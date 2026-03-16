Μέσα από βιωματική μάθηση, τα παιδιά ηλικίας 6–12 ετών, ήρθαν σε επαφή με δεξιότητες που σώζουν ζωές

Με χαμόγελα, περιέργεια και αμέτρητες ερωτήσεις, τα παιδιά ηλικίας 6–12 ετών, των εργαζομένων της Eurobank, συμμετείχαν σε μια ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία Πρώτων Βοηθειών, στο πλαίσιο της εθελοντικής δράσης #VolunteersChallenge, η οποία συνεχίζεται για άλλη μια χρονιά με μεγάλη ανταπόκριση.

Η πρωτοβουλία οργανώθηκε από τη Μονάδα Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και το Γραφείο Εκπαίδευσης Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ. Στόχος δεν ήταν μόνο η εκμάθηση βασικών πρακτικών Πρώτων Βοηθειών, αλλά και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της υπευθυνότητας και της ενσυναίσθησης των παιδιών.

Με τη βοήθεια της μουσικής και διαδραστικών παρουσιάσεων, τα παιδιά έμαθαν πώς μπορούν να βοηθήσουν σε μια επείγουσα κατάσταση, ακόμη κι αν είναι μικρά. Μεταξύ άλλων, εκπαιδεύτηκαν να ζητούν άμεσα βοήθεια, να αντιδρούν όταν κάποιος χάνει τις αισθήσεις του, να κάνουν θέση ανάνηψης και βασικές θωρακικές συμπιέσεις και να εντοπίζουν έναν Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (AED) σε δημόσιους χώρους.

Παράλληλα, μέσω συζήτησης και παραδειγμάτων, έγινε μια σημαντική αναφορά στους κανόνες ασφάλειας στον δρόμο, στο αυτοκίνητο και στη χρήση κράνους και προστατευτικού εξοπλισμού όταν κινούνται με ποδήλατο, σκούτερ ή πατίνι.

O νοσηλευτικός λειτουργός και Yπεύθυνος Ασφάλειας & Υγείας της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, Βάσος Αργυρού, εκπροσωπώντας την Προϊσταμένη, μίλησε για την αξία της εκπαίδευσης από μικρή ηλικία: «Η εκπαίδευση πρώτων βοηθειών από την παιδική ηλικία είναι καθοριστική. Με απλά λόγια και βιωματικό τρόπο, τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν βασικές πρακτικές που σώζουν ζωές. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την πρωτοβουλία της Eurobank, που με ευαισθησία επενδύει στην πρόληψη και την εκπαίδευση της νέας γενιάς».

Από την πλευρά της Τράπεζας, ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της Μονάδας Ανθρώπινου Δυναμικού, Λούκας Θεοδώρου, καλωσόρισε τα παιδιά και τους γονείς, τονίζοντας: «Η γνώση πρώτων βοηθειών είναι ένα δώρο ζωής. Μια απλή κίνηση, όπως η άμεση κλήση βοήθειας, μπορεί να αλλάξει την έκβαση μιας κρίσιμης στιγμής. Ευχαριστούμε θερμά την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ για τη συνεργασία και τον χρόνο που αφιέρωσαν στα παιδιά μας».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Διεθνούς Έτους Εθελοντισμού για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2026 και εντάσσεται στον πυλώνα «Κοινωνία/Άνθρωπος» της στρατηγικής ESG της Eurobank. Η Τράπεζα θεωρεί σημαντική την καλλιέργεια κοινωνικής υπευθυνότητας από νεαρή ηλικία, ενθαρρύνοντας αξίες όπως η αλληλεγγύη, η πρόληψη και η προσφορά. Με την πρωτοβουλία αυτή, συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενεργών και κοινωνικά συνειδητοποιημένων πολιτών.