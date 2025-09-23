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1. Η COSMOS Insurance έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια ιδιαίτερα ενεργή στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Πώς συνδέεται η φιλοσοφία της εταιρείας για την ασφάλιση με την προσφορά προς την κοινωνία και τις ευάλωτες ομάδες;

Για εμάς, η ασφάλιση δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο. Στην ουσία της είναι μια υπόσχεση ότι θα είμαστε δίπλα στον άνθρωπο όταν μας χρειάζεται περισσότερο. Αυτή η φιλοσοφία δεν μπορεί να σταματά στα όρια της ασφαλιστικής μας δραστηριότητας.

Θέλουμε η COSMOS Insurance να έχει έναν ενεργό ρόλο στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται εδώ και δεκαετίες. Γι’ αυτό επιλέγουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που αφορούν πραγματικές ανάγκες και ανθρώπους ή ομάδες που χρειάζονται ουσιαστική υποστήριξη. Για εμάς, η κοινωνική ευθύνη αποτελεί φυσική συνέχεια της ίδιας της έννοιας της ασφάλειας: προστασία, φροντίδα και παρουσία όταν υπάρχει ανάγκη.

2. Μέσα από τη συνεργασία σας με τον Δήμο Λευκωσίας για τη στήριξη και προστασία των αδέσποτων ζώων, η COSMOS Insurance αναδεικνύει μια πτυχή κοινωνικής ευαισθησίας που δεν συναντάμε συχνά στον ασφαλιστικό κλάδο. Τι σας ώθησε να επενδύσετε σε αυτή την πρωτοβουλία και ποια είναι τα σημαντικότερα αποτελέσματα που έχετε δει μέχρι σήμερα;

Δεν θεωρούμε ότι μια εταιρεία πρέπει να περιορίζει την κοινωνική της δράση μόνο σε τομείς που συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο εργασιών της. Η ευημερία των ζώων είναι ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Στο κάτω κάτω τα ζώα, αδέσποτα και μη, αποτελούν μέρος της κοινωνίας μας.

Η συνεργασία μας με τον Δήμο Λευκωσίας ξεκίνησε ακριβώς από αυτή τη σκέψη: ότι μπορούμε να συμβάλουμε έμπρακτα σε μια υπαρκτή ανάγκη της κοινωνίας και ταυτόχρονα να βοηθήσουμε ώστε το ζήτημα της προστασίας των αδέσποτων ζώων να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη ορατότητα.

Αυτό που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι μέσα από τέτοιες συνεργασίες δεν προσφέρεις μόνο πρακτική βοήθεια. Συμβάλλεις και στην αλλαγή νοοτροπίας. Όταν περισσότεροι άνθρωποι ενημερώνονται, ευαισθητοποιούνται και αντιλαμβάνονται ότι η υπεύθυνη στάση απέναντι στα ζώα είναι συλλογική ευθύνη, τότε αρχίζεις να δημιουργείς μια αλλαγή που μπορεί να έχει διάρκεια.

Ασφαλώς. Οι επιχειρήσεις έχουν σήμερα τη δύναμη και την δυνατότητα να επηρεάζουν το κοινό. Έχουν ανθρώπους, μέσα, δίκτυα επικοινωνίας και πρόσβαση σε μεγάλες ομάδες της κοινωνίας. Αυτό δημιουργεί μεγάλη ευθύνη και πρέπει να αξιοποιείται σωστά.

Δεν σημαίνει ότι μια επιχείρηση μπορεί να λύσει από μόνη της ένα κοινωνικό ζήτημα. Μπορεί όμως να συμβάλει σημαντικά όταν συνεργάζεται με τις τοπικές Αρχές, οργανισμούς και ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα σε βάθος.

Στην περίπτωση της ευημερίας των ζώων, θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καλλιεργήσουμε από μικρή ηλικία έννοιες όπως ο σεβασμός, η υπευθυνότητα και η σωστή φροντίδα. Η αντιμετώπιση των ζώων λέει πολλά για το επίπεδο ευαισθησίας μιας κοινωνίας και όλοι μπορούμε να συμβάλουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

4. Η δράση του οργανισμού Hope For Children αγγίζει ένα εξαιρετικά ευαίσθητο και σημαντικό ζήτημα: την προστασία και ευημερία των παιδιών. Ποια αξία έχει για εσάς η στήριξη ενός τέτοιου οργανισμού και ποια μηνύματα θα θέλατε να περάσετε προς την κοινωνία μέσα από αυτή τη συνεργασία;

Όταν μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για έναν τομέα στον οποίο δεν χωρούν εκπτώσεις. Κάθε παιδί δικαιούται να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να προστατεύεται, να ακούγεται και να έχει τις ευκαιρίες που χρειάζεται για να αναπτυχθεί.

Η δουλειά που πραγματοποιεί το Hope For Children είναι σημαντική ακριβώς επειδή βρίσκεται δίπλα στα παιδιά και στις οικογένειες σε ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές και αντιμετωπίζει ζητήματα που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση, συνέπεια και μεγάλη ευαισθησία.

