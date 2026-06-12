Τέσσερις σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η Qualiday Travel στα Cyprus Tourism Awards 2025, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση της τουριστικής εμπειρίας στην Κύπρο.

Η κυπριακή εταιρεία διαχείρισης προορισμού διακρίθηκε για πρωτοβουλίες που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουρισμού, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και τη διεύρυνση της προσβασιμότητας του τουριστικού προϊόντος.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία τιμήθηκε με Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Website and/or Other Digital Assets» για το έργο «Listening Digitally: How a DMC Engages, Communicates and Evolves Through Technology».

Παράλληλα, απέσπασε Αργυρό Βραβείο στην κατηγορία «Initiatives to Extend the Tourist Season / Enrichment of the Tourist Product / Accessibility Enhancement» για το έργο «Breaking Language Barriers: A Strategic Solution Powered by Real-Time AI».

Η Qualiday Travel τιμήθηκε επίσης με Αργυρό Βραβείο στην κατηγορία «Actions to Approach Special Audiences / Nationalities» για το έργο «Multilingual Access as Strategy: Engaging New Nationalities Through Technology», καθώς και με Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία «Other» για το έργο «When Branding Becomes Experiential: VR as a Professional Communication Medium».

Έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και την εικονική πραγματικότητα

Ιδιαίτερη αναγνώριση έλαβαν οι πρωτοβουλίες της εταιρείας που αξιοποιούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για μετάφραση σε πραγματικό χρόνο και πολυγλωσσική επικοινωνία.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι εφαρμογές αυτές συμβάλλουν στη μείωση των γλωσσικών εμποδίων, ενισχύοντας την πρόσβαση επισκεπτών από διαφορετικές αγορές στο κυπριακό τουριστικό προϊόν.

Αναγνώριση έλαβαν επίσης οι εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας για την προβολή της Κύπρου μέσα από διαδραστικές και βιωματικές εμπειρίες, με στόχο την αναβάθμιση της επικοινωνίας και της παρουσίασης του προορισμού.

Η Διευθύντρια της Qualiday Travel, Όλγα Θωμά, δήλωσε ότι οι διακρίσεις αποτελούν ιδιαίτερη τιμή για την εταιρεία και αναγνώριση της αξίας που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία στον σύγχρονο τουρισμό.

«Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν ιδιαίτερη τιμή για την εταιρεία μας και ταυτόχρονα αναγνώριση της αξίας που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία στον σύγχρονο τουρισμό. Πιστεύουμε ότι η καινοτομία, όταν εφαρμόζεται με ουσιαστικό τρόπο, μπορεί να ενισχύσει την επικοινωνία, την προσβασιμότητα και τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενδυνάμωση της θέσης της Κύπρου ως σύγχρονου και ανταγωνιστικού προορισμού», ανέφερε.

Επενδύσεις σε ψηφιακή και βιώσιμη ανάπτυξη

Η Qualiday Travel συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες ψηφιακής και βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίες ενισχύουν την ποιότητα του κυπριακού τουριστικού προϊόντος και δημιουργούν νέες δυνατότητες για επισκέπτες, συνεργάτες και τοπικές κοινότητες.

Η εταιρεία είναι κυπριακή Destination Management Company με έδρα την Πάφο και πολυετή παρουσία στον τουρισμό. Εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, θεματικών και βιωματικών ταξιδιών, εξυπηρετώντας ταξιδιωτικούς οργανισμούς, φορείς και επισκέπτες από την Ευρώπη και άλλες διεθνείς αγορές.