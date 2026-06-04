Για σχεδόν πενήντα χρόνια, η Pafilia αποτελεί σταθερή δύναμη στην ανάπτυξη της Πάφου. Ιδρυμένη το 1977, η εταιρεία ξεκίνησε με μια απλή ιδέα: να δημιουργεί τόπους που βελτιώνουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Σχεδόν μισό αιώνα μετά, η φιλοσοφία αυτή εξακολουθεί να καθοδηγεί κάθε της βήμα.

Από τα πρώτα της έργα έως τα πιο αναγνωρίσιμα ορόσημά της, η πορεία της Pafilia ακολούθησε την ίδια τροχιά με την πόλη: από μια ήσυχη παραθαλάσσια πόλη σε έναν δυναμικό, διεθνή προορισμό.

Ριζωμένη στην Πάφο, διαμορφώνοντας το μέλλον της

Εκείνο που ξεχωρίζει την Pafilia είναι ο διαρκής δεσμός της με τον τόπο που τη γέννησε. Με κάθε νέο έργο, η εταιρεία συνέβαλε όχι μόνο στο δομημένο περιβάλλον της πόλης, αλλά και στην οικονομική και κοινωνική της εξέλιξη, ενισχύοντας τη διεθνή της απήχηση.

Πρωτοπόροι σε μια νέα φιλοσοφία διαβίωσης

Η Pafilia ήταν από τις πρώτες εταιρείες που έφεραν στην Πάφο έργα με επίκεντρο την κοινότητα, εισάγοντας ένα οικιστικό μοντέλο χτισμένο γύρω από την ολοκληρωμένη διαβίωση, την ευεξία και την αναψυχή, με περιβάλλοντα σχεδιασμένα γύρω από έναν πιο ολιστικό τρόπο ζωής.

Η προσέγγιση αυτή καθιέρωσε την Pafilia ως έναν από τους πρωτοπόρους στον κλάδο ακινήτων στην Κύπρο, θέτοντας ένα πρότυπο που άλλοι θα ακολουθούσαν. Η ίδια κατεύθυνση διατρέχει το έργο της και σήμερα, από το Minthis έως τα νεότερα έργα της, το Elysia Blu και το Pafilia Plaza.

Πιστοποιημένη ως Great Place to Work®

Πίσω από τη μακροβιότητα της Pafilia βρίσκεται μια αφοσιωμένη ομάδα. Με σχεδόν 450 εργαζομένους και περισσότερες από 33 εθνικότητες, η εταιρεία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες της Πάφου.

Σε αναγνώριση της κουλτούρας της, η Pafilia έγινε η πρώτη εταιρεία ακινήτων στην Πάφο που πιστοποιήθηκε ως Great Place to Work®, διάκριση που απονεμήθηκε το 2024 και διατηρήθηκε το 2025 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Εμβληματικά έργα

Minthis: ένας προορισμός με ταυτότητα

Στην οινοπαραγωγική περιοχή της Πάφου, το Minthis αποτελεί μια οικιστική κοινότητα αναψυχής με επίκεντρο τη φύση, την ηρεμία και την αυθεντικότητα. Χτισμένο γύρω από μοναστήρι του 12ου αιώνα και γήπεδο γκολφ διεθνών προδιαγραφών, συνδυάζει παραδοσιακή αρχιτεκτονική με σύγχρονο σχεδιασμό.

Πέρα από τον τουριστικό χαρακτήρα του, προσφέρει και δυνατότητα απόκτησης κατοικίας, μετατρέποντας τη φιλοξενία σε μόνιμη εμπειρία διαβίωσης. Το περιβάλλον συμπληρώνεται από spa, αθλητικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Elysia Blu: σύγχρονη διαβίωση στην Κάτω Πάφο

Κοντά στο κέντρο της Κάτω Πάφου, το Elysia Blu προσφέρει εκλεπτυσμένα διαμερίσματα με θέα στη θάλασσα, διαμορφωμένους κήπους και ιδιωτικές εγκαταστάσεις αναψυχής. Σχεδιασμένο για καθημερινή διαβίωση ή παραθεριστική χρήση, συνδυάζει άνεση και ηρεμία σε μία από τις πιο περιζήτητες περιοχές της πόλης.

Pafilia Plaza: νέο αστικό ορόσημο

Το Pafilia Plaza φιλοδοξεί να αποτελέσει νέο αρχιτεκτονικό τοπόσημο της Πάφου. Με σύγχρονη αισθητική και κεντρική τοποθεσία, θα προσφέρει πολυτελείς κατοικίες, αποκλειστικές παροχές και άμεση πρόσβαση σε εμπορικές και πολιτιστικές υποδομές.

Περισσότερο από οικιστικό έργο, εκφράζει τη μετάβαση της Πάφου σε μια κοσμοπολίτικη πόλη με διεθνή προσανατολισμό.

Πολιτισμός και κοινωνική συμβολή

Η Pafilia έχει ενισχύσει διαχρονικά τον πολιτιστικό χαρακτήρα της Πάφου μέσα από θεσμούς όπως το Minthis Music Festival και το Minthis Wine Festival, που αναδεικνύουν τη μουσική, τη γαστρονομία και την οινική παράδοση της περιοχής.

Οικονομική συμβολή

Πέρα από την ανάπτυξη ακινήτων, η εταιρεία έχει συμβάλει στην προσέλκυση διεθνών επενδύσεων, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της θέσης της Πάφου ως προορισμού διαμονής, επένδυσης και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Κοιτάζοντας μπροστά

Καθώς πλησιάζει τα 50 χρόνια λειτουργίας, η Pafilia παραμένει προσηλωμένη στις αρχές της: ποιότητα, ακεραιότητα και μακροπρόθεσμο όραμα. Το έργο της εκτείνεται πλέον πέρα από την Κύπρο, όμως η Πάφος παραμένει το σημείο αναφοράς της.

Με κάθε νέο έργο, η εταιρεία συνεχίζει να προσθέτει κεφάλαια στην ιστορία της πόλης, δημιουργώντας τόπους που διαρκούν πέρα από τον χρόνο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Pafilia Property Developers

Οδός Νικοδήμου Μυλωνά 33, Marina Court,

Τ.Θ. 60159, 8101 Πάφος, Κύπρος

Τ: +357 26 848 800

E: info@pafilia.com

Ι: www.pafilia.com