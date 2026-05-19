Η Χρ. Γ. Παπαλοΐζου Λτδ, εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον Φαρμακευτικό τομέα στην Κυπριακή αγορά, εξασφάλισε την πιστοποίησή της ως Great Place to Work®, έπειτα από τη διεξαγωγή της έρευνας προσωπικού Trust Index™.

Η διάκριση αυτή βασίζεται στην ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση των εργαζομένων της εταιρείας, αποτυπώνοντας την εμπειρία τους στον εργασιακό χώρο, καθώς και το επίπεδο εμπιστοσύνης, υπερηφάνειας και συνεργασίας που επικρατεί εντός της εταιρείας.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής της Great Place to Work®, κ. Κυριάκος Ιακωβίδης, ανέφερε:

«Η συγκεκριμένη διάκριση, σε έναν απαιτητικό και ιδιαίτερα ρυθμιζόμενο κλάδο όπως αυτός του φαρμακευτικού τομέα, αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της Χρ. Γ. Παπαλοΐζου Λτδ στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενισχύει την επαγγελματική ικανοποίηση, την ευημερία και τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων της. Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει και επιβραβεύει την επιτυχία της εταιρείας και ενισχύει τη δημόσια εικόνα της, προσφέροντάς της σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση ταλαντούχων επαγγελματιών.»

Εκ μέρους της Χρ. Γ. Παπαλοΐζου, ο Χρίστος Παπαλοΐζου [Διευθύνων Σύμβουλος] δήλωσε:

Η πιστοποίηση Great Place to Work® αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση για την εταιρεία μας και αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και τη συνεργασία.

Η συγκεκριμένη διάκριση δεν είναι μόνο ένας τίτλος, αλλά μια επιβεβαίωση ότι οι άνθρωποί μας νιώθουν ότι εκτιμώνται και υποστηρίζονται τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Η επένδυση στους ανθρώπους είναι μια από τις κύριες αξίες της εταιρείας μας, από την ίδρυση της.

Παράλληλα, η πιστοποίηση αυτή, ενισχύει και τη δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με στόχο την βελτίωση ακόμη περισσότερο του εργασιακού μας περιβάλλοντος εξελίσσοντας τις πρακτικές μας.

Ως Διευθύνων Σύμβουλος, είμαι ιδιαίτερα περήφανος για αυτή την επιτυχία. Ειδική μνεία για αυτή την επιτυχία αξίζει στον προκάτοχο μου, κ. Πάντη Παπαλοΐζου, ο οποίος αναγνώρισε εξ’ αρχής ότι το μεγαλύτερο “asset” της Εταιρείας ήταν και παραμένουν οι εργαζόμενοι της.