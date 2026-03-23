Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ολοκλήρωσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Future Founders Academy με εκδήλωση Demo Day στη Λευκωσία, παρουσιάζοντας τη δημιουργικότητα και τη δυναμική νέων επιχειρηματικών ιδεών από επίδοξους επιχειρηματίες.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου στο Inset στη Λευκωσία και έδωσε την ευκαιρία σε επενδυτές και εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου να γνωρίσουν από κοντά τις ιδέες των συμμετεχόντων, οι οποίες, σύμφωνα με το ΙδΕΚ, ξεχώρισαν για το δημιουργικό τους πνεύμα.

Παράλληλα, οι ομάδες είχαν άμεση επαφή με τοπικούς επενδυτές, όπως η Kinisis Ventures, το Cyprus Business Angels Network και εκπροσώπους της 33EAST, η οποία διαχειρίζεται το Cyprus Equity Fund, ενημερωνόμενες για στρατηγικές προσέλκυσης χρηματοδότησης και βασικά στοιχεία ανάπτυξης των startups τους.

Το Demo Day ακολούθησε το Kick-off Meeting του προγράμματος, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί στις 17 Ιανουαρίου, καθώς και σειρά διαδικτυακών εκπαιδευτικών σεμιναρίων με εκπαιδευτές τους John Kymissis και Ivy Schultz από το Πανεπιστήμιο Columbia των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι δέκα δικαιούχοι του προγράμματος, νέοι επιχειρηματίες που βρίσκονται έως και τρία χρόνια μετά την απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, παρουσίασαν μαζί με τις ομάδες τους τις επιχειρηματικές τους ιδέες ενώπιον επενδυτών.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία έλαβαν ανατροφοδότηση και καθοδήγηση από επενδυτές, εκπαιδευτές του προγράμματος, καθώς και εκπροσώπους incubators και accelerators της Κύπρου, ανταλλάσσοντας απόψεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των εγχειρημάτων τους.

Στον πυρήνα του Future Founders Academy βρίσκεται η στήριξη των επιλεγμένων ομάδων με χρηματοδότηση ύψους 25.000 ευρώ και εξειδικευμένη εκπαίδευση, ώστε να μετατρέψουν την αρχική τους ιδέα σε βιώσιμη επιχειρηματική πρόταση.

Σύμφωνα με το ΙδΕΚ, το πρόγραμμα λειτουργεί ως γέφυρα από την ιδέα στην επιχειρηματική δράση, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εξετάσουν στην πράξη διαφορετικές πτυχές του εγχειρήματός τους, να δοκιμάσουν εναλλακτικές προσεγγίσεις και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας startup.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Γενικός Διευθυντής του ΙδΕΚ Θεόδωρος Λουκαΐδης υπογράμμισε τη σημασία του προγράμματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη νέα γενιά. Όπως ανέφερε, το Ίδρυμα επιδιώκει να στηρίξει όσους ανοίγουν δρόμους στην έρευνα και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους νέους και τις νέες, οι οποίοι μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Future Founders Academy αποκτούν τα αναγκαία εργαλεία και την εκπαίδευση για να υλοποιήσουν καινοτόμες ιδέες, να αναπτύξουν προϊόντα με πραγματική αξία και να διεκδικήσουν θέση στην αγορά.