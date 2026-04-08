Ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, ανέφερε ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία διαμορφώνεται για πρώτη φορά ελπίδα για ειρήνη και επιστροφή της ευρύτερης περιοχής στην κανονικότητα, μπορεί να γίνει αναφορά στις πιο πρόσφατες παρεμβάσεις της Οργάνωσης.

Όπως σημείωσε, μέσα σε μία εβδομάδα και ενώ η κρίση στη Μέση Ανατολή βρισκόταν σε εξέλιξη, η ηγεσία της ΟΕΒ προχώρησε, όπως είπε, σε σειρά επαφών με τέσσερις υπουργούς, προωθώντας την ατζέντα της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 31 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη όλων των μεγάλων φορέων της Υγείας, υπό τον πρόεδρο της ΟΕΒ Γιώργο Παντελίδη, με αντικείμενο την αντιμετώπιση της έλλειψης νοσηλευτών. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός, ενώ, σύμφωνα με την τοποθέτηση, δρομολογήθηκαν τα επόμενα βήματα.

Στις 2 Απριλίου, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός συμμετείχε σε συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου της ΟΕΒ, κατά την οποία έγινε κοινή αξιολόγηση της κατάστασης και των προοπτικών της οικονομίας, υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Σήμερα που για πρώτη φορά γεννιέται ελπίδα για ειρήνη και επιστροφή της γεωγραφικής μας γειτονιάς στην κανονικότητα, νομίζω μού επιτρέπεται η αναφορά στις πιο πρόσφατες από τις δράσεις της @OEBcy.



Μέσα σε μια βδομάδα και με την κρίση στη Μέση Ανατολή να μαίνεται, η ηγεσία της… pic.twitter.com/uE4rA4xHGq — Michalis Antoniou (@OEBdg) April 8, 2026

Ακολούθως, στις 3 Απριλίου, ο πρόεδρος της ΟΕΒ και ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυττής υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την επαγγελματική αποκατάσταση αποφυλακισμένων πολιτών.

Στις 6 Απριλίου, ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο πρόεδρος της ΟΕΒ και ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανιών Ανδρέας Χατζηπαναγής υπέγραψαν νέο Μνημόνιο Συνεργασίας που αφορά την ανθρωπιστική αρωγή και την αναπτυξιακή συνεργασία.

Ο Μιχάλης Αντωνίου υπογράμμισε ότι η ΟΕΒ, ως η μεγαλύτερη εργοδοτική οργάνωση της χώρας, διαδραματίζει ρόλο που υπερβαίνει εκείνον ενός αμιγώς επιχειρηματικού φορέα, ιδιαίτερα σε περιόδους δυσκολιών για τον τόπο.