Μέσα από τη δική μας στήριξη θέλουμε πρώτα απ’ όλα να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια. Παράλληλα θέλουμε να περάσουμε ένα ευρύτερο μήνυμα: ότι η προστασία των παιδιών δεν αφορά μόνο τους οργανισμούς ή τις αρμόδιες Αρχές. Αφορά όλους μας. Ως πολίτες και ως επιχειρήσεις έχουμε ευθύνη να μην μένουμε αμέτοχοι. Έτσι και εμείς προσπαθούμε να στηρίξουμε το έργο τους όποτε μπορούμε.

5. Το Ronald McDonald House Charities Cyprus προσφέρει στήριξη σε οικογένειες που βιώνουν δύσκολες συνθήκες λόγω της νοσηλείας των παιδιών τους. Τι σημαίνει για την COSMOS Insurance η συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια και πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της «φιλοξενίας και φροντίδας» μέσα από την εταιρική κοινωνική ευθύνη;

Όποιος έχει βρεθεί κοντά σε μια οικογένεια που αντιμετωπίζει ένα σοβαρό ζήτημα υγείας ενός παιδιού γνωρίζει ότι εκείνη τη στιγμή αλλάζουν όλα. Οι καθημερινές ανάγκες που θεωρούμε δεδομένες μπορούν ξαφνικά να γίνουν πολύ δύσκολες.

Η δυνατότητα μιας οικογένειας να παραμένει κοντά στο παιδί της κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Το Ronald McDonald House Charities Cyprus προσφέρει ακριβώς αυτή την πολύ ουσιαστική στήριξη.

Για εμάς, η φροντίδα σε αυτή την περίπτωση αποκτά πολύ συγκεκριμένη έννοια: να βοηθάς ώστε ένας γονιός να μπορεί να βρίσκεται δίπλα στο παιδί του όταν σε χρειάζεται περισσότερο. Ίσως να φαίνεται κάτι απλό, όμως στις δύσκολες στιγμές αυτή η παρουσία μπορεί να σημαίνει τα πάντα.

Είμαστε τρομερά περήφανοι που αποτελούμε διαχρονικό υποστηρικτή του RMHC Cyprus υιοθετώντας το δικό μας δωμάτιο και νιώθουμε συγκίνηση κάθε φορά που ενημερωνόμαστε για την αξιοποίηση του δωματίου της COSMOS από οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

Πιστεύω ότι η διαφορά βρίσκεται κυρίως στη συνέπεια. Μια μεμονωμένη δράση μπορεί να έχει αξία, όμως ο πραγματικός αντίκτυπος δημιουργείται όταν υπάρχει συνέχεια, συνεργασία και ξεκάθαρος σκοπός.

Γι’ αυτό δεν θέλουμε να επιλέγουμε δράσεις απλώς επειδή έχουν επικοινωνιακό ενδιαφέρον. Εξετάζουμε πού υπάρχει πραγματική ανάγκη, ποιος οργανισμός μπορεί να αξιοποιήσει ουσιαστικά τη στήριξή μας και με ποιον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σχέση που δεν θα είναι περιστασιακή.

Επίσης θεωρώ πολύ σημαντικό να ακούμε τους ίδιους τους οργανισμούς. Εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες που υπάρχουν. Ο ρόλος μας δεν είναι να τους υποδείξουμε τι χρειάζεται η κοινωνία αλλά να τους ακούσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε πραγματικά χρήσιμοι.

7. Κοιτάζοντας το μέλλον, ποιο είναι το όραμά σας για τον κοινωνικό ρόλο της COSMOS Insurance στην Κύπρο; Υπάρχουν νέες πρωτοβουλίες ή τομείς στους οποίους θα θέλατε να εστιάσετε τα επόμενα χρόνια προς όφελος της κοινωνίας;

Θέλουμε η COSMOS Insurance να συνεχίσει να εξελίσσεται ως μια εταιρεία που δεν μετρά την επιτυχία της μόνο μέσα από τα επιχειρηματικά της αποτελέσματα αλλά και μέσα από τη σχέση που χτίζει με την κοινωνία.

Θα συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση σε τομείς στους οποίους θεωρούμε ότι μπορούμε να έχουμε ουσιαστική συμβολή, όπως η στήριξη των παιδιών και των οικογενειών, η κοινωνική φροντίδα και η ευημερία των ζώων. Παράλληλα παραμένουμε ανοικτοί σε νέες ανάγκες που προκύπτουν και σε συνεργασίες που μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική αξία.

Η κοινωνία αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και οι ανάγκες της. Θεωρώ υποχρέωση μιας σύγχρονης επιχείρησης να παραμένει κοντά σε αυτές τις αλλαγές, να ακούει και όταν μπορεί να βοηθήσει, να το κάνει με ουσία και διάρκεια.

Αν έπρεπε να συνοψίσετε σε μία φράση τι σημαίνει για την COSMOS Insurance το «Πέρα από την Ασφάλιση, με επίκεντρο την Κοινωνία», ποια θα ήταν αυτή;

Να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους όχι μόνο όταν μας χρειάζονται ως ασφαλιστική εταιρεία αλλά κάθε φορά που μπορούμε, ως οργανισμός, να κάνουμε μια πραγματική διαφορά. Για εμάς το «Για πάντα δίπλα σας», δεν είναι απλά ένα σλόγκαν.