Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας εισέρχεται σε περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας από θέση ισχύος, με ισχυρή κεφαλαιοποίηση, άφθονη ρευστότητα και σταθερή ποιότητα ενεργητικού, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority) στην τριμηνιαία της έκθεση, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι τα δεδομένα του κυπριακού τραπεζικού συστήματος είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά.

Aκόμη ένα στοιχείο που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, είναι ότι η Κύπρος διατηρεί περιορισμένη έκθεση προς χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή, θα μπορούσε να δημιουργήσει δευτερογενείς επιπτώσεις, ιδίως μέσω υψηλότερων τιμών ενέργειας, πληθωριστικών πιέσεων, ασθενέστερης παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού. Η άμεση έκθεση των τραπεζών της ΕΕ σε αντισυμβαλλόμενους που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανήλθαν σε €132 δισ. στο τέλος του 2025, σε σχέση με €123,4 δισ. τέλη Ιουνίου 2025. Περιλαμβάνουν περίπου €47 δισ. σε δάνεια και προκαταβολές σε τράπεζες και άλλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες και περίπου € 33 δισ. ευρώ σε μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες.

Στην Κύπρο, η άμεση έκθεση των τραπεζών σε αντισυμβαλλόμενους που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανέρχονται συνολικά σε €162 εκατ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 από €108 εκατ. τέλη Ιουνίου 2025, ενώ μόνο €22 εκατ. είναι τα δάνεια και προκαταβολές που αφορούν νοικοκυριά. Όσον αφορά την ανάλυση καταθέσεων από αντισυμβαλλόμενους από χώρες του Κόλπου και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής ανέρχονται σε €99,2 δισ. στην ΕΕ για το σύνολο του 2025 από €115,7 δισ. τέλη Ιουνίου του 2025. Στην Κύπρο, οι καταθέσεις φθάνουν τα €479 εκατ. από €371 εκατ. τέλη Ιουνίου 2025 και περιλαμβάνουν καταθέσεις νοικοκυριών €346 εκατ. και €58 εκατ. επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την συνολική εικόνα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας και η κερδοφορία παραμένουν η πρώτη γραμμή άμυνας των τραπεζών. Τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά λίγο πάνω από 1% το 2025, φτάνοντας τα 10,2 τρισεκατομμύρια ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο ενώ ο δείκτης κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) (μεταβατικός βάσει του CRR3) παρέμεινε σταθερός στο 16,3%. Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων παρέμεινε σταθερή σε διψήφιο ποσοστό στο 10,4% (10,5% τον Δεκέμβριο του 2024). Το καθαρό περιθώριο τόκων (NIM), αφού μειώθηκε από 1,66% τον Δεκέμβριο του 2024 σε 1,58% τον Σεπτέμβριο του 2025, αυξήθηκε σε 1,6%, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πτωτική τάση που παρατηρήθηκε στα προηγούμενα τρίμηνα ενδέχεται να έχει φτάσει στο κατώτατο σημείο της. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Μάρτιο του 2023, αντανακλώντας την αύξηση του κόστους και τις εποχικές επιπτώσεις.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ευρωπαϊκών τραπεζών είναι 1,8% ενώ στην Κύπρο στο 0,8% τον Δεκέμβριο του 2025 Στον τομέα των ακινήτων, το ποσοστό ΜΕΔ της Κύπρου υποχώρησε στο 2,6% τέλος του 2025 από 3,2% τέλη Ιουνίου του 2025 και 4,4% το 2024. Στον τομέα των κατασκευών, το ποσοστό ΜΕΔ της Κύπρου μειώθηκε στο 3,6% τέλη Δεκεμβρίου 2025 από 5,9% τέλη Ιουνίου του 2025 και 4,7% τέλη Δεκεμβρίου του 2024. Το ποσοστό δανείων της κατηγορίας «σταδίου 2» (δάνεια με υψηλότερη πιθανότητα να μεταφερθούν στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων δανείων» παραμένει στο 5% στην Κύπρο όσο ήταν και τέλη Ιουνίου από 5,7% πέρσι, ενώ στην ΕΕ φθάνει το 9,1% από 9,7% το αντίστοιχο περσινό διάστημα.