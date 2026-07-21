Σε συμφωνία κοινού κωδικού για τις πτήσεις μεταξύ του αεροδρομίου Λάρνακας και του Paris-Charles de Gaulle προχώρησαν η Cyprus Airways και η Air France, προσφέροντας έως και έξι δρομολόγια την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο.

Η συμφωνία τέθηκε σε εφαρμογή στις 7 Ιουλίου 2026 και αφορά πτήσεις που εκτελεί η Cyprus Airways, στις οποίες εμφανίζονται πλέον οι κωδικοί πτήσεων και των δύο αεροπορικών εταιρειών.

Μέσω της συνεργασίας, οι επιβάτες θα μπορούν να συνδέονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με το εκτεταμένο δίκτυο της Air France, αξιοποιώντας τις ανταποκρίσεις από και προς το αεροδρόμιο Paris-Charles de Gaulle.

Πρόσβαση σε περισσότερους διεθνείς προορισμούς

Ο διευθύνων σύμβουλος της Cyprus Airways, Θάνος Πασχάλης, χαρακτήρισε τη συνεργασία σημαντικό βήμα για την εταιρεία, το οποίο, όπως ανέφερε, επιβεβαιώνει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της.

«Η συμφωνία αυτή ενισχύει τη συνδεσιμότητα της Κύπρου με έναν από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς κόμβους της Ευρώπης, προσφέροντας στους επιβάτες μας απρόσκοπτη πρόσβαση σε προορισμούς σε όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα καθιστά την Κύπρο ακόμη πιο προσβάσιμη για τους διεθνείς επισκέπτες», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Senior Vice President για την Ολλανδία και τις διεθνείς αγορές της Air France-KLM, Noud Duyzings, ανέφερε ότι η συμφωνία ενισχύει τη σύνδεση Γαλλίας και Κύπρου.

Όπως σημείωσε, οι επιβάτες θα επωφεληθούν από ένα διευρυμένο πρόγραμμα μεταξύ Παρισιού και Λάρνακας, με έως έξι πτήσεις την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο, καθώς και από συνδέσεις προς το διεθνές δίκτυο της Air France μέσω του γαλλικού αεροδρομίου.

Πρόσθεσε ότι η συνεργασία προσφέρει περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη ευελιξία στους ταξιδιώτες, ενισχύοντας ταυτόχρονα την παρουσία της Air France στην κυπριακή αγορά.

Συνεργασία και για Αθήνα και Μιλάνο

Πέραν της συμφωνίας κοινού κωδικού, οι δύο εταιρείες έχουν συνάψει και συμφωνία διασύνδεσης πτήσεων (interline).

Η συμφωνία καλύπτει τις πτήσεις της Cyprus Airways από τη Λάρνακα προς το Μιλάνο-Malpensa και την Αθήνα, καθώς και τα δρομολόγια της Air France από το Paris-Charles de Gaulle προς τους δύο αυτούς προορισμούς.