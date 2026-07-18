Πάνω από 1.700 καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, πρωτοπορία, καινοτομία, ασφάλεια και χιλιάδες ιστορίες ζωής

Το 2026 σηματοδοτεί πέντε χρόνια λειτουργίας του Cardiac Innovation Center του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου. Από την έναρξη της λειτουργίας του, τον Ιούλιο του 2021, μέχρι σήμερα, η ομάδα του Κέντρου έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1.700 καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, προσφέροντας σύγχρονες και εξειδικευμένες θεραπευτικές λύσεις σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες καλύπτοντας όλο το φάσμα καρδιακών παθήσεων. Μέσα σε μόλις πέντε χρόνια λειτουργίας, το Cardiac Innovation Center έχει καθιερωθεί ως το πλέον εξειδικευμένο και μεγαλύτερο καρδιοχειρουργικό κέντρο και ως σημείο αναφοράς για την καρδιοχειρουργική στην Κύπρο.

Στα πέντε χρόνια λειτουργίας του, το Cardiac Innovation Center έχει αναπτύξει σημαντική εμπειρία σε όλο το φάσμα της σύγχρονης καρδιοχειρουργικής, έχοντας πραγματοποιήσει περισσότερες από 500 επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (Bypass), άνω των 700 επεμβάσεων σε όλες τις καρδιακές βαλβίδες εκ των οποίων περίπου 450 μεμονωμένες επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων και περίπου 250 συνδυαστικές επεμβάσεις (δηλαδή μαζί με άλλες βαλβίδες, Bypass, αορτή κλπ), περισσότερες από 300 επεμβάσεις στην αορτή μεμονωμένες και συνδυαστικές, περισσότερες από 250 επεμβάσεις για συγγενείς καρδιοπάθειες σε παιδιά και ενήλικες, καθώς και δεκάδες άλλες εξειδικευμένες επεμβάσεις από πιο σπάνια περιστατικά όπως αφαίρεση καρδιακών όγκων, αντιμετώπιση ανευρυσμάτων της αριστερής κοιλίας, αντιμετώπιση HOCM κλπ.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, το Κέντρο έχει επενδύσει συστηματικά στην καινοτομία, πρωτοπορώντας στην εφαρμογή σύγχρονων και ελάχιστα επεμβατικών καρδιοχειρουργικών τεχνικών στην Κύπρο. Το Cardiac Innovation Center εδραίωσε τη χρήση ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών μεθόδων (ενδοσκοπικές ή θωρακοσκοπικές επεμβάσεις) για παθήσεις και των τεσσάρων καρδιακών βαλβίδων (μιτροειδούς, αορτικής, τριγλώχινας και πνευμονικής), για την αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου (MIDCAB), καθώς και για επιλεγμένες συγγενείς καρδιοπάθειες και καρδιακούς όγκους. Οι τεχνικές αυτές προσφέρουν μικρότερες τομές, λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, ταχύτερη κινητοποίηση και συντομότερη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας.

Παράλληλα, το Cardiac Innovation Center αποτελεί το μοναδικό εξειδικευμένο κέντρο στην Κύπρο που προσφέρει ολοκληρωμένη χειρουργική αντιμετώπιση των συγγενών καρδιοπαθειών τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

Σε συνεργασία με την καρδιολογική και παιδοκαρδιολογική ομάδα του Νοσοκομείου προσφέρει επίσης ολοκληρωμένη, σύγχρονη διακαθετηριακή αντιμετώπιση όλων των καρδιακών παθήσεων όλων των ηλικιών.

Το Cardiac Innovation Center πρωτοπορεί στην ευρύτερη περιοχή δημοσιεύοντας τα εξαιρετικά χειρουργικά του αποτελέσματα τα οποία ( Cardiac Innovation Center ) είναι συγκρίσιμα ή και καλύτερα από μεγάλα κέντρα του εξωτερικού, παρουσιάζοντας πολύ χαμηλή θνητότητα. Η διαφάνεια των υπηρεσιών υγείας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα του κέντρου μας.

