτέρω η εταιρεία ήδη εξετάζει τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική της επέκταση και σε άλλες χώρες της Ευρώπης με πρώτους σταθμούς της, την Ιταλία και στη συνέχεια την Ισπανία. Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού της πλάνου, η MyStudentFlat θα «τρεξει» την άνοιξη, τον πρώτο γύρο εξωτερικής χρηματοδότησης της (Seed Funding Round) πραγματοποιώντας αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την είσοδο σημαντικών επενδυτών στην εταιρεία.