Η επιτυχία του Κέντρου βασίζεται και στην υψηλή εξειδίκευση της ιατρικής του ομάδας, η οποία αποτελείται από επαγγελματίες υγείας με πολυετή εκπαίδευση και εμπειρία σε αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού, ιδιαίτερα στη Γερμανία. Η διεθνής αυτή εμπειρία, σε συνδυασμό με τη συνεχή επιστημονική δραστηριότητα, την έρευνα και τις δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, επιτρέπει στο Κέντρο να εφαρμόζει σύγχρονες και καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις προς όφελος των ασθενών του.

Πέρα όμως από την τεχνολογία και την καινοτομία, αυτό που χαρακτηρίζει το Cardiac Innovation Center είναι η ανθρώπινη προσέγγιση προς κάθε ασθενή. Από την πρώτη επίσκεψη μέχρι την πλήρη ανάρρωση, η ομάδα του Κέντρου βρίσκεται δίπλα στους ασθενείς και τις οικογένειές τους με σεβασμό, ειλικρίνεια και ενδιαφέρον. Η φιλοσοφία του Κέντρου βασίζεται στην πεποίθηση ότι πίσω από κάθε περιστατικό υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια και μια ιστορία που αξίζει την ίδια φροντίδα και προσοχή που θα προσφέραμε στους δικούς μας ανθρώπους

Πίσω από κάθε επέμβαση βρίσκεται μια μοναδική ιστορία. Μια οικογένεια που βρήκε ξανά την ελπίδα. Ένα παιδί που απέκτησε ένα υγιές μέλλον. Ένας άνθρωπος που επέστρεψε στην καθημερινότητά του. Αυτές οι ιστορίες αποτελούν τη μεγαλύτερη επιβράβευση για την ομάδα του Cardiac Innovation Center και την κινητήρια δύναμη για τη συνεχή εξέλιξή της.

Με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε χρόνων λειτουργίας του, το Cardiac Innovation Center άνοιξε πρόσφατα τις πόρτες του στο κοινό μέσα από μια ξεχωριστή Open Day εκδήλωση, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της σύγχρονης καρδιοχειρουργικής, τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τη φροντίδα των ασθενών και τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της καρδιοχειρουργικής.

Ο Διευθυντής του Cardiac Innovation Center, Δρ. Ιωάννης Τζαναβάρος, δήλωσε:

«Πριν από πέντε χρόνια ξεκινήσαμε με ένα ξεκάθαρο όραμα: να δημιουργήσουμε ένα κέντρο που θα προσφέρει καρδιοχειρουργική φροντίδα υψηλού επιπέδου, με επίκεντρο τον άνθρωπο και με συνεχή επένδυση στην καινοτομία. Σήμερα, περισσότερες από 1.700 επεμβάσεις και χιλιάδες ιστορίες ζωής μάς γεμίζουν υπερηφάνεια αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε. Η μεγαλύτερη επιτυχία μας είναι η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι ασθενείς μας και το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του Κέντρου με τη φροντίδα, την προσοχή και την υπευθυνότητα που θα δείχναμε στους δικούς μας ανθρώπους.»

Καθώς το Cardiac Innovation Center εισέρχεται στο έκτο έτος λειτουργίας του, συνεχίζει με την ίδια δέσμευση που το χαρακτήρισε από την πρώτη ημέρα: να επενδύει στην καινοτομία, στην επιστημονική εξέλιξη και, πάνω απ’ όλα, στον άνθρωπο.

5 Χρόνια σε Αριθμούς

1.700+ καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις

Πρωτοπορία στην ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική

Χειρουργική συγγενών καρδιοπαθειών σε παιδιά και ενήλικες

Επιστημονική έρευνα και διεθνείς δημοσιεύσεις

Πολυεπιστημονική εξειδικευμένη ομάδα

Χιλιάδες ιστορίες ζωής

Γράφει το:

Cardiac Innovation Center του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου

Λεωφόρος Λευκοθέου 20, 2054 Στρόβολος

Τηλέφωνο +357 22 469 071

Email: cardiacsurgery-sec@apollonion.com.cy

ΠΗΓΗ: 5 Χρόνια Cardiac Innovation